Bússola & Cia: reforma tributária poderá afetar o food service

A criação do Imposto Seletivo pela reforma tributária vai exigir que bares e restaurantes segreguem fiscalmente a venda de produtos como bebidas alcoólicas e açucaradas. Segundo a consultora Bianca Souza, da ACOM Sistemas, o tributo é monofásico e não gera créditos, o que tende a elevar o custo ao longo da cadeia.

As empresas do food service precisarão classificar corretamente cada item para evitar erros fiscais, o que pode impactar preços e margens. A vigência está prevista para 2027, com alíquotas ainda em definição.

Gerdau lidera sustentabilidade no setor de aço

A Gerdau passou a integrar a carteira 2026 do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, sendo a única do setor de aço presente. O marco reforça sua estratégia de sustentabilidade e metas de redução de emissões.

Além disso, a empresa manteve notas de destaque no CDP: score A- em Mudanças Climáticas (nível de liderança) e nota B em Segurança Hídrica.

Esses resultados comprovam a solidez da gestão ambiental da companhia e sua transparência frente aos riscos climáticos, superando a média global do setor industrial.

KFC Brasil acelera expansão e prevê 500 lojas até 2030

O KFC Brasil acelera sua expansão em 2025 com a abertura de 30 novas lojas em todas as regiões do país. O movimento reforça a estratégia multiformato da rede, com foco em conveniência e ampliação do Drive-Thru, que deve ganhar cinco novas unidades até o fim do ano.

Segundo Otávio Pimentel, CEO da marca no Brasil, o plano reflete a confiança no mercado nacional e a adaptação aos hábitos de consumo do brasileiro.

A companhia projeta alcançar cerca de 500 unidades até 2030, ampliando presença em shoppings, centros comerciais e vias urbanas de grande fluxo, além de fortalecer seu papel como geradora de empregos no setor de alimentação fora do lar.

Com selo alemão, PMEs Go Green prepara empresas para a economia verde

Entre os meses de janeiro e março, o projeto PMEs Go Green, uma iniciativa da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), em parceria com a Fundação ECO+, com financiamento da União Europeia, realizará uma série de eventos gratuitos voltados a micro, pequenas e médias empresas de diversos segmentos.

Com investimento de €314,1 mil (R$ 1,9 milhão) ao longo de dois anos, a iniciativa tem como objetivo apoiar empresas que desejam iniciar na agenda de sustentabilidade e se preparar melhor para as exigências do mercado.

Apartamentos performados é tendência imobiliária para 2026

De acordo com dados da Brain Inteligência Estratégica, a intenção de compra de imóveis atinge recorde no Brasil. De acordo com a Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, entre as modalidades disponíveis estão os apartamentos performados, modalidade voltada para investidores que buscam renda recorrente com menor risco.

Nesse sistema, o comprador adquire o imóvel com inquilino dentro e passa a receber o aluguel desde o primeiro dia após a conclusão da compra. Essa tendência traz benefícios para ambas as partes e passa a ser uma boa opção também para aqueles que estão iniciando no mercado de investimentos.

Solução da Loopia aumenta conversão com IA

Unificar canais, acelerar respostas e elevar a conversão de e-commerces e marketplaces em vendas inteligentes. Esse é o propósito da Loopia, plataforma que integra e automatiza a jornada do Chat Commerce com IA.

Em 2025 a empresa captou R$ 3,7 milhões com foco em ampliar sua atuação no varejo digital e avançar no desenvolvimento de agentes de IA treinados para operar toda a jornada do cliente — do atendimento às vendas, da qualificação ao pós-compra.

Empresas de diferentes portes conseguem acelerar processos, reduzir custos e transformar conversas em oportunidades reais de receita. Só para se ter uma ideia, a solução permite aumento médio de 50% na taxa de conversão de atendimentos em vendas.

Um dos destaques é o case da Meu Rodapé, que incrementou R$ 120 mil em vendas mensais logo nos primeiros meses utilizando agentes de IA da plataforma.

Timelens aponta os temas que lideraram as conversas digitais

Política, esportes, segurança pública e violência estiveram entre os principais assuntos comentados no universo digital em 2025. É o que aponta um levantamento feito pela Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados, do ecossistema FutureBrand São Paulo.

A empresa mapeou 15 dos principais temas presentes no dia a dia e no feed dos brasileiros e seus respectivos volumes de conversas digitais em redes sociais, notícias e fóruns até 15 de dezembro de 2025, totalizando milhões de menções.

O tema de política registrou 125,4 milhões de menções, permanecendo como o tema dominante, enquanto esportes somaram 61,3 milhões e segurança pública e violência alcançaram 35,44 milhões de menções, ultrapassando entretenimento em relevância.

Trabalho, entretenimento, educação, tecnologia e IA, economia, religião, transporte, saúde pública, clima, saúde mental, cansaço e golpes digitais completam a lista dos 15 grandes eixos de conversa medidos pelo estudo.

De estagiário a CEO da RP Trader

Henrique Santoro Seideler assume em janeiro o cargo de CEO da RP Trader, maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil.

Engenheiro de produção, ele começou na companhia como estagiário, cresceu na área comercial, tornou-se sócio após um ano fora e lidera agora a transição com o fundador Rafael Mendes.

Entre as metas estão dobrar o faturamento e iniciar a expansão da RP Trader para a América Latina.

Encontro amplia diálogo com GovTechs

A Dome Ventures realiza a 19ª edição do Investor Day em 27/01, às 17h, aberta a todas as startups, com foco em GovTechs. Já avaliou mais de 600 startups e teve 60 participantes nas edições anteriores. A venture builder oferece mentoria, capital intelectual, rede de investidores e benefícios para startups cadastradas.