Bússola Cultural: sessão de filme de Billy Wilder com trilha sonora ao vivo

Sessão com trilha sonora ao vivo no MIS

Onde? Auditório MIS - Avenida Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? 18 de agosto, às 15h.

O filme “O pecado mora ao lado”, uma das principais obras da extensa filmografia de Billy Wilder e uma das grandes parcerias entre o cineasta e a icônica atriz Marilyn Monroe, ganha exibição com trilha sonora executada, ao vivo, pela banda O Campo e a Cidade.

Entre clássicos de todas as gerações, o programa é uma maneira de reconectar o público com o filme, relendo-o a partir de uma experiência sonora única e exclusiva.

Edição especial do Cinematographo acontece dentro da programação paralela da megaexposição “O cinema de Billy Wilder”, recém-inaugurada no museu.

R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), disponível na plataforma Megapass e na bilheteria do MIS.

Classificação indicativa: 14 anos

Marilia Furman, sem títutlo (still), 2024 (cortesia da artista/Divulgação)

Marilia Furman: vazio e dilúvio

Onde? . Galeria Central – Bento Freitas 306, subsolo. Vila Buarque São Paulo-SP

Quando? A partir do dia 17 de agosto, das 11h às 19h

A Central anuncia a abertura de "Vazio e dilúvio", de Marilia Furman, no sábado, 17 de agosto. A primeira individual da artista no Brasil tem curadoria de Deyson Gilbert.

Ao longo de sua produção, Marilia Furman vem levantando questões sobre o caráter de crise e colapso iminente do sistema de produção de mercadorias (ou, capitalismo tardio).

Seja por meio de apelos à sensibilidade imediata através de mecanismos que colocam matérias-primas como vidro, parafina e gelo em conflito; seja através da apropriação e desvio de significados de objetos e imagens, a artista busca moldar estruturas de violência e dominação social.

Trabalhando com a escala e luminosidade do espaço, entre outras operações, a artista propõe uma alteração de percepção que busca implicar diretamente o corpo do espectador.

O festival celebra os 150 anos da imigração italiana e também os 468 anos do bairro da Mooca. Divulgação/MI (MI/Divulgação)

Festival “VIVA! Itália”

Onde? Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 - Mooca, São Paulo.

Quando? 17 e 18 de agosto, das 11h às 18h.

O festival celebra os 150 anos da imigração italiana e também os 468 anos do bairro da Mooca, convidando o público a experienciar diferentes nuances da cultura ítalo-brasileira com cerca de 30 atrações tradicionais e contemporâneas.

A programação do “VIVA! Itália” será composta de música, dança, gastronomia, vivências culturais, contação de histórias, exposição automobilística, entre outras atrações.

As atividades resgatam a importância da comunidade italiana no Brasil, sua história, assim como propõem vivências de aspectos contemporâneos da cultura, fugindo, assim, de estereótipos.

Entrada: gratuita.

Classificação indicativa: livre.

Ingressos estarão disponíveis apenas nos dias do evento (sujeito à lotação), na bilheteria do Museu.

O espetáculo estadunidense ganha versão brasileira. (Reprodução/Reprodução)

“The Money Shot”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Sábados e domingos até 8 de setembro, às 18h.

O espetáculo estadunidense, originalmente de Neil LaBute, ganha uma versão brasileira dirigida por Eric Lenate.

Estrelado por Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano e Fernando Billi, a peça usa humor ácido para criar reflexão sobre arte, ambição, status e sexo em Hollywood.

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada), via Sympla .

Classificação indicativa: 16 anos.

Evento visa apoiar a economia criativa em Brodowski. (MCP)

Feira de Artesanato: Especial “Semana de Portinari”

Onde? Esplanada do Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, nº 298 - Centro, Brodowski.

Quando? 17, 18, 24 e 25 de agosto, das 9h às 16h.

Para apoiar a economia criativa em Brodowski e fortalecer e reconhecer o trabalho do artesão local e regional, aos finais de semana, grupos de artesãos apresentam suas produções e técnicas em trabalhos manuais na esplanada do Museu.

A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo, contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Entrada: gratuita.

Big Band de Professores fecha semana de programação. (Divulgação/Divulgação)

70 anos do Conservatório de Tatuí

Onde? Teatro Procópio Ferreira, na Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? 18 de agosto, às 20h.

O Conservatório de Tatuí comemora, em agosto, 70 anos de fundação. Para fechar a semana de aniversário, a Big Band de Professores traz o show “Big Bands Americanas e sua influência no cenário musical Brasileiro”.

A proposta é retratar, por meio das músicas, um pouco da história das principais big bands norte-americanas e como elas influenciaram as brasileiras. No repertório, Duke Ellington, Count Bassie, Maria Schneider, Banda Savana, Banda Mantiqueira e muito mais.

Entrada gratuita.

A cada Sarau Africanizar, a cultura afro será destacada por meio da arte. (Ciete Silvério/MLP/Divulgação)

6º Sarau Africanizar no Museu

Onde? Saguão Central da Estação da Luz, na Praça da Luz, 1 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? 17 de agosto, das 12h às 14h.

A cada Sarau Africanizar, a cultura afro será destacada por meio da poesia, música, dança, moda e artes visuais, em trabalhos que dialogam com a exposição “Línguas Africanas no Brasil”, em cartaz no Museu da Língua Portuguesa até janeiro de 2025.

A curadoria do evento é assinada pelo coletivo Samba D’Ketu, grupo que apresenta o samba de terreiro ligado à ancestralidade e às religiões africanas.

Entrada gratuita.

“Grand finale” será com a banda “Cuca Teixeira Groove Reunion”. (Divulgação/Divulgação)

OZZ Jazz Festival

Onde? Rua Horácio Lafer, 232, no Km 18 - Jardim das Flores, Osasco.

Quando? 18 de agosto, das 13h às 21h.

Este será o primeiro festival de jazz na cidade e promete ser um evento imperdível, repleto de música, cultura e diversão para os amantes do gênero.

O festival celebra não apenas a música, mas também a diversidade e a criatividade. Com uma programação variada, entre artistas e bandas de Osasco e região, o público poderá vivenciar diferentes estilos e interpretações do jazz.

O evento conta com as parcerias da Fábrica de Cultura e do SESC Osasco, e traz para o “grand finale” a banda “Cuca Teixeira Groove Reunion”.

Entrada gratuita.

Ação será no Plenarinho do Paço Municipal, em Campinas. (Divulgação/Divulgação)

“Conexões Museus SP” em Campinas

Onde? Prefeitura de Campinas, no Plenarinho do Paço Municipal, na Avenida Anchieta, 200 - Centro, Campinas.

Quando? 19 de agosto, das 9h às 15h30.

A programação traz uma palestra sobre acervo e documentação, partindo dos processos e conceitos clássicos da documentação museológica e refletindo sobre como esses processos se alteram ou se mantém quando aplicados às obras de arte contemporânea; e uma vivência com a equipe do Núcleo Educativo do Paço das Artes, discutindo experiências e rotinas de trabalho em um museu de arte contemporânea.

Ambas as atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia.

Para se inscrever na primeira palestra, acesse ; na segunda, este link .

Classificação indicativa: livre.

A classificação indicativa é livre e entrada gratuita. (Mundo do Circo/Divulgação)

Gerações no picadeiro

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? 21 de agosto, às 11 e 15h.

Iniciado há uma década por Ascendino de Oliveira Costa, o primeiro palhaço Paçoca, este espetáculo do Circo Argentino é a própria história desta parentada que se reinventou ao longo do tempo para manter viva a memória desse personagem circense.

Formado por membros de cinco gerações da mesma família, o show apresenta números clássicos de malabares, trapézio em balanço, mágica e esquetes.

Entrada: Gratuita.

Ingressos: retirada de ingressos 1 hora antes do espetáculo.

Classificação: livre.

Atividade incentiva a criatividade. (Divulgação/Divulgação)

Aula de criação: Cospobre

Onde? Fábrica de Cultura Santos, na Pr. dos Andradas - Centro, Santos.

Quando? 22 e 23 de agosto, às 9h30 e 14h30, respectivamente.

Criada a partir do periódico "Guia Mundo em Foco - Cosplay", esta atividade incentiva a criatividade com materiais simples.

Divididos em grupos, os participantes escolherão um personagem de cosplay e o recriarão de forma divertida usando papelão, papel alumínio, sacolas plásticas e garrafas PET. No final, apresentarão suas criações.

Evento gratuito.

Classificação indicativa: livre.

