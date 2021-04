Bússola estreia uma coluna f***

Aos 25 anos ele conquistou seu primeiro milhão de reais como revendedor de uma marca de sucos e energéticos. Aos 31, se tornou o autor de um dos maiores best-sellers de negócios do país, com uma obra onipresente em todas as livrarias, físicas e virtuais: “Seja Foda”.

Escritor, empreendedor, palestrante, Caio Carneiro é considerado um dos líderes mais influentes do mundo dentro do Marketing de Relacionamento, entrando para o Hall da Fama da profissão, em Las Vegas, em 2018.

“Fico feliz em fazer parte do time de colunistas da Bússola. Espero que meus artigos tragam ótimas ideias, ações e inspirações. Farei meu melhor para contribuir e servir com um conteúdo de qualidade”, diz o novo colunista.

Em seus livros – em 2019 ele lançou o segundo, o “Enfodere-se!” –, palestras e redes sociais, Caio procura inspirar pessoas a serem FODAs (Felizes, Otimistas, Determinadas e Abundantes), compartilhando dicas, pensamentos e formas de encarar a vida, tudo com base nas suas experiências pessoais e de negócios, bem-sucedidas ou fracassadas, que acumulou.

Em sua coluna de estreia, Caio fala sobre a importância de manter a disciplina, principalmente em tempos de pandemia: “É difícil dizer a um pai de família - que está com seu negócio à beira do colapso - para se manter firme e constante. Porém, é nos momentos mais espinhosos que a disciplina mostra sua verdadeira relevância: nos faz continuar em movimento, fator decisivo para o enfrentamento de qualquer crise”.

