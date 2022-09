Bússola e Cia: Retomada aumenta demanda por suporte em TI

Por Bússola

As companhias nacionais estão demandando cada vez mais suporte técnico rápido na área de TI para minimizar riscos em suas operações. Os atendimentos remotos para a realização da manutenção em equipamentos como computadores, notebooks e infraestrutura de operação nas corporações aumentou 166% no 1º semestre, comparado com 2021. Os dados foram coletados pela startup FindUP, com base na quantidade de solicitações realizadas por 142 empresas, distribuídas nos segmentos financeiro, tecnologia, varejo, alimentos, entre outros.

Responsável por 52,70% das solicitações por técnicos de TI ao longo do semestre, o setor bancário lidera com folga a demanda por esse tipo de serviço. No levantamento, as áreas de tecnologia e varejo também se destacam com 18,94% e 18,30% respectivamente. “Com o advento da Transformação Digital, bastante impulsionada pela pandemia, os gestores passaram a optar pelos chamados à distância pela praticidade e rapidez na solução do problema”, diz Fábio Freire, CEO da FindUP.

Melhores práticas

O IFB (Instituto Foodservice Brasil) realiza, nos dias 13 e 14 de setembro, o Foodbiz Summit: O Novo Foodservice, que reúne executivos e empresários para debater as melhores práticas do mercado, compartilhar conhecimento e networking. Integrado ao Latam Retail Show 2022, o evento é 100% gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo site. Entre os palestrantes confirmados, estão: Rogerio Barreira, presidente do IFB e McDonald’s; Danielle Garry, Puratos; Fabio Alves, Burger King; João Branco, McDonald’s; Ingrid Devisate, IFB; Fernando Alves, Compra Foodservice; Leonardo Almeida, BEES AmBev; Sandro Cachiello, META; Pierre Berenstein, Bloomin’Brands; Cristina Souza, Gouvêa Foodservice; Thiago Theodoro, Cargill; Melina Couto, Heineken, entre outros.

Banco Imobiliário

O outlet de imóveis Resale ampliou a atuação no mercado financeiro e agora é parceiro do Banese, banco estadual de Sergipe. A contratação busca acelerar a venda dos imóveis da base de retomados do Banco. A Resale criou uma loja virtual dentro do seu portal para a venda destas propriedades que podem ser acessadas diretamente pelo comprador final — modalidade conhecida como venda direta — e também por meio de imobiliárias, corretores e leiloeiros devidamente credenciados pela proptech.

Linha de passe

O BMA Advogados assessorou o Club de Regatas Vasco da Gama na criação da Vasco da Gama SAF e nas negociações para o investimento realizado pelo grupo 777 Partners, na aquisição do controle societário do clube. A operação envolverá um investimento total de R$ 700 milhões pelo 777 Partners ao longo de 3 anos. O sócio Francisco Mussnich e os advogados sênior Thiago Frazão e Henrique Pimenta estiveram à frente dos trabalhos de assessoria ao Vasco da Gama.

Última Cruzada

Uma das séries mais assistidas da mediatech Brasil Paralelo reestreou no dia 5 de setembro em comemoração ao bicentenário da Independência. Brasil — A Última Cruzada foi lançada originalmente em 2017, e retornou ao catálogo para assinantes com novidades, que incluem novas gravações em Portugal, Espanha, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além da primeira animação de ficção da Brasil Paralelo: Reconquista.

Foco

A Concert Technologies aposta em expansão, crescimento e diversificação da sua atuação no mercado de energia. A empresa está expandindo e qualificando o seu quadro de colaboradores. Atualmente conta com 220 colaboradores e está com vagas abertas para aumentar para 250. Recebeu da GPTW o título de 15ª Melhor Empresa para se trabalhar em MG na categoria média empresas. Sediada em Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, a empresa prevê um crescimento de 20% no faturamento de 2021 para 2022, acima dos 7% do período anterior.

Black Friday

A sexta-feira mais esperada pelo comércio eletrônico está cada vez mais próxima, a Black Friday. O dia anual dos descontos movimenta intensamente o varejo on-line. Por isso, a Corebiz — empresa especializada em oferecer soluções completas em marketing digital e omnichannel — organiza o Black Friday Insights. O evento acontece no dia 4 de outubro, a partir das 17h, no Sky Hall, em São Paulo, para preparar os varejistas com as melhores estratégias. Serão três horas de conteúdo, sete trilhas especializadas — planning, tech performance, experience and customer services, data foundation, high performance, SEO optimization e promotion.

Prêmio 1

A Construtora Barbosa Mello conquistou o 4º lugar no ranking setorial de Construção e Engenharia do anuário especializado em negócios Valor 1000, do Jornal Valor Econômico. A empresa avançou duas posições em relação ao ano passado no ranking do segmento e está entre as empresas TOP 10 em 6 dos 8 critérios avaliados pelo anuário. São eles: Margem Ebitda, Rentabilidade, Receita Líquida, Evolução da Receita Líquida, Cobertura de Juros e Alavancagem Financeira. Este resultado vem na sequência de outros importantes reconhecimentos. Em julho, a Construtora Barbosa Mello foi eleita uma das empresas mais inovadoras do Brasil em premiação concedida também pelo jornal Valor Econômico.

Prêmio 2

A Enauta foi apontada como empresa número 1 no segmento indústria pelo ranking VALOR 1000, e a terceira entre as 20 maiores empresas em margem líquida do Brasil. Este ano, a premiação incorporou aos tradicionais indicadores financeiros que definiam os campeões, critérios da agenda ESG, que foram avaliados por um Comitê ESG composto por oito especialistas.“Manteremos os esforços para ampliar a produção, com otimização dos custos operacionais. Nosso objetivo é consolidar a Enauta como a independente com o portfólio de upstream mais equilibrado e com o maior potencial de geração de valor no Brasil”, afirma o CEO da empresa, Décio Oddone.

Prêmio 3

A Braskem foi reconhecida como a melhor do setor de Química e Petroquímica pelo Valor 1000 e ficou na 7ª posição no ranking geral. Outros investimentos do Grupo Novonor também estão lá: a OEC aparece como a maior empresa em faturamento na categoria Construção e Engenharia e a Ocyan aparece na segunda posição entre as que tiveram maior receita na área de Petróleo e Gás.

Automação médica

A Roost (automação em IoT) foi escolhida pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco — HU-Univasf para o fornecimento e instalação dos equipamentos de infraestrutura de rede de acesso ao usuário (NAC). As soluções, fornecidas pela Huawei, multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações, por meio da Roost incluem dispositivos e softwares de infraestrutura para instalação de redes LAN e WLAN, entre os quais switches de alto desempenho, para autenticação e controle de acesso de usuários, e a plataforma eSight, que realiza a gestão de ativos de TI como servidores, aplicativos, computadores, roteadores, firewalls, APs, câmeras e equipamentos de videoconferência, entre outros.

Profissão: motorista

Pedidos para incluir “Exercício de Atividade Remunerada (EAR)” à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceram significativamente nos últimos anos, mostra levantamento realizado pela Gaudium. O estudo, realizado em parceria com 19 Detrans, coletou dados de 2012 a 2021. Dos estados participantes, os que mais tiveram crescimento nas emissões de CNHs com EAR foram Amapá, aumento de 7.000%, um salto de 96 emissões para 7.032; Maranhão, onde subiu 170%, de 15.182 emissões para 41.470 no ano passado, Mato Grosso do Sul, que subiu de 16.580 para 35.384, crescimento de 113% no mesmo período, e Santa Catarina, que foi de 64.353 para 152.640, aumento de 137% Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apenas entre 2016 e 2021, o número de brasileiros que trabalham para aplicativos de entrega de mercadorias cresceu 979,8%.

Realidade virtual

A edtech MedRoom criou um dos mais completos modelos do corpo humano em 3D do mundo, usando Realidade Virtual para o aprendizado. A solução é endereçada às instituições de ensino com aposta em inovação, imersão e realismo, para aumentar o engajamento e acelerar a curva de aprendizagem dos alunos. A startup, que já foi incubada no Eretz.bio, centro de inovação e empreendedorismo do Hospital Albert Einstein, e hoje faz parte do grupo Ânima Educação. “A nossa intenção é que os alunos dos cursos de saúde possam ter a melhor experiência de ensino para iniciarem suas carreiras muito mais preparados para a realidade”, destaca o CEO e cofundador da MedRoom, Vinícius Gusmão.

Combate ao racismo

O Instituto Pretos Novos e a L’Oréal Brasil anunciaram parceria para realização de mais de 45 oficinas sobre a cultura e a história afro-brasileira. O intuito é fortalecer narrativas afrodescendentes e combater o racismo estrutural. Os cursos do projeto Circuito de Oficinas de História e Cultura Afro-brasileira são ministrados por historiadores, sociólogos, jornalistas, entre outros nomes de grandes instituições de ensino, de forma 100% online, gratuita e contam com tradutores de libras. As inscrições para os cursos estão abertas no Sympla.

Calorias doadas

O Víssimo Group (Evino e Grand Cru) disponibilizou para seus colaboradores a plataforma de benefícios corporativos Betterfly. No primeiro mês de uso do app, hábitos saudáveis como subir escadas, andar de bicicleta e caminhar foram convertidos em impacto positivo para milhares de pessoas. 25 milhões de passos, 570 minutos de meditação e 283 mil calorias queimadas foram transformadas em mais de 800 doações para ONGs parceiras.

Segurança da informação

A Clicksign é a primeira empresa no segmento a conquistar o selo ISO 27001 no Brasil. Com a certificação ISO 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação, a empresa reforça o compromisso de atender às práticas relacionadas à Gestão de Segurança da Informação e requisitos de proteção de dados conectados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Mulheres com bola cheia

Desde que assumiu o comando da CBF, Ednaldo Rodrigues busca fazer a entidade mais igualitária e representativa. Ele defende a presença de mais mulheres em cargos de liderança. Em 2022, a CBF nomeou as duas primeiras diretoras mulheres de sua história: Luisa Rosa (Diretoria de Patrimônio) e Samantha Longo (Diretoria Jurídica). Além delas, Aline Pellegrino é coordenadora de Competições da CBF e Regildênia de Holanda tornou-se a primeira mulher a compor a Comissão de Arbitragem da CBF.

RH digital

Pesquisa do Grupo Cia de Talentos com o Instituto Locomotiva e a única aponta que seis em cada dez empresas no Brasil digitalizaram a contratação de funcionários durante a pandemia. E 97% delas pretendem manter o formato. É nessa tendência que a Pontomais criou uma ferramenta proprietária, a Validamais, para realizar verificação de antecedentes pessoais, garantir verificação dos dados dos colaboradores por meio de uma pesquisa que engloba o maior número de informações encontradas nas bases de dados públicas.

Sustentável

A Dow, em parceria com Instituto Akatu e a Indústria Fox, anunciou a expansão da área de atuação da campanha “Reuse – o descarte correto é só o começo”, com foco na reciclagem de geladeiras e freezers

usados. Com investimento de mais de R$ 1 milhão, a iniciativa tem como objetivo acrescentar valor às espumas de poliuretano (PU) no fim da vida útil e evitar que esses materiais sejam descartados em aterros ou incinerados, fomentando a circularidade e o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde está sendo realizada.

Bariátrica

Foi realizada em Itaperuna (RJ), no último dia 30, a primeira cirurgia bariátrica robótica do interior do Rio de Janeiro. A operação foi feita no Hospital São José do Avaí, referência em tecnologia do Noroeste Fluminense, pelo cirurgião Augusto Tinoco, com proctoria (instrução) de um dos principais cirurgiões do país em técnica robótica, Luiz Alfredo Vieira d’Almeida. Luiz Alfredo foi o primeiro profissional do Estado do Rio a realizar o tipo de cirurgia pelo acesso robótico, ainda em 2012, mas soma mais de 20 anos de atuação no tratamento cirúrgico convencional para a obesidade.

