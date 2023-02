Bússola cultural: semana destaca dança, futebol de botão e stand-up

Dança pelo interior + curso

No mês de março, a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) levará movimentos dançantes ao interior. Todas as apresentações são gratuitas e acontecem no Teatro Municipal, de cada cidade. A primeira parada será em Jundiaí, nos dias 3 e 4/03, onde contará com a participação da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí. Já nos dias 11 e 12/03, a Companhia desembarca em Barueri, com apresentações e oficinas. Nos dias 17 e 18, é a vez de Araras, com a pré-estreia da mais nova obra do coreógrafo israelense Shahar Binyamini, para a SPCD.

Já a São Paulo Escola de Dança está com dois editais abertos para cursos online e gratuitos, que fazem parte do eixo de Extensão Cultural, com curadoria de Cassia Navas, são eles:“Trilhas sonoras, canto e música para dança” e “Ensinar e criar dança para crianças e jovens”.

Inscrições podem ser feitas pelo site, até 27/02.

Torneio de Futebol de Botão

Em homenagem ao Dia do Botonista, comemorado em 14 de fevereiro, o Museu do Futebol e a loja Botões Clássicos realizarão o 11º Torneio de Futebol de Botão. Serão 32 vagas para pessoas acima de 12 anos, e cada partida terá duração em torno de 16 minutos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do Museu. O campeão receberá um kit completo para jogar futebol de botão em casa. Além disso, também serão entregues troféus aos três primeiros colocados. Por fim, serão promovidas oficinas de futebol de botão para adultos e crianças a partir dos 6 anos, das 14h às 16h, para ensinar as regras e praticar a brincadeira mais brasileira de todos os tempos.

25/02, das 12h às 17h, mais informações no site do museu

TikTok mais que um app de dança

A Biblioteca São Paulo fará o encontro online “Oficina Reels e Tiktok, além das dancinhas”, em 28/02, com Diego Ponciano. O objetivo é desmistificar o formato de vídeo vertical (Reels e TikTok) para redes sociais e propor diferentes possibilidades de se posicionar. Mostrará referências e orientará empreendedores, autônomos e criadores de conteúdo para que possam adotar este formato de vídeo. Indicado para pessoas a partir de 16 anos.

28/02, das 14h às 17h, atividade online, ao vivo, gratuito, inscrições pelo site

Stand-up poético

No Jardim da Casa das Rosas, haverá a apresentação de stand-up poético com Ian Uviedo. A atividade será em formato híbrido, presencial e com transmissão via Youtube. Não há necessidade de inscrição

Sábado, 25 de fevereiro, das 15h às 15h30, mais informações no site

Encontro Peripatético

A Casa Mário de Andrade está organizando a atividade “Memento Mori em Mário de Andrade: poetizando o ‘quando eu morrer’”. Na ocasião, em que se completam 78 anos de morte de Mário de Andrade (1893-1945), o público será convidado para uma visita em cortejo pelo Cemitério da Consolação, partindo da reflexão filosófica estoica acerca da morte, expressa pelo memento mori, em diálogo com a produção poética do escritor modernista. O roteiro inclui visita aos túmulos dos amigos do escritor para discutir o modo como receberam a notícia de sua morte e, por fim, o túmulo do escritor, propondo uma leitura de seus poemas e trechos de prosa mais expressivos sobre a vida e a morte.

Sábado, 25 de fevereiro, das 13h às 16h, Ponto de encontro: Cemitério da Consolação, mais informações no site

Mazzaropi e outros caipiras

A Casa Guilherme de Almeida está com o curso “Mazzaropi e outros caipiras”, com Matheus Trunk. Será discutida a representação do tipo popular do interior do estado de São Paulo: o caipira, o matuto e o roceiro, através do pintor paulista Almeida Júnior (1850-1889), o escritor, compositor, folclorista e cineasta Cornélio Pires (1884-1958) e o sobrinho, o compositor, radialista e produtor Ariovaldo Pires, o Capitão Furtado (1907-1979). O curso concluirá este panorama com Amácio Mazzaropi (1912-1981), ator e produtor de 32 longas-metragens de grande sucesso comercial.

Aulas online, de segunda à quinta-feira, dias 27 e 28 de fevereiro e dias 1 e 2 de março, das 19h às 21h, gratuito, mais informações no site

Espetáculo Plasticus Dei

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no bairro Bom Retiro, em 25/02, às 18h, terá o espetáculo "Plasticus Dei" com produção e performance da artista Andréia Nhur, o qual mistura dança e música. O trabalho apresenta um corpo em colapso entre a repetição ritualística e o uso poético de objetos descartáveis de consumo, com sobreposição de cantos religiosos, respiração, ruídos, vocalizações, gestos, figuras, percussão, imagens e fluxos de movimento. Cada sessão oferece 40 ingressos, distribuídos uma hora antes da apresentação.

Gratuito, os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência no dia da apresentação, mais informações no site

O Tarô dos Loucos

O projeto “Um Palhaço nas Águas do Juquery”, beneficiado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAC), conta a história real de pacientes do Hospital Psiquiátrico Juquery, resgatando memórias com o espetáculo “O Tarô dos Loucos”.

A obra foi criada e produzida pela Casa Realejo de Teatro a partir da memória que a comunidade de Franco da Rocha guarda dos pacientes Bira, Biriba, Carol e Carlitos, que viveram no Hospital Psiquiátrico do Juquery, uma instituição que abrigou muitos pacientes por quase um século e ajudou a formar o município de Franco da Rocha e outras cidades da região. A peça presta uma homenagem a eles, misturando ficção e realidade. Um jogo de tarô é realizado ao vivo, por isso a cada apresentação uma cena diferente é exibida ao público.

Gratuito, 25/02, às 19h, Caieiras, no Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa, av. Marcelino Bressiani, 178, Serpa; 04/03, às 19h, Nazaré Paulista, no Centro Sócio Cultural Pedro Bispo de Sena, avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, 131; 11/03, às 19h, Franco da Rocha, no Complexo Hospitalar do Juquery, Unidade Cefor, av. dos Coqueiros, s/nº, centro

Concertos da OSESP

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresentará na Sala São Paulo a temporada 2023 chamada “Sem Fronteiras” com três apresentações a cada semana. Desses, 12 serão regidos pelo Diretor Musical e Regente Titular Thierry Fischer. Isso sem falar nas séries do Coro, na maravilhosa agenda de recitais e nos encontros incríveis do novo Quinteto Osesp. Confira a agenda completa e garanta um lugar.

Mais informações no site

Aulas de flashback

Na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo acontecem aulas de danças voltadas aos passinhos de flashback, a cada 15 dias, sempre às 10h30, a próxima será em 05/03. Não é preciso se inscrever, basta chegar e aproveitar a alegria, descontração, socialização e nostalgia ao dançar grandes sucessos das décadas passadas.

Gratuito, mais informações no site

