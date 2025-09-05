Economia

Transporte de mercadorias com biocombustíveis já é competitivo, diz CEO da LOTS

Edson Guimarães diz que a paridade de custos é fundamental para avançar na descarbonização da logística

Edson Guimarães, CEO da LOTS Group para a América Latina, durante fórum em São Paulo (Isaac Fontana/EFE)

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07h32.

O CEO da LOTS Group para a América Latina, Edson Guimarães, afirmou nesta quinta-feira, 4, em São Paulo, que o transporte de mercadorias com biocombustíveis já é tão barato quanto com diesel, embora tenha apontado o problema da ineficiência na logística do Brasil.

“Já é possível ter uma logística ‘verde’ com custos semelhantes aos do diesel”, afirmou o executivo dessa empresa de soluções logísticas, um dos participantes do III Fórum Latino-Americano de Economia Verde (FLEV), organizado pela Agência EFE.

Ele disse que a "paridade de custos" com o diesel é "crucial" para acelerar a demanda por biocombustíveis no setor de logística, que movimenta anualmente R$ 400 bilhões no país.

Trata-se de um passo importante para a descarbonização do Brasil, já que, como Guimarães mencionou, o país é o sexto maior emissor mundial de gases poluentes no transporte.

Ineficiência a resolver

Apesar da redução do custo de biocombustíveis como o etanol ou o biometano, Guimarães opinou que um dos obstáculos para promover a transição é a "ineficiência operacional".

"Além de escolher o combustível ideal para cada tipo de operação, acreditamos que a viabilidade econômica da logística verde está diretamente relacionada à nossa capacidade de otimizar as operações", disse o representante da LOTS.

Guimarães citou o exemplo de empresas de transporte que têm caminhões parados por oito ou nove horas seguidas, quando poderiam estar na estrada.

Por isso, a LOTS defendeu a necessidade de que, para além das políticas públicas do governo, a iniciativa privada assuma a liderança e resolva esses problemas.

O III FLEV conta com o patrocínio de ApexBrasil, Norte Energia e Lots Group, além do apoio de Imaflora, Observatório do Clima e IBMEC, em cujo auditório o evento foi realizado.

