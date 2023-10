Por que o nome é Black Friday? Entenda a origem da data

Desde 2010, primeiro ano de Black Friday no Brasil, a data vem se tornando cada vez mais popular e esperada pelos consumidores. Atualmente, é difícil encontrar algum empreendimento brasileiro que não toque no assunto na última semana do penúltimo mês do ano. Em 2023, a data oficial para o evento é 24 de novembro, mas ela pode variar ano a ano.

A data marca o início da temporada de compras de fim de ano e, nos Estados Unidos, procede o Dia de Ação de Graças. Que ela é conhecida por oferecer grandes descontos e promoções em diversos produtos de lojas físicas e no e-commerce, nós já sabemos. Mas por que seu significado literal em português é "sexta-feira negra"?

Qual o significado de Black Friday?

O termo pode ter sido usado pela primeira vez ainda no século XIX, relacionado a um esquema criado por investidores para enriquecer. São eles Jay Gould e Jim Fisk, que elaboraram uma forma de controlar o mercado de ações de ouro nos Estados Unidos -- o que era ilegal.

Os dois conseguiram fazer o preço das ações disparar e enriqueceram, mas o governo tomou medidas, vendendo o estoque de ouro que tinha guardado. O resultado foi uma rápida desvalorização logo em seguida, que aconteceu em uma sexta-feira, ficando conhecida como "black friday".

Uma outra hipótese é que uma revista dos anos 1950 tenha chamado o dia após a Ação de Graças de "black friday". O motivo? De acordo com a publicação, grande parte dos trabalhadores agia na sexta-feira após o feriado como se tivessem sido contagiados pela peste negra.

Já uma última hipótese aponta que o termo se popularizou na Filadélfia. Por lá, os policiais começaram a utilizar o termo para se referir à sexta após o feriado, porque o trânsito de carros e de gente na rua ficava caótico.