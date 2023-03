São Paulo recebe 19ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte da América Latina

A 19ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte da América Latina, apresenta mais de 150 expositores, entre galerias de arte nacionais e internacionais, estúdios de design, editoras, instituições culturais e espaços independentes de oito países e de 20 cidades brasileiras. Mas o destaque deste ano não está relacionado ao tamanho ou à abrangência.

Entre os destaques desta edição estão os estúdios de design. Neste ano, houve um crescimento de quase 30% no número de expositores, reunindo 45 estúdios, com estreantes como FAS, Guto Requena e Porfirio Valadares.

Para melhorar a experiência na feira, e para que os visitantes possam fazer a própria curadoria das exibições, foi lançado um aplicativo que organiza todos os eventos que ocorrem durante os cinco dias, desde lançamentos editoriais, visitas guiadas gratuitas e conversas com artistas até eventos na cidade como aberturas, ateliês abertos e coquetéis.

Um espaço permanente para a SP-Arte

Antes do início da feira, no dia 18 de março, foi inaugurada a Casa SP-Arte, espaço permanente para eventos ligados à arte contemporânea e exposições em São Paulo. A estreia contou com uma exposição de Hélio Oiticica. Entre as obras selecionadas está a instalação Penetrável, construí­da pelo artista em 1961.

“A Casa atende aos critérios que buscávamos: é um imóvel icônico, bem localizado e que já guarda, inclusive, relação com o universo das artes visuais, já que foi projetado pelo arquiteto e artista Flávio de Carvalho. Ela é uma das 17 residências idealizadas por ele na Vila Modernista, nos Jardins, e a única entre todas inteiramente restaurada em sua versão original”, diz Fernanda Feitosa, fundadora e diretora da SP–Arte.

Para ela, a Casa SP-Arte chega depois de quase 20 anos de experiência em organização de feiras de arte. “O espaço terá, ainda, encontros com profissionais do setor, artistas, colecionadores, galeristas, além de exposições organizadas por galerias do Brasil e do exterior. Galerias que não têm espaço físico em São Paulo, por exemplo, poderão alugar o espaço e apresentar suas obras durante determinado período”, diz Feitosa.

Serviço: 19a SP-Arte |De 29 de março a 2 de abril de 2023 | Pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera

Casa SP-Arte | Exposição Hélio Oiticica: mundo-labirinto | De 18 de março a 22 de julho de 2023 | Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1.052, Jardins

