Bússola

Um conteúdo Bússola

O que mudou para este restaurante de 33 anos que apostou em tecnologia

Mama Leila abandonou processos manuais e adotou solução tecnológica para acelerar atendimento, melhorar controle de estoque e preparar expansão

Fachada do restaurante Mama Leila (mamaleila.com.br/Reprodução)

Fachada do restaurante Mama Leila (mamaleila.com.br/Reprodução)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h00.

Automatização era o que faltava para o restaurante tradicional Mama Leila. Após 33 anos operando com processos manuais, a casa de culinária árabe mudou os processos de gestão e conseguiu metas buscadas universalmente no setor:

  • Redução de até 15% em erros diários.
  • Aumento de 30% no faturamento mensal.

“Ganhamos visibilidade estratégica, agilidade nos levantamentos e muito mais controle. Isso, para um restaurante que sempre operou de forma manual, é transformador”, diz  Ibrahim Salim Mattar,  gerente administrativo do Mama Leila.

Como a ideia surgiu

A busca por modernização começou com o desafio de encontrar um sistema de gestão capaz de otimizar os processos diários da equipe e aliviar as dores operacionais do restaurante tradicional da zona sul de São Paulo. 

As primeiras soluções testadas não atenderam às necessidades da casa, até que uma combinação de oportunidade e alinhamento com a visão do CEO levou à escolha do sistema ideal, marcando o início de uma nova etapa de eficiência e inovação.

“Eu estava almoçando em um restaurante com operação parecida com a nossa e notei que tudo funcionava com muita fluidez. Perguntei ao responsável qual sistema usavam e descobri que era Linx. Naquele momento, percebi que era exatamente o que procurávamos”, conta Ibrahim.

Desde julho de 2024, o restaurante adotou o Linx Menew, uma plataforma de gestão para restaurantes, bares e negócios de food service.

Com a implementação dos principais módulos,  incluindo comandas eletrônicas, atendimento, caixa e controle de estoque, a casa pôs fim aos processos manuais.

Como o sistema otimiza a operação do restaurante?

“O Mama Leila mostra que tecnologia não é apenas para grandes redes. Com o Menew, a operação conecta todos os canais de venda, salão, balcão, delivery e marketplaces, garantindo que os pedidos sejam registrados automaticamente e enviados para a cozinha sem erros”, conta Bruno Primati, diretor de Food Service da Linx.

Segundo ele, a plataforma oferece dashboards e relatórios inteligentes que transformam dados operacionais em insights estratégicos.

Isso permite decisões rápidas sobre mix de produtos, controle de estoque e desempenho financeiro.

“Isso dá às operações tradicionais a mesma agilidade e precisão de grandes redes, permitindo crescer de forma organizada e eficiente”, completa.

Como a mudança melhorou a experiência do cliente?

A experiência do cliente evoluiu especialmente no momento do fechamento de conta, um dos gargalos mais comuns em restaurantes tradicionais

“O registro de consumo ficou mais rápido e o checkout passou a ser muito mais fluido, reduzindo filas de forma significativa”, explica Ibrahim.

Com planos de expansão no médio prazo, o restaurante pretende ampliar o uso de módulos adicionais, como estoque, financeiro e produção, e estuda incorporar novas tecnologias em futuros projetos. 

Acompanhe tudo sobre:Restaurantesfood service

Mais de Bússola

Opinião: conta de luz seguirá instável em 2026 

Bússola & Cia: reforma tributária poderá afetar o food service

Opinião: por que o ouro voltou a ser uma necessidade estratégica em um mundo instável

Guia da LGPD para PMEs: como fazer o básico bem feito

Mais na Exame

Mundo

EUA congela vistos para brasileiros e cidadãos de outros 74 países

Mercados

Bancos, Vale e pesquisa eleitoral: por que o Ibovespa sobe hoje

Pop

BBB 26: quais participantes ainda estão na 'Prova do Líder'?

ESG

2025 foi o terceiro ano mais quente da história, diz Copernicus