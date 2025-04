Distribuidora de energia e Ministério da Defesa assinam acordo para formar jovens eletricistas

Em 2024, o programa “Soldado Cidadão”, do Governo Federal e Ministério da Defesa, formou mais de 7 mil jovens militares das Forças Armadas. Hoje, 75% dos alistados conseguem se inserir no mercado de trabalho após a conclusão do serviço. Atualmente, o projeto procura novas maneiras de garantir a capacitação dos outros 25%.

Segundo a pesquisa “Escassez de Talentos” da ManpowerGroup, a profissão de eletricista é a segunda mais carente de profissionais no Brasil. Em parceria com a distribuidora de energia elétrica Enel, o Ministério da Defesa pretende suprir a necessidade sua e do mercado.

Na última terça-feira, dia primeiro, as partes assinaram um acordo de quatro anos para a realização de cursos de formação de eletricistas para jovens em período de alistamento militar.

Serão formados no mínimo 120 jovens das Forças Armadas por ano nas escolas de eletricistaspromovidas pela Enel nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Ao fim do curso, os formandos poderão ser contratados pelas distribuidoras da Enel.

A importância da parceria para o Ministério da Defesa

A assinatura do documento de cooperação aconteceu durante o “LAAD Defense & Security”, evento do setor de defesa e segurança, no Riocentro, e contou com a presença dos seguintes:

Diretor de Pessoas e Organização da Enel Brasil, Alain Rosolino;

Presidente da Enel Distribuição Rio, Francesco Moliterni,

Secretário Adjunto de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa, Oswaldo Gomes dos Reis Junior

Coordenador-Geral do Projeto Soldado Cidadão do Ministério da Defesa, Coronel Osmar Malveira de Souza Junior.

"A parceria que acabamos de firmar com a Enel Brasil tem um viés muito importante, pois segue um modelo que possibilita sua replicação para outras entidades públicas ou privadas que desejem investir nos jovens vinculados ao Serviço Militar e depois queiram absorvê-los como mão de obra qualificada", diz o Coronel Osmar Malveira de Souza Junior.

Para a Enel, a formação de mais eletricistas é prioridade

O protocolo de intenções assinado com o Ministério da Defesa é uma das iniciativas da Enel com foco na formação de eletricistas, que está integrada ao plano de contratações da empresa.

Para garantir a formação de mão de obra que irá suprir essas novas vagas, a Enel também está investindo na abertura de novas turmas de sua escola de eletricistas, em parceria com o Senai.

Com o aumento de equipes próprias em campo, a empresa busca reduzir o tempo de atendimento em campo e otimizar serviços como manutenções preventivas, podas e o combate ao furto de energia.

"As pessoas são o nosso maior patrimônio e promover a formação de novos eletricistas nos ajuda a fortalecer todo o setor elétrico. Além disso, entendemos que oferecer oportunidade a jovens talentos gera desenvolvimento e valor sustentável nas cidades em que atuamos", conclui Alain Rosolino.

