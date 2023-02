Bia Figueiredo se junta ao ecossistema digital de automobilismo do Brasil

Mulher mais bem sucedida da história do automobilismo brasileiro, Bia Figueiredo acaba de integrar o maior ecossistema de criadores de conteúdo de automobilismo do Brasil. Lançado há poucos meses pelas mediatechs One Big Media Group (1BMG) e LiveSports, o time vem crescendo rapidamente e já conta com canais de peso como AutoMotor, de Reginaldo Leme, Grande Prêmio (GP) e Boteco F1.

Nas pistas, Bia é dona de um currículo impressionante: correu na Fórmula Indy, venceu na Indy Lights, disputou a Stock Car e tem experiência em provas importantes do automobilismo mundial com as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Daytona. Neste ano, vai competir na Copa Truck, no Brasil.

Fora das pistas, Bia é criadora de conteúdo, empresária e tem forte atuação na inclusão de mulheres no esporte a motor. Integra a Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA e é presidente da Comissão Feminina do Automobilismo da Confederação Brasileira.

“Trouxemos todas essas Bias para nossa vertical. Ela vai mostrar bastidores das categorias que disputa, comentar os resultados de outros campeonatos e mostrar o que está sendo feito para que o automobilismo seja um ambiente mais diverso. Tudo isso com a leveza e a simpatia que sempre marcaram a sua carreira”, declara Fabio Seixas, diretor de Conteúdo da LiveSports.

“Estou animada com essa parceria, com o profissionalismo e com o time, que tem se dedicado muito! A LiveSports chega para potencializar ainda mais meu canal do YouTube e eles são ótimos. Já atuam na área e têm experiência com vários canais grandes. Esperamos, juntos, produzir conteúdo com mais qualidade e de forma ainda mais profissional. Será um ano de muita Copa Truck, claro, mas iremos além: vamos falar sobre comportamento, velocidade, mulheres no automobilismo, mostrar bastidores das corridas e dos trabalhos. Faremos de tudo para levar muito conhecimento e entretenimento aos vídeos”, afirma Bia.

No Brasil, Bia disputou cinco temporadas da Stock Car, principal categoria do automobilismo nacional. No ano de 2020, tornou-se mãe. Após nove meses do nascimento do seu primeiro filho, voltou às pistas e, em 2021, nasceu seu segundo filho. Em 2022, disputou a TCR South America e, agora, aos 37 anos vai disputar a Copa Truck, onde fará uma temporada completa.

Com a chegada de Bia, o ecossistema de automobilismo das mediatechs passa a contar com os oito mais relevantes criadores do país. O time é formado ainda por Reginaldo Leme, BOTECO F1, Grande Prêmio, Cassio Cortes, Flavio Gomes, Primeiro Stint e Fórmula Indy.

“Juntamente com a LiveSports e, agora, a Fill the Blank, a 1BMG criou o maior ecossistema digital de automobilismo do Brasil. Estamos falando de uma audiência de mais de 97 milhões de visualizações mensais e mais de 670 mil de inscritos somando todos os canais no YouTube. É uma estratégia que traz novas oportunidades de negócio, tanto para a 1BMG, como para os parceiros e os criadores”, diz Reinaldo Heleno, CEO da One Big Media Group.

“Faltava alguém como a Bia para chegarmos ainda mais perto do nosso objetivo de sermos um ecossistema completo. Tínhamos um espaço aberto para tudo o que ela representa e o match foi total. Agora estamos completos”, afirma Leo Soltz, sócio da vertical automotor.

Ainda segundo Soltz, o automobilismo está maduro e atingindo números impressionantes e um olhar mais apurado por parte dos patrocinadores.” Estamos conversando em bloco e usando a força do grupo, tanto com marcas como com as próprias redes sociais, para projetos impactantes. Desde uma BET que está percebendo que pessoas querem apostar em quem vai ganhar o campeonato, até marcas que querem uma conversa com os novos públicos deste esporte e as gerações cativas”, afirma Soltz.

