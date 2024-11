Bússola & CIA: Mercado de Recebíveis mira R$ 1 bi em 2025

A fintech Mercado de Recebíveis anunciou uma nova rodada de investimentos e a chegada de Higor Franco, vice-presidente da LWSA, e Gustavo Pimenta, ex-executivo da ABInBev, como conselheiros estratégicos. Fundada em 2023, a empresa já alcançou valuation de R$ 110 milhões e projeta movimentar R$ 1 bilhão até 2025. Os novos recursos serão usados para aprimorar tecnologia, produto e equipe. Segundo o CEO Henrique Echenique, o objetivo é facilitar a antecipação de recebíveis, tornando-a rápida e acessível, sem custos aos empreendedores.

Feirão

A Mobiauto realiza o Black Feirão PAN Mobiauto em novembro, com mais de 3,7 mil lojas oferecendo financiamento de veículos com taxas a partir de 1,18%, parcelamento em até 60 meses e até 90 dias para início do pagamento.

Bares

Segundo a ANR e a Future Tank, bares e restaurantes no Brasil registraram em setembro o 11º mês seguido de crescimento, com alta de 5,4% no faturamento. No acumulado do ano, o setor cresceu 5,5% em termos reais, impulsionando os serviços (+2,9%).

Oferta

Opea e Trademaster encerraram a oferta do FIDC Opea-Trademaster, no valor de R$ 150 milhões. Os recursos serão destinados ao crédito para varejistas, com previsão de antecipar mais de 500 mil operações até o fim do ano.

Bolsas

A Faculdade do Comércio, em parceria com a Associação Paideia, já concedeu mais de 500 bolsas de estudo. Atualmente com 2 mil alunos, a instituição espera atingir 2,5 mil até o final do ano, ampliando seus polos educacionais para 150 até 2025.

Mobilidade

A Rhino, startup de mobilidade urbana com carros blindados, captou US$ 3,2 milhões em rodada Seed. Os recursos serão usados para expandir a frota, desenvolver funcionalidades e investir em marketing.

Smart

A Espaço Smart abriu unidade em Vitória (ES), atingindo 39 lojas no Brasil e Paraguai. A construtech espera alcançar 45 unidades até o final do ano, ampliando a oferta de casas em steel frame no litoral sudeste.

99

A 99Pay lançou a campanha “Temporada Premiada”, sorteando prêmios entre usuários que completarem missões no app durante as próximas três semanas.

Food

A Food To Save adquiriu a startup Fruta Imperfeita, expandindo sua atuação no combate ao desperdício de alimentos. A empresa projeta triplicar de tamanho até 2025.

Vagas

SPAR Brasil abriu 150 vagas operacionais em diversas regiões, com destaque para São Paulo, onde haverá um feirão presencial de recrutamento no dia 6 de dezembro.

Rebranding

FreeCô realiza rebranding para atualizar sua identidade visual, mantendo o foco na inovação que levou à venda de mais de 3 milhões de unidades em 2023.

Dux

Mercado Bitcoin e Dux lançaram uma solução para antecipação de Bússola no mercado digital, com demandas que somam R$ 100 milhões.

Beleza

A Turquesa Beleza e Bem-estar lançará em 29 de novembro o modelo de franquia container Turquesa Eco Beleza, com investimento de R$ 75 mil. A expectativa é inaugurar 30 unidades do formato até 2025.

Euro

Generali divulgou resultados de € 70,7 bilhões em prêmios brutos, com destaque para os segmentos Vida (+23,3%) e P&C (+9,8%).

Aporte

Minds Digital recebeu novo aporte de R$ 1,5 milhão do BR Angels para expandir suas soluções, como autenticação por voz e detecção de fraudes.

Digital

4B Digital firmou parceria com a Stock Distribuidora para ampliar o acesso a serviços em nuvem, incluindo opções como IaaS e Edge Computing.

Rock

A School of Rock realizará no dia 3 de dezembro o evento online “Rock Summit” para atrair novos franqueados. A rede espera fechar 2024 com 68 unidades em operação.

Black

Everest promove sua Black Friday com descontos de até 20% e apoio de influenciadores como Sabrina Sato e Bruninho Rezende. Até 29 de novembro, a Everest dará 20% off no purificador sem refrigeração e 10% nos modelos refrigerados.

Black 2

MadeiraMadeira oferece descontos de até 80% em produtos durante a Black Friday, disponíveis em seu site e aplicativo.

Inauguração

A fintech O2 Inc inaugurou um escritório em Florianópolis, expandindo sua atuação nacional e internacional.

Seminário

IBEU patrocina o seminário “A Inteligência Artificial na Cultura”, que será realizado no dia 27 de novembro no Rio de Janeiro.

Flores

Giuliana Flores espera aumento de 15% nas vendas durante a campanha Black Flower, com descontos de até 80% em novembro.

Nome 1

Álvaro Englert é o novo diretor de Pessoas da Aprix, que busca ampliar sua equipe de 50 colaboradores.

Nome 2

L.E.K. Consulting reforçou sua equipe de Senior Advisors com a chegada de Ronaldo Kalaf, que apoiará projetos na área de saúde.

