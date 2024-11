Bússola & CIA: Drogaleste consolida expansão de sua rede

A rede de farmácias Drogaleste prevê alcançar 125 unidades até 2026. Com crescimento de 37% em 2022 e 17% em 2023, a empresa foca na transformação digital e reestruturação interna para que o digital represente 25% do faturamento em três anos. Investimentos incluem e-commerce, clique e retire em 30 minutos, parcerias com marketplaces e operação ship from store. Para o futuro, aposta em modernização visual, retrofit de lojas e fortalecimento da governança. Líder em nutracêuticos (56% de participação) e cuidados para idosos (45%), consolida-se principalmente na Zona Leste de São Paulo.

TIM 5G

A TIM é a primeira operadora do Brasil a fazer “network slicing” do 5G em rede pública para a transmissão de vídeo em tempo real. A ação permitiu o envio de imagens internas com alta definição de 10 veículos a mais de 260 km/h, durante a última etapa da temporada 2024 da Porsche Cup, no último fim de semana no Autódromo de Interlagos (SP). A iniciativa contou com a parceria da Ericsson no design e otimização do fatiamento da rede. A utilização inédita do “network slicing” em uma rede aberta 5G levou o time de engenharia e convidados da Porsche Cup a uma experiência imersiva e exemplifica as infinitas possibilidades que a tecnologia pode levar para aplicações em diversos segmentos da Indústria. O fatiamento permite a criação de redes virtuais personalizadas para diferentes aplicações e as fatias podem ser diferentes nos tipos de serviços, na performance e em outras características. Para suportar a infraestrutura na Porsche Cup, a TIM instalou 18 antenas de 5G e 28 antenas de 4G.

Ecossistema

A MB Labs, ecossistema de tecnologia financeira, investiu R$ 5 milhões no Bankeiro para modernizar o produto, contratar equipes e aprimorar tecnologia. O Bankeiro, criado para mobile e internet banking, reduz em até 80% o tempo de implantação de softwares e acelera o time-to-market em três vezes. A expectativa é alcançar R$ 30 milhões de faturamento até 2025.

Food

O setor de foodservice segue em recuperação. Pesquisa realizada por ANR, GALUNION e ABIA revela que 55% dos operadores tiveram aumento de faturamento no 1º semestre de 2024, e 86% reportaram lucratividade. O estudo, com 453 marcas e mais de 7.400 pontos de venda, destaca desafios como inflação e falta de mão de obra qualificada.

CNI

A CNI abrirá as comemorações dos 30 anos da Agenda Legislativa da Indústria em 26 de novembro. As 27 federações estaduais e 13 associações setoriais, participantes desde 2001, serão homenageadas. O evento apresentará o novo processo de construção da Agenda, culminando no lançamento em março de 2025.

Sicoob

O Sicoob patrocina o livro “A Revolução do Café Brasileiro – Regiões com Indicação Geográfica”, que destaca 14 regiões produtoras certificadas. O lançamento será na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, promovendo empreendedorismo e sustentabilidade no setor.

Express

A DHL Express e a Águia Sistemas inauguraram o maior centro de processamento de cargas do Brasil em Viracopos (SP). Com investimento de R$ 23 milhões, o local processa até 3 mil encomendas por hora, otimizando importações e expedições internacionais.

Pesquisa

A FDC e a NEO Executive Search divulgaram pesquisa inédita sobre governança corporativa em empresas de capital fechado. O estudo com 230 respondentes será apresentado em evento no Hilton Morumbi (SP) em 27 de novembro, destacando a importância da governança para a sustentabilidade empresarial.

Desconto

A Sodimac oferece até 60% de desconto durante a Black Friday, de 22 de novembro a 1º de dezembro, em lojas físicas, site e app. A empresa possui 54 unidades no estado de São Paulo.

Parceria

A Lupeon firmou parceria com a Cass Information Systems Inc. para oferecer soluções locais e globais no mercado brasileiro de auditoria e pagamento de fretes. O acordo une expertise em processos regulatórios locais com infraestrutura global.

Prêmio

A Osten Moove comemora a premiação de quatro startups no Startup Awards 2024, que reconhece os principais agentes de inovação do Brasil. As startups SYN Saúde, Faço a Conta, Stec e Agenzia MKT figuraram entre as dez melhores em suas categorias.

Aporte

A startup portuguesa Hoopers captou R$ 13 milhões para investir no mercado de basquete brasileiro, com ferramentas de IA para conectar atletas, marcas, fãs e produtos. O aporte foi liderado pelo fundo Buenavista Equity Partners.

Investe

O Grupo Barigui investiu R$ 5 milhões em um projeto de gestão de dados com a Rox Partner. O Data Lake, criado na plataforma Google Cloud, centralizou informações, reduziu em 51% o tempo gasto com problemas operacionais e abriu espaço para uso de IA em crédito e faturamento.

Hub

A Ânima lançou um hub de agências para suas instituições de ensino. A Filadélfia liderará a comunicação do UniBH, em Minas Gerais, com campanhas orientadas por dados de IA. A primeira missão será a campanha de matrículas para o Enem.

Leilão

A Zuk promove leilões de 390 lotes judiciais on-line com descontos de até 50% no segundo leilão. Os itens incluem imóveis comerciais, residenciais e terrenos.

Tec

A Allied Tecnologia identificou celulares (67%), notebooks (16%) e tablets (3%) como os itens mais buscados na Black Friday nos últimos cinco anos. Ofertas antecipadas têm facilitado entregas e garantido melhores condições ao consumidor.

Vendas

A HiPartners, em parceria com a SBVC, divulgou crescimento nas vendas do varejo em outubro de 2024, com aumento de 6% no fluxo de lojas de rua em relação ao ano anterior. Dados indicam recuperação após desaceleração em setembro.

Conta Simples

Estudo da Conta Simples aponta que pequenas empresas podem economizar R$ 58 mil anuais e 475 horas administrativas com uma gestão de despesas eficiente. Ferramentas inadequadas frequentemente geram fraudes e problemas orçamentários.

Programa

A Neoenergia expandirá, em 2025, o programa Potencialize para 70 vagas em cinco distribuidoras. Focado na ascensão de pessoas negras, o programa já promoveu quatro colaboradores e busca aumentar em 40% os negros em cargos executivos até 2030.

Pet

A Petlove abriu sua primeira franquia em Perdizes (SP), oferecendo produtos e serviços como banho, tosa e atendimento veterinário, alinhados ao modelo de “loja de bairro”.

Contrata

C&M Software anunciou a contratação de Sandro Maciel como Diretor de Operações e José Carlos Menezes como Gerente de Produtos, ambos para áreas estratégicas.

Kamino

A Kamino nomeou Juliana Strohl como CLO, ampliando sua liderança em gestão legal, regulatória e de pessoas.

TI

A Jamef Transportes contratou Adriana Rosa Ferreira Lago como Diretora de TI e Inovação.

COO

A ACOM Sistemas nomeou Octavio Vicentini Guimarães como COO, para liderar mudanças operacionais.

Criação

O El Ojo de Iberoamérica premiou a Africa Creative como “Agência do Ano”. Sergio Gordilho foi reconhecido como Melhor Criativo da América Latina, e a AB Inbev como Melhor Anunciante.

Friendly

Campos do Jordão abrigará a primeira franquia da rede de pousadas pet-friendly Villa Ayê, referência em hospedagem para famílias multiespécies.

