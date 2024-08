Bússola Cultural: o que o café tem a ver com imigração? Descubra com novo curso do Museu do Café

“Café & Imigração”

Onde? On-line.

Quando? 19 e 26 de agosto, a partir das 19h.

Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana e 200 anos da imigração alemã no Brasil, o Museu do Café lança o curso online “Café & Imigração” e as inscrições já estão abertas.

O curso explora a relação entre a cultura do café e os movimentos migratórios no Brasil, focando no século XIX e início do século XX.

Henrique Trindade, historiador pela USP, será o responsável por ministrar o curso.

Inscreva-se aqui .

R$ 70, com meia entrada para professores e estudantes da rede pública de ensino.

Revelando SP em Presidente Prudente

Onde? Centro de Eventos IBC, na Rua Orlando Ulian, nº 153 - Vila Furquim, Presidente Prudente.

Quando? Entre os dias 9 e 11 de agosto.

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, chega a Presidente Prudente com dois grandes nomes da música já confirmados: Sérgio Reis e Diego & Victor Hugo.

A programação completa do Revelando SP, com todos os shows e todos os participantes da culinária, artesanato e manifestações tradicionais de cultura, será divulgada em breve.

Entrada gratuita.

Cia. Malas Portam se apresenta entre os dias 13 e 16. (Divulgação/Divulgação)

Viagem Literária: Literatura de Cordel

Onde? 67 bibliotecas em todo o estado de São Paulo.

Quando? Até 30 de agosto.

A programação começa com uma série de Contação de Histórias: Literatura de Cordel, de 6 a 30 de agosto. A ação visa estimular a leitura, a literatura e a valorização das bibliotecas públicas, buscando promover o prazer de ler e incentivar o uso desses importantes espaços culturais.

Participam da 16ª edição do programa do evento 67 bibliotecas. Desde a sua criação em 2008, o Viagem Literária já percorreu 235 municípios paulistas com cerca de quatro mil ações.

Além disso, ocorrem ainda dois módulos inspirados nas últimas edições do Prêmio São Paulo de Literatura: Clubes de Leitura, de 2 a 27 de setembro; e Encontros com Escritores, de 1º a 25 de outubro.

Gratuito.

Programação completa em www.siseb.sp.gov.br/viagem-literaria .

Evento ressalta a importância do território ancestral e respeito a todas as vidas que habitam a natureza. (Acervo MCI/Divulgação)

Celebrando os povos originários

Onde? Museu das Culturas Indígenas (MCI), na Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? 10 de agosto, às 11h.

Ainda em comemoração pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas, a espiritualidade do povo Akroá Gamella e a história de João Piraí, um espírito encantado que transcende o tempo, será contada por Énh xym Akroá Gamella no encontro João Piraí – Protetor do Território Akroá Gamella.

É uma história milenar sobre a importância do território ancestral e respeito a todas as vidas que habitam a natureza.

Gratuito, com retirada de ingresso no site: www.museudasculturasindigenas.org.br .

Museu preparou uma série de atividades para celebrar Dia Internacional dos Povos Indígenas. (Bruno Marqueti/MIV/Divulgação)

Semana Cultural no Museu Índia Vanuíre

Onde? Museu Índia Vanuíre, na Rua Coroados, 521, Centro, Tupã

Quando? Até o final de agosto.

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é celebrado em 9 de agosto e constitui uma oportunidade de apoiar os povos indígenas do Brasil em sua luta por reconhecimento de sua história, culturas e demandas atuais.

Além de abrigar um acervo expressivo com peças sobre a história da cidade, objetos e artefatos de diversos povos indígenas do Brasil, o Museu preparou uma série de atividades para celebrar a data, que combinam diversão, conhecimento e reflexão para promover a integração das famílias com o ambiente museológico.

O Museu funciona com sistema de ingresso voluntário.

Detalhes da programação em: www.museudasculturasindigenas.org.br .

Nesta edição do Domingo Musical, a animação é por conta do cantor Léo Schmidt. (Divulgação/Divulgação)

Domingo Musical em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? 11 de agosto, às 11h.

O Museu promove uma tarde repleta de sucessos para os amantes da boa música. Nesta edição do Domingo Musical, a animação é por conta do cantor Léo Schmidt.

No repertório, composições de sucesso da música sertaneja e um show contagiante garantem a alegria e o registro de momentos inesquecíveis.

Gratuito.

49ª Semana de Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, nº 298 - Centro, Brodowski

Quando? 15 a 25 de agosto, às 8h

A Abertura Oficial da 49ª Semana de Portinari terá apresentação de fanfarras de Brodowski, exibição pública do clipe “Filhos de Brodowski” e homenagem à memória dos músicos das bandas da cidade.

O evento celebra os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil com atividades diversas, que vão desde observação do céu, pintura de murais e exibições para todos os públicos.

Gratuito.

Programação completa em: www.museucasadeportinari.org.br .

Espetáculos são apresentados pela Companhia Ballet Paraisópolis. (Lygia Contin/Divulgação)

Vórtex e Dobr[A]berta

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 10 de agosto, às 20h.

Os espetáculos de dança Vórtex e Dobr[A]berta são apresentados pela Companhia Ballet Paraisópolis.

Utilizando o conhecimento técnico e a agilidade dos bailarinos, Vórtex leva o virtuosismo do treinamento do ballet clássico para reorganizar estruturas tradicionais, alternando e misturando códigos do vocabulário da dança.

Já em Dobr[A]berta, o corpo-dobradura se revela em todas as suas contradições como esculturas em busca de uma forma final, mas que deixam no espaço os rastros de suas tentativas, seus erros e acertos, seus encontros e despedidas.

Entrada gratuita, com retirada de ingresso uma hora antes da apresentação.

Cena de “O pecado mora ao lado”. (Reprodução/Divulgação)

Megaexposição “O cinema de Billy Wilder”

Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS), na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

Quando? Estreia no dia 16 de agosto; Visitações de terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; e sábados, 10h às 19h.

A mostra inédita ocupará os três andares do Museu, com recriações de cenários e um panorama dos trabalhos mais influentes do cineasta.

Billy foi um dos cineastas mais célebres do século 20, diretor de clássicos como “Crepúsculo dos deuses", “O pecado mora ao lado” e “Quanto mais quente melhor".

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Peça segue as aventuras do príncipe e suas novas amizades. (Divulgação/Divulgação)

“O Pequeno Príncipe” no Teatro de Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras, na Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? 17 de agosto, às 16h.

O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943, narra a amizade entre um piloto e um menino de um asteroide.

Após cair no deserto do Saara, o piloto conhece o príncipe, que pede um desenho de carneiro e ensina a valorizar as coisas simples. Assim, a peça segue as aventuras do príncipe e suas novas amizades.

Ingressos via Sympla, que variam de R$ 20 a R$ 60, no link .

