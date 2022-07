Camicado encerra hoje campanha para trazer parceiros para marketplace

Em três anos, o marketplace da Camicado aumentou mais de 30 vezes seu mix de produtos. Hoje, a plataforma da rede de lojas especializada em casa e decoração da Lojas Renner S.A. já oferece cerca de 165 mil itens, considerando produtos próprios da Camicado e dos sellers parceiros. Mas pretende ampliar esse sortimento atraindo novos sellers, entre grandes e médias empresas, além de pequenos negócios com atributos de sustentabilidade.

Para isso, a empresa lançou a campanha “Amplie seu Negócio com Estilo”, que se encerra hoje, 30 de julho, para convidar empreendedores a se tornarem parceiros do marketplace. Os interessados em integrar o marketplace da Camicado podem se cadastrar via formulário, no site.

“Somos a maior plataforma de casa e decoração do Brasil, com cerca de 310 sellers, e integramos um ecossistema que pode conectar essas empresas e seus produtos com milhões de clientes em nossas 120 lojas físicas e canais digitais (site, app e whatsapp), oferecendo serviços e soluções completas de forma simples e ágil”, afirma o diretor da Camicado, Natan Anaf.

Segundo o executivo, a marca oferece uma série de benefícios entre eles a ampla divulgação dos produtos, em plataformas de marketing e programa de afiliados; a possibilidade de expor e vender dentro das lojas físicas da rede; e a isenção de investimento inicial, ou seja, o empreendedor paga apenas a comissão por venda realizada e com um percentual atrativo para o negócio.

Outra vantagem para quem quiser se tornar um vendedor parceiro da Camicado é que os consumidores podem parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros no Meu Cartão (cartão de crédito internacional da Renner).

“Nosso marketplace oferece solução completa ao seller, com benefícios e vantagens exclusivos. Além disso, nossos parceiros contam com a força da marca Camicado, Top of Mind em utilidades domésticas, decoração, cama, mesa e banho, segundo pesquisa realizada pela Locomotiva Pesquisa & Estratégia no quarto trimestre de 2021”, diz Anaf. Atualmente, a Camicado possui 120 lojas físicas espalhadas por todo o país, com fluxo anual estimado em 36 milhões de pessoas. Já o site e o aplicativo, receberam mais de 120 milhões de usuários em 2021.

