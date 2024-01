Bússola & Cia: mercado de startups está otimista com 2024

As transações de M&A e investimentos entre startups sofreram forte queda no início de 2023, com recuperação no segundo semestre.

Fintechs e retailtechs lideraram como os tipos de startups mais adquiridas (com 13% e 10%, respectivamente) em 2023;

O avanço nos investimentos e transações de M&A em healthtechs e agtechs cresceram.

Os dados, da segunda edição do Startup M&A Deals Report H2 2023, da Questum, prevêem manutenção desse cenário em 2024.

Start

Criadora de soluções Trackfy Tecnologia viu o faturamento dobrar entre 2021 e 2023.

A empresa pretende seguir nesse ritmo de crescimento para alcançar R$ 12 milhões em 2024.

Solar

A 77Sol, ecossistema de energia solar, fechou 2023 transacionado mais de R$ 2,5 bilhões no seu serviço de crédito.

Hoje, mais de 60% de todas as vendas da energytech são financiadas e contam com a parceria de grandes players financeiros, como Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa e mais recentemente o BTG.

Este ano a empresa pretende atingir um aumento de 3 0% no montante total financiado .

No céu

A Céu de Prata realizou 50 mil entregas e alcançou 400 mil clientes em 2023.

A previsão é de 60 mil pedidos em 2024.

A companhia continua reforçando a estratégia digital, com destaque para as vendas via WhatsApp.

Expandiu a presença para marketplaces como Amazon , Mercado Livre, Giuliana Flores, Shein e C&A .

Porto

Mais de 51 milhões de toneladas de grãos foram exportados pelos portos da Amazônia em 2023, de acordo com a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport).

O crescimento foi de 22% em relação às 41,5 milhões de toneladas movimentadas em 2022.

“Apesar da super seca e da crise climática enfrentada pelo Brasil no último ano, alcançamos, em operações de longo curso, 37% do total de granéis agrícolas exportados nos portos brasileiros. Isso supera o ano de 2022, quando a região respondeu por 34%”, diz Flávio Acatauassú, presidente da Amport.

G20

A oitava edição da CEBRI-Revista fez nesta semana um panorama abrangente sobre o G20 e a presidência rotativa do Brasil, que receberá a cúpula no Rio de Janeiro em novembro de 2024.

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais ( CEBRI ) lançou a 8ª edição da revista em um evento virtual intitulado "G20 Brasil: Ampliando o Diálogo".

Expansão

A FB Capital efetivou a expansão internacional do negócio, com a inauguração de seu terceiro escritório fora do Brasil.

A nova operação, localizada em Orlando, na Flórida, projeta ampliação em 30% o volume de transações intermediadas pela companhia.

O faturamento deve chegar, até o final deste ano, a R$ 18 milhões.

Recuperação

A produtora audiovisual Prosa Press projeta crescimento de 60% nas produções autorais da empresa, com o cenário de recuperação da indústria audiovisual pós-pandemia.

A estimativa é que o mercado global de filmes e entretenimento alcance uma receita de US$ 170 bilhões até 2030 .

No Brasil, a projeção de crescimento é de 5% até 2025 , segundo a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2021-2025 da PwC.

Aquisição

A Globant fechou a aquisição da Iteris, consultoria brasileira de negócios e tecnologia focada em entregar transformação digital.

A Iteris atua em setores estratégicos para o desenvolvimento de projetos digitais no Brasil, como finanças, retail, saúde e agro.

Plataforma de carga

A startup Carga Cheia (Grupo Verante) que ocupa o mercado aproximando transportadoras e embarcadores – empresas que precisam enviar ou retirar cargas.

Klayton Martins, CEO do Carga Cheia, destaca os ganhos operacionais que estão relacionados ao uso da plataforma. “Há uma previsão de melhoria da eficiência operacional em até 20% para a indústria tomadora desse serviço, sem falar da melhoria de produtividade interna das transportadoras parceiras”, argumenta.

Na chefia

Rodrigo Chiavenato, ex-Magnet, assume a nova vertical de franquias da Auddas. Ele afirma que os franqueadores precisam ir além da transação inicial com o franqueado.

Com o novo setor, a marca Auddas é a mais nova associada da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Flores

A Giuliana Flores projeta fazer um milhão de entregas até o final de 2024.

A empresa teve um crescimento de 18% em 2023.

A estratégia atual inclui expandir sua atuação, saindo dos shoppings e desenvolvendo megalojas.

Imóvel no Resale

A Resale anunciou o Saldão de Janeiro, com mais de 300 imóveis em oferta, entre propriedades residenciais e comerciais, a partir de R$16 mil, com desconto de até 84%.

As ofertas da promoção estão distribuídas em 56 municípios, em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal.

“Essa é uma excelente oportunidade para os investidores, que podem adquirir imóveis com valores muito abaixo do mercado e gerar mais capital na venda”, explica Marcelo Prata, CEO da Resale.

Comissão automática

A Kamino se uniu à SplitC para automatizar o cálculo e o pagamento de comissões para o mercado financeiro.

O projeto visa resolver uma das principais dores das assessorias de investimento: a execução de pagamentos variáveis – permitindo que gestores economizem 99% do tempo de tarefa.

Sem desperdício

A Connecting Food e o Instituto GPA já arrecadaram, atuando juntos desde 2019, mais de 8 mil toneladas de alimentos.

Os itens foram doados para mais de 400 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nossa atuação com o Instituto GPA gera impactos positivos na empresa, sociedade e meio ambiente. Olhamos para todos os pontos estratégicos, como a transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa”, afirma Alcione Pereira, fundadora e CEO da foodtech.

