Bússola & Cia: queda de energia eleva vendas da Elgin

A Elgin registrou crescimento expressivo na demanda por itens de proteção elétrica no ano passado. A procura por disjuntores e dispositivos de proteção contra falha no fornecimento das distribuidoras subiu 66%. Os produtos de iluminação de emergência tiveram alta de 11%. O estado de São Paulo foi o responsável por grande parcela dessa busca, com 62%, enquanto o Rio de Janeiro somou 35%. As vendas são resultados de eventos climáticos extremos que têm comprometido o sistema elétrico em diversas regiões do país, com interrupções no fornecimento. Dados da Aneel apontam que, em 2024, os brasileiros registraram mais de 5 milhões de queixas de falta de energia.

Desenrola

O mercado de cessão de carteiras inadimplentes mantém o crescimento em 2025. O movimento é reflexo do Desenrola Brasil, lançado em 2023 e concluído em maio de 2024. O programa do governo federal favoreceu mais de 15 milhões de pessoas. Embora tenha estimulado as instituições financeiras a negociarem as dívidas negativadas com incentivos cobertos pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Desenrola também criou contrapartidas - e estabeleceu a realização de leilões de carteiras de dívidas ainda inadimplentes. Todas as instituições financeiras que acionaram os recursos do FGO precisam leiloar carteiras de créditos inadimplentes para devolver esses valores.

A Recovery levantou que até março deste ano, a soma das transações relacionadas às dívidas não quitadas do Desenrola em carteiras negociadas ou em negociação, ultrapassou R$ 1 bilhão.

Mar de almirante

Os pontoons, embarcações sofisticadas de até 30 pés, ganham espaço no Brasil. Segundo a Confindustria Náutica, 90% das embarcações vendidas no mundo são voltadas para o lazer, e o setor já movimenta 33 bilhões de euros. A Fluvimar viu a demanda crescer 65% em 2024 e projeta expansão para 2025. “Os brasileiros buscam cada vez mais conforto e inovação na navegação”, afirma Raquel Oliveira, CEO. A empresa foca em mercados estratégicos como Goiás, Tocantins e Brasília, reforçando sua liderança no setor.

Doação

A família Yoshiii, fundadora da incorporadora A.Yoshii, anunciou a doação de R$ 12 milhões para a construção do Parque Tecnológico da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Além do recurso, a A.Yoshii General Construction, empresa do Grupo responsável por obras industriais e corporativas, realizará a edificação do projeto que envolve o Centro de Inovação do Campus Universitário, ao lado da Agência de Inovação Tecnológica (Aintec), assim como a reforma do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Precatório

A antecipação de precatórios tem ganhado cada vez mais relevância no cenário econômico brasileiro, movimentando um mercado que ultrapassa R$ 250 bilhões, segundo a PJUS, líder nacional no setor. Em um país onde credores podem esperar décadas para receber valores devidos pelo poder público, a empresa se consolida como a maior especializada em precatórios pulverizados, com mais de R$ 3 bilhões já investidos na aquisição desses direitos. Para os próximos anos, a PJUS projeta um crescimento anual de 30% em faturamento.

Resultado

A Seguros Unimed ultrapassou a marca de 2 milhões de vidas em sua carteira, somando clientes dos segmentos saúde e de odontologia. Em fevereiro de 2025, a companhia contabilizou 905.998 vidas no segmento de saúde, com faturamento superior a R$552 milhões. No mesmo período, foram registradas 1.191.479 vidas em odontologia, com receita acima dos R$16 milhões.

Investe

O Grupo Tex Cotton anuncia investimento de R$ 8 milhões para o lançamento da marca Bimbi, que faz a estreia da companhia no mercado de moda infantil no Brasil.

Crédito

A CloQ já concedeu 18 mil nano-empréstimos, com valores entre R$100 e R$500, para mais de 7.500 clientes, movimentando mais de R$ 4 milhões. A empresa desenvolve análise de crédito inclusiva, independente de renda ou do score tradicional, simplificando o acesso para quem mais precisa.

Mercado

A startup de cannabis medicinal Humora anuncia a aquisição de 100% das operações do Nu Bloom Botanicals, laboratório californiano de formulações fitoterápicas. Com essa movimentação, a empresa, que é liderada pela empreendedora brasileira Ana Júlia Kiss, passa a atuar diretamente no mercado americano, tanto na comercialização de produtos quanto no fornecimento via private label.

Barreira

Uma pesquisa do Mission Brasil mostrou que 43% dos entrevistados têm apenas o ensino médio completo, enquanto 18% concluíram o ensino superior e 19% ainda não são formados. Apesar de 59% considerarem a educação essencial para o crescimento profissional, fatores como baixa renda e necessidade de trabalho precoce dificultam a continuidade dos estudos.

Celebração

No ano em que comemora 50 anos, a Coelho da Fonseca é uma das patrocinadoras oficiais da SP-Arte 2025, a maior feira de arte da América Latina. O evento acontece entre os dias 2 e 6 de abril no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, reunindo artistas, galerias e colecionadores do Brasil e do mundo.

Minas

O Minas Summit 2025, maior evento de inovação corporativa de Minas Gerais, acontece nos dias 5 e 6 de junho, no Minascentro, em Belo Horizonte. E terá como tema “Inovação que move o mundo”. O evento espera receber mais de 10 mil participantes, 1.500 startups, 400 palestrantes, 150 estandes, 7 palcos simultâneos e 80 horas de conteúdo.

Parceria

Empreendedores do estado do Rio Grande do Sul já retomam seus negócios e seguem rumo à reativação da economia local. Parte deste cenário foi possível pela organização responsável pela estruturação da ação emergencial, o fundo de impacto social Estímulo, em parceria com a Open Co, fintech de crédito sem garantias. Até agora, já foram desembolsados mais de R$ 25 milhões em crédito com mais de 6,3 mil pessoas impactadas e 165 empreendedores apoiados.

Chefe

A Starbem anuncia Renato Barbosa como seu Chief Product and Technology Officer (CPTO). Ele tem mais de duas décadas de experiência em tecnologia, inteligência artificial e liderança de times globais.

Evento

A Envoy participa da Smart Market ABRAS 2025. O evento ocorre nos dias 14 e 15 de abril no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), reunindo os principais nomes do setor supermercadista.

Nova

A AG7 acaba de anunciar Melissa Barbosa como a nova diretora de Marketing e Hospitalidade. Há três anos e seis meses na AG7, na nova função Melissa terá como objetivo desenvolver estratégias voltadas para elevar a experiência do cliente.

Diretora

A Eli Lilly do Brasil anuncia a chegada de Liana Cunha como Diretora Sênior de Ética e Compliance Brasil. Com sólida trajetória na área, Liana chega para fortalecer a cultura de integridade e conformidade da Lilly no país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube