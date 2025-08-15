Rio Innovation Week desembarca em São Paulo a partir de 2026

O Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina, desembarca em São Paulo em maio de 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 15, último dia da quinta edição do evento no Píer Mauá, no centro do Rio de Janeiro, do qual a EXAME é parceira de mídia.

A edição paulista reunirá 24 conferências, palestrantes internacionais e espaços voltados à troca de conhecimento e realização de negócios. A expectativa é receber 90 mil visitantes ao longo de três dias, com 30 mil por dia. Os palcos principais serão o Mercado Livre Arena Pacaembu e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), com eventos paralelos em equipamentos culturais na periferia.

“A expansão para São Paulo é um caminho natural depois de cinco edições muito bem-sucedidas no Rio de Janeiro. O São Paulo Innovation Week vai permitir aprofundar temas como Finanças, Agronegócio, Indústria e Empreendedorismo, que fazem parte do DNA da cidade e do estado. Haverá trilhas específicas e conteúdos voltados especialmente para o público de São Paulo”, afirma Jerônimo Vargas, cofundador e diretor-geral do evento.

Segundo ele, a criação do SPIW atende à necessidade de reduzir o intervalo entre as grandes conferências do projeto no Brasil. “Entendemos que não podemos ficar um ano esperando para reunir especialistas e trazer conhecimento de ponta. Por isso, vamos ter duas grandes edições anuais no Brasil, uma no Rio e outra em São Paulo, para ampliar o acesso a tendências internacionais e oportunidades de negócio.”

O lançamento será seguido de um roadshow para potenciais parceiros e patrocinadores. A área total será de 50 mil metros quadrados, com 1 mil startups, 150 expositores e 20 conferências simultâneas, organizadas em 15 trilhas temáticas. Assim como no Rio, apresentações musicais encerrarão cada dia de programação.

Os parceiros da edição paulista

“Queremos encurtar o caminho físico para dar mais oportunidade de desenvolvimento e mostrar o que já temos de mais forte: a criatividade dos nossos jovens, pesquisadores, cientistas e empresas”, diz Vargas.

“Receber o SP Innovation Week, em parceria com o Estadão, será um grande prazer. A inovação sempre esteve no centro da nossa estratégia de ressignificar um equipamento urbano de relevância histórica, esportiva e cultural. Estamos entusiasmados para sediar este festival e confiantes de que ele será um sucesso”, afirma Eduardo Barella, CEO da Mercado Livre Arena Pacaembu.

Para Luis Sobral, CEO da FAAP, a participação reforça a atuação da instituição. “Participar do São Paulo Innovation Week só reforça a missão da FAAP de acompanhar, formar e conectar a comunidade acadêmica às principais tendências globais de inovação. É uma oportunidade de integrar arte, cultura e tecnologia em diálogo com as soluções do futuro.”

Segundo Fábio Queiroz, cofundador do RIW, o novo evento amplia a presença da marca sem substituir a edição carioca. “O Rio continuará sendo a nossa casa, pois é onde a nossa história começou. Ter o evento nas duas maiores metrópoles do país vai potencializar oportunidades de negócios e conexões entre os participantes de ambas as cidades.”

A quinta edição do RIW, realizada de 4 a 7 de agosto, recebeu 205 mil pessoas e gerou R$ 4 bilhões em negócios. O público incluiu visitantes de todos os estados brasileiros, sendo 15% de fora do estado do Rio de Janeiro e 25% de municípios fora da capital. Trinta delegações de diferentes países estiveram presentes, e os palestrantes vieram de 20 nações.

Realizado pela Base Promoções, o evento ocupou 75 mil metros quadrados — o equivalente a dez campos de futebol — e contou com dois navios. A programação reuniu 40 palcos, 60 conferências, 15 trilhas temáticas, 3 mil palestrantes, exposições imersivas, rodadas de negócios e ativações de marcas. Entre os nomes desta edição estiveram Sebastian Vettel, Rebeca Andrade, Denis Mukwege, Amy Webb, Ian Beacraft, Peter Diamandis, John Maeda, Graça Machel, Ney Matogrosso e Marcelo Rubens Paiva.

Conferências previstas para o São Paulo Innovation Week

• Plenária SP Innovation Week

• AI in Action

• Open Innovation

• Saúde e bem-estar

• Geopolítica e geoeconomia

• Agro Tech

• Educação e futuro do trabalho

• Retail Talks

• Humanare – DHO

• Sociedade 5.0

• Economia criativa (moda, cultura, audiovisual e luxo contemporâneo)

• Green Future (mudanças climáticas e transição energética)

• Esportes e diversidade

• SP Creative Mind