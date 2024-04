Dia dos Povos Indígenas: por que a data é celebrada em 19 de abril?

Nesta sexta-feira, 19, é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, uma ocasião para reconhecer a importância desse povo na diversidade cultural global.

O propósito principal desta data é promover a conscientização sobre a necessidade de inclusão dos povos indígenas na sociedade, destacando a importância de respeitar e proteger seus direitos, que muitas vezes são negligenciados ou violados.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, estima-se que existam cerca de 370 milhões de indígenas em todo o mundo, representando aproximadamente 5% da população global. Apenas no Brasil, há mais de 897 mil indígenas, pertencentes a cerca de 305 etnias distintas, que falam aproximadamente 274 idiomas diferentes. Esses números evidenciam a diversidade e a riqueza cultural dos povos indígenas, destacando a importância de proteger e preservar suas tradições e modos de vida.

Qual a origem do Dia do Indígena?

O Dia Internacional do Indígena é resultado da atuação de diversos representantes dos povos indígenas ao redor do mundo. No dia 9 de Agosto de 1995, a ONU, publicou um decreto estipulando a data para representar os índios em todo o mundo.

Por outro lado, existem registros que apontam para diferentes origens da celebração. A data comemorativa para os povos originários do Brasil foi estabelecida em 1943, durante o período do Estado Novo, sob a liderança de Getúlio Vargas. A criação desse dia está relacionada ao Congresso Indigenista Interamericano, realizado em Pátzcuaro, em abril de 1940.

O objetivo era discutir a situação dos povos indígenas nas Américas, estabelecendo diretrizes e ações que os governos do continente poderiam adotar para proteger os direitos desses povos e preservar suas culturas. Participaram do congresso representantes de diversos países americanos, com exceção do Paraguai, Haiti e Canadá.

Uma das resoluções do congresso foi a sugestão de criar uma data comemorativa em todos os países do continente americano para celebrar os povos indígenas. Os participantes propuseram que o dia ideal seria 19 de abril, quando os representantes indígenas começaram sua participação no evento.

Seguindo essa orientação e influenciado principalmente pelo Marechal Rondon, o governo de Getúlio Vargas decidiu adotar a proposta. Isso foi oficializado por meio do decreto-lei nº 5.540, de 2 de junho de 1943.