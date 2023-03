PLAY: SP ganha nova Pinacoteca, agora o maior museu do Brasil

Por Danilo Vicente*

O maior museu em área para exposições do Brasil. O segundo maior da América Latina, atrás apenas do Museu de Antropologia Nacional do México. A partir deste sábado, 4 de março, a Pinacoteca, icônico complexo de edifícios no coração de São Paulo, ganha estes honrosos títulos, com a inauguração da chamada Pina Contemporânea.

É programação obrigatória na cidade de tantas opções culturais. Com o novo edifício, a Pinacoteca, atualmente composta pela Pina Luz e pela Pina Estação, passa a ter 22.041 m² de área e 9112 m² para exposições — o do México tem, respectivamente, 79.700 m² e 33.445 m². Apesar do nome, as mostras não serão limitadas à arte contemporânea.

O público poderá visitar o novo espaço gratuitamente nos dias 4 e 5 com duas exposições inaugurais: Quase Coloquial, da artista sul-coreana Haegue Yang, e Chão da praça: obras do acervo da Pinacoteca. Na Pina Luz está a mostra Chico da Silva e o ateliê do Pirambu.

O projeto do novo edifício, do escritório Arquitetos Associados em parceria com Silvio Oksman, foi pensado para ser integrado ao centenário Parque da Luz e aos bairros do Bom Retiro e da Luz.

A construção foi possível devido a uma composição de recursos entre o Governo do Estado de São Paulo, que investiu R$ 55 milhões, e de patrocinadores privados captados pela Organização Social Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC, que acompanharam as obras desde sua fase inicial. A Família Gouvêa Telles colaborou com R$ 30 milhões, sem uso de lei de incentivo. ​

Simplesmente, imperdível. Tanto pelas obras expostas quanto pelo valor arquitetônico do complexo.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

