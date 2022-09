Bússola & Cia: Curta busca R$ 32 mi com licenciamentos de Robin Hood

Por Bússola

Com uma série de produtos lançados no varejo, com a marca de alguns dos maiores criadores do Youtube no Brasil, a Curta, hub de influenciadores digitais, espera R$ 32 milhões de contratos fechados, ainda em 2022. No verão escolar, janeiro de 2023, estarão nas lojas, em parceria com a Tilibra, os cadernos com a marca da Família Arqueira, formada por Robin Hood Gamer, o maior criador de conteúdo da Youtube em 2021, segundo a plataforma – que tem 19 milhões de inscritos –, e seus irmãos, Beto Gamer e Hey Davi. Em breve, chegam mochilas licenciadas para a Dermiwil. O próximo passo são os bonecos do trio e o livro Robin Hood e a Família Arqueira. A Curta também lançou seu marketplace onde comercializa canecas da Família Arqueira e camisetas do Geleia, criador com 5,9 milhões de inscritos, além do Livrão do Lipão, lançado em dezembro de 2011. A Curta vem transformando o mercado de influência com um modelo de negócios baseado em partnership. Os influenciadores passam a ser sócios dos projetos, recebendo porcentagens maiores que as médias do mercado em cada um desses negócios.

Futuro

SocialTech especialista em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente, gerando impacto por meio de comunidade, educação e empregabilidade, a B2Mamy anuncia a primeira turma do Womby, programa que tem por objetivo preparar adolescentes em vulnerabilidade social que tenham entre 15 a 18 anos para uma futura vida profissional. O programa, em parceria com a Organon, empresa global de saúde especializada no desenvolvimento de medicamentos para mulheres, oferece complementação ao ensino regular, visando o seu desenvolvimento pessoal, pedagógico e psicossocial, na perspectiva do fortalecimento de suas potencialidades e visão de futuro. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro.

CBF no metavers

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ontem o lançamento da primeira iniciativa de metaverso no futebol brasileiro, o Arena Seleção, em parceria com a desenvolvedora de jogos online Garena. A experiência, por meio de um minijogo imersivo da seleção brasileira, leva o torcedor a navegar em um mapa interativo no jogo Garena Blockman Go. O principal objetivo da iniciativa é aproximar cada vez mais os jovens torcedores do mundo da seleção brasileira, por meio de ativações e ações digitais. Quem acessar o Arena Seleção poderá interagir com diversas atividades, entre elas um bate-bola em uma partida de futebol, reunindo os amigos no ambiente virtual.

Expansão

A Farmácia Artesanal, um dos maiores grupos de franquias de farmácias de manipulação do Brasil, acaba de atingir o marco de 70 lojas franqueadas no país – um crescimento de 86% nos dois últimos anos. E quer mais. O grupo pretende chegar a 200 lojas até 2025. Este ano, o faturamento deve crescer 27%. O segmento de franquias foi um dos que melhor se adaptou ao período de pandemia, conseguindo acelerar a trajetória de recuperação no segundo trimestre de 2022. De acordo a Associação Brasileira de Franchising, no semestre, a alta no faturamento do setor foi de 12,9% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado. O cenário positivo refletiu na rede Artesanal: o grupo cresceu 67% entre 2019 e 2021. "Esse crescimento exponencial se deve à transparência e à forma como o grupo tem administrado o modelo de negócio", diz o farmacêutico Evandro Tokarski, CEO do grupo.

Ligas femininas

Plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações usando como base as ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico dos atletas em partidas na vida real, Rei do Pitaco é a primeira sportstech a ter ligas focadas no futebol feminino. No torneio Sul-Americano de Futebol Feminino teve aproximadamente 85 mil escalações e mais de R$ 270 mil em prêmios distribuídos. Já no Brasileiro Feminino, o aplicativo de fantasy game diário já soma 22.216 mil escalações da primeira fase até as quartas de final. “Os usuários estão abraçando a ideia das ligas femininas. Estamos focados em trazer inovações para diversificar nosso fantasy game e a abertura de rodadas pensando no futebol feminino trouxe boas práticas para nós”, afirma a gerente de Comunicação da sportstech, Letícia Franco.

Balneário

Com taxas de rentabilidade muito acima da média do mercado, os imóveis localizados na região de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, passam por um momento de intensa valorização e demanda superaquecida. Nesta semana, depois de um hiato de dois anos e meio sem lançamentos na região, a Embraed, construtora especializada em imóveis de alto luxo no Sul do país, iniciou a pré-venda do empreendimento Marena, com VGV de R$ 630 milhões e projeção de venda de 40% ainda no pré-lançamento. A previsão otimista está amparada em uma importante mudança de cenário. Nos últimos anos, fatores como a escassez de terrenos próximos ao mar na região, o alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú e a implementação de uma ampla modernização urbanística da orla, ainda em curso, têm aumentado o interesse dos compradores.

Expansão

Vencedora da licitação de R$ 120 milhões para gerir a conta de publicidade do Ministério da Cidadania, a Mene & Portella Publicidade, do grupo de comunicação Mene & Portella (M&P), dá início ao seu projeto de expansão nacional e, como parte da estratégia, contratou o executivo Anselmo Pinheiro para liderar as operações da vertical de contas públicas na região Centro-Oeste. O novo CEO comandará o recém-inaugurado escritório do grupo em Brasília. Com faturamento de R$ 250 milhões no último ano, a M&P é uma holding com 14 empresas como One Big Media, Trakto, Hitbel, Oinc Filmes, Showkase, OnMovie entre outras, e tem presença em dez estados.

Tradição no interior

Recém-aberto em Valinhos, o Masao Sushi House inaugurou no interior de São Paulo um novo conceito de culinária japonesa presente até hoje apenas nas grandes capitais. O restaurante valoriza a tradição e a artesania no preparo dos pratos produzidos com ingredientes frescos e receitas de família e oferece o omakase, uma experiência em que o chef serve no balcão em uma sequência de pratos escolhidos por ele diariamente. O negócio partiu de um investimento do médico Milton Carvalho Ferreira Neto em sociedade com o chef Masao Tada, que acreditam haver uma demanda reprimida para a alta gastronomia na região.

Inscrições esgotadas

A primeira edição do Brazil Climate Summit, evento que discutirá o papel do Brasil como um hub de soluções e impulsionador da transição verde, em Nova York, nos próximos dias 15 e 16 de setembro, está com as inscrições esgotadas. O evento reunirá grandes nomes do mercado, como Paul Polman, ex-CEO da Unilever; o economista Jeffrey Sachs; Halla Tómasdóttir, B Team; Illona Szabo, presidente e cofundadora do Igarapé; entre outros, no auditório Cooperman Commons da Columbia University. Ao final do evento, o Boston Consulting Group (BCG) divulgará um report consolidando as oportunidades do Brasil na agenda climática. Os interessados podem acompanhar o evento.

Lisíssimo

A Forever Liss, marca de beleza nativa digital e 100% brasileira, acaba de anunciar Rodrigo Faro como conselheiro consultivo de Inovação e Negócios. O artista terá um papel ativo nas decisões estratégicas e participará de reuniões trimestrais com os outros conselheiros e a diretoria da empresa. “Encontrei na Forever Liss uma oportunidade de ampliar minha missão com o meu público. Tento fazer eles sonharem com o entretenimento, agora quero poder fazer isso pelo lado profissional, quero que seus sonhos virem realidade por meio de um trabalho.”, afirma o apresentador. “O carisma e o poder de conexão com o público para transmitir mensagens de forma espontânea e com humor são habilidades admiráveis no Rodrigo. Essas competências foram chave para o convite”, conta Roni Magalhães, CEO da empresa.

FDC e o mundo

Pandemia, guerra, conflitos geopolíticos, mudanças climáticas. Os problemas do século 21 são desafiadores e requerem novas soluções e posicionamentos dos grandes líderes globais. Nesse sentido, as escolas de negócios de todo o mundo devem questionar seu papel e qual a contribuição para formar os profissionais que serão os responsáveis por conduzir o enfrentamento destes problemas. A Fundação Dom Cabral (FDC) vai conduzir esse debate durante a sua 14ª Reunião Anual do Conselho Consultivo Internacional, no próximo dia 20 de setembro..

Com o tema “Geopolitical, Economic, and Ecological Order in the 21st Century: Perils & Prospects”, a reunião se debruçará sobre o papel das instituições, das Escolas de Negócios e de uma governança efetiva a nível global diante dos grandes desafios geopolíticos, econômicos e ecológicos da atualidade.

