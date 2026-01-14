BofA, Citi e Wells Fargo: bancos caem em NY após números do 4 tri

O Bank of America (BofA), Citigroup e Wells Fargo & Co divulgaram nesta quarta-feira, 14, seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2025, trazendo números mistos e, em alguns casos, abaixo das expectativas do mercado.

O Citi informou que teve lucro líquido de US$ 2,47 bilhões no quarto trimestre, queda de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, de US$ 2,85 bilhões.

O lucro por ação foi de US$ 1,19, abaixo do consenso de analistas da FactSet, que projetava US$ 1,65. A receita somou US$ 19,87 bilhões, crescimento anual de 2%, mas também inferior à estimativa de US$ 20,94 bilhões.

Em base ajustada, porém, o banco superou as expectativas. O lucro ajustado foi de US$ 1,81 por ação, acima da estimativa de US$ 1,67, enquanto a receita ajustada alcançou US$ 21 bilhões, ante previsão de US$ 20,72 bilhões.

Segundo a instituição, o lucro líquido foi impactado por um prejuízo de US$ 1,1 bilhão relacionado ao plano de desinvestimento das operações na Rússia. Excluindo esse encargo, o lucro foi de US$ 3,6 bilhões, ou US$ 1,81 por ação, e a receita cresceu 8%, impulsionada pelos negócios de serviços bancários, gestão de patrimônio e operações institucionais.

A provisão para perdas com empréstimos no trimestre foi de US$ 2,2 bilhões, cerca de US$ 330 milhões abaixo da estimativa da StreetAccount. No comunicado de resultados, a CEO Jane Fraser afirmou que o banco registrou receitas recordes e alavancagem operacional positiva em todas as unidades de negócios e reiterou o compromisso de atingir um retorno de pelo menos 10% em 2026.

Os números do 4° tri do BofA e Wells Fargo

Já o Bank of America (BofA) registrou lucro líquido de US$ 7,6 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de cerca de 11% em relação aos US$ 6,8 bilhões apurados um ano antes. O lucro diluído por ação foi de US$ 0,98, levemente acima da projeção da FactSet, de US$ 0,96.

O banco informou que o resultado foi impulsionado pelo aumento das receitas de trading, em meio à maior volatilidade dos mercados no período. A receita do segmento de vendas e trading cresceu 10%, para US$ 4,5 bilhões, em linha com as projeções da administração.

Em comunicado, o CEO Brian Moynihan afirmou que consumidores e empresas continuam demonstrando resiliência e que o banco está otimista em relação à economia dos EUA em 2026, apesar dos riscos existentes.

Já o Wells Fargo reportou lucro líquido de US$ 5,4 bilhões no quarto trimestre, acima dos US$ 5,08 bilhões registrados no mesmo período de 2024. O lucro por ação diluída foi de US$ 1,62, avanço frente aos US$ 1,43 de um ano antes, mas abaixo da expectativa do mercado, que era de US$ 1,66, segundo a FactSet.

A receita cresceu para US$ 21,29 bilhões, ante US$ 20,38 bilhões no quarto trimestre do ano anterior.

Reação negativa nos mercados

Apesar dos números divulgados, o mercado reagiu negativamente aos balanços dos três bancos.

Por volta das 13h30, as ações do Citigroup (CTGP34) recuavam 2,93% na Bolsa de Nova York. No mesmo horário, os papéis do Bank of America (BOAC34) caíam 4,53%, enquanto as ações do Wells Fargo (WFCO34) registravam queda de 4,16%.

A temporada de balanços dos grandes bancos americanos começou na terça-feira, 13, com a divulgação dos resultados do JP Morgan, que registrou lucro de US$ 13 bilhões no quarto trimestre de 2025, queda de 7% na comparação anual. O lucro por ação foi de US$ 4,63, abaixo da estimativa de US$ 4,85 da FactSet. A receita cresceu 7%, para US$ 45,8 bilhões, mas também ficou levemente abaixo das projeções.

Ainda nesta semana, o mercado aguarda os resultados de Goldman Sachs e Morgan Stanley, que divulgam seus balanços nesta quinta, 15.

(*) Com informações da CNBC