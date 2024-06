Campanha da SAZÓN no BBB24 mais que dobrou número de novos usuários no e-commerce

Este ano, na sua segunda participação no programa BBB24, a SAZÓN conseguiu resultados impressionantes ao planejar uma campanha voltada para as gerações mais jovens.

Na comparação aos resultados do ano anterior, a marca de temperos e caldos em pó da Ajinomoto do Brasil conseguiu:

Aumento de 16% nas vendas online do Caldo em pó SAZÓN

Esgotou o Tempero SAZÓN para Pipoca em todas as plataformas online

Alcançou um público 84% maior em relação às ativações no BBB 23

Cresceu em 149% o número de novos usuários no e-commerce

Aumentou 47% os pedidos faturados entre janeiro e abril.

“Participar do BBB tem gerado ótimos resultados para SAZÓN. Apesar da marca já fazer parte da rotina alimentar dos brasileiros, aumentamos a lembrança do consumidor e nossa presença no ambiente digital”, destaca Francieli Moraes, gerente de marketing da marca SAZÓN.

Como a campanha foi planejada?

A marca apostou em uma comunicação leve e divertida nos quadros de humor do BBB24, manteve o patrocínio do quadro “Café Com Eliminado”, no programa “Mais Você”, e realizou ações pontuais e exclusivas, destacando as linhas de produtos durante os novos quadros de humor do reality show, apresentados por Luis Miranda e Marcos Veras.

“A linha SAZÓN para Pipoca foi destaque. Compatível com os hábitos de consumo dos telespectadores, o tempero fez sucesso em todas as plataformas de venda da Ajinomoto do Brasil durante o período de exibição do reality”, Franciele comenta.

As inserções no programa ‘Mais Você’ alcançaram um público 31% maior em relação a 2023, atingindo a marca de aproximadamente 58 milhões de pessoas assistindo às ativações.

Bombando nas redes sociais

As impressões nas redes sociais ultrapassaram os 765 milhões. Foram registrados mais de 1 milhão de cliques e 125 milhões de visualizações, apresentando um engajamento acima do previsto.

A ação Hero “Dani (quase) na xepa”, com produtos apresentados pela comediante Dani Calabresa, foi destaque. Usando como gancho situações de dentro da casa e destacando a usabilidade dos produtos SAZÓN, a campanha atingiu 63 milhões de pessoas e um marco de 143 milhões de impressões.

