Bússola & Cia: construtora cria ‘Tinder das vagas’ para colaboradores  

Inspirada em apps de relacionamento, a Construtora Tenda criou a ferramenta "Deu Match!". A plataforma usa um algoritmo próprio para conectar colaboradores a áreas compatíveis com seu perfil, mesmo antes da abertura de oportunidade.

“A gente percebia que algumas vagas internas simplesmente não recebiam inscrições. Em rodas de conversa e pesquisas, entendemos que o problema não era a falta de interesse, mas de clareza: muitos colaboradores não conseguiam enxergar para onde poderiam ir. Foi aí que veio o estalo”, explica Cristina Caresia, diretora de Gente e Gestão da Tenda.

Brado adapta operações e fortalece logística do algodão brasileiro

Com a mudança nos destinos internacionais do algodão – queda da China e avanço de mercados como Paquistão, Turquia e Bangladesh –, a Brado ampliou de 28 para 75 contêineres a capacidade de fumigação em Rondonópolis (MT), agilizando exportações e liberando o Porto de Santos.

A empresa também modernizou o terminal, com novas docas pneumáticas, empilhadeiras elétricas e pontes rolantes, além de ampliar rotas ferroviárias diretas aos portos de Itaguaí (RJ) e Santos (SP), em parceria com a MRS.

Com essas iniciativas, mantém 20% do escoamento da pluma de algodão mato-grossense, além de registrar 98% de pontualidade nas entregas no porto.

Agronegócio sugere diretrizes climáticas ao governo

A Fundação Dom Cabral apresentou ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao Ministério da Agricultura e Pecuária um conjunto de recomendações do agronegócio para as metas climáticas do Brasil e para o comércio de carbono no setor.

Elaborado em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, o documento reúne propostas para a Nova NDC, incluindo métricas de emissões e remoções, mitigação, pesquisa público-privada, incentivos ao agro de baixo carbono e cooperação internacional para o mercado de carbono.

O documento completo pode ser acessado: https://agroambiental.fdc.org.br/conhecimento-e-pequisa

Feira do Tripé oferece oportunidades para novos comerciantes

O Shopping Circuito de Compras (CDC), localizado no Brás, está com inscrições abertas para empreendedores interessados em participar da Feira do Tripé.

O evento, que acontece de outubro até dezembro, será realizado em diferentes espaços do Shopping, proporcionando aos participantes a oportunidade de atuarem de forma legal, com segurança e infraestrutura para vender seus produtos, por um custo mensal de apenas R$ 250 no mês de outubro e R$ 800 para os meses de novembro e dezembro.

As inscrições podem ser feitas diretamente no local.

Odebrecht Engenharia recebe dois novos reconhecimentos, incluindo "Oscar" do setor

A Odebrecht Engenharia e Construção conquistou o primeiro lugar no Ranking da Engenharia Brasileira 2025, divulgado pela revista O Empreiteiro. A liderança consolida-se após a empresa registrar R$ 5,2 bilhões de receita bruta em 2024, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior.

Paralelamente, a companhia foi premiada no Global Best Projects 2025, da revista norte-americana ENR , considerado o "Oscar da engenharia". O reconhecimento veio na categoria Energia/Industrial pelo projeto de fechamento do ciclo combinado da Usina Termelétrica de Santa Cruz (RJ). A modernização ampliou a capacidade de geração da usina em cerca de um terço, atingindo 500 MW. Esta é a 31ª vez que a Odebrecht recebe a distinção da ENR. A entrega do prêmio será no dia 18 de dezembro, em evento transmitido a partir de Nova Iorque, nos EUA.

Agora Petlove tem pontos Stix A Petlove acaba de anunciar uma parceria com a Stix, rede de programas de fidelidade. A partir de outubro, clientes que comprarem pelo site ou app da Petlove acumulam pontos stix, que podem ser trocados por produtos ou usados para pagar parte das compras na própria Petlove e em parceiros da rede Stix, como Pão de Açúcar, Extra, Drogasil, Raia, Shell Box e Sodimac. A cada R$ 4 gastos em produtos, o cliente ganha 1 stix, e usuários do Clube Petlove ganham o dobro com este mesmo custo. A parceria oferece mais conveniência e benefícios aos tutores e seus pets em um só ecossistema.

SBD e L’Oréal lançam estudo sobre acesso à dermatologia

Em homenagem ao Dia do Médico (18/10), a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e a L’Oréal Beleza Dermatológica lançam o dossiê “Brasil à Flor da Pele”, um levantamento inédito que traça o panorama do acesso à dermatologia no país.

A pesquisa — realizada em 136 municípios de todas as regiões do Brasil — revela dados inéditos sobre os principais desafios enfrentados pela população para cuidar da saúde da pele, como desigualdades regionais, escassez de especialistas e barreiras no atendimento público.

O estudo também aponta caminhos e soluções possíveis, reforçando a importância do dermatologista na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças de pele.

Referência em inclusão

A TIM segue como referência global de diversidade e inclusão: é a única empresa do Brasil e a única do setor de telecomunicações no recém-divulgado TOP10 do FTSE Russell D&I Index 2025. Esse é o quinto ano seguido da TIM na liderança entre as organizações brasileiras e de telecomunicações no mundo, ratificando seu compromisso com uma cultura organizacional que valoriza a diversidade e buscar promover oportunidades para todas as pessoas. A operadora se destaca em equidade de gênero na liderança, com 30% de mulheres no Conselho de Administração, 50% na Diretoria Estatuária e 37% nas posições de liderança em geral. No recorte de raça, a representatividade em cargos de gestão é de 22%, com meta de chegar a 25% até 2027 por meio de programas como o TIM Pérolas Negras, que forma futuras lideranças internamente.

São Paulo, Salvador e fortalecimento do empreendedorismo

O Power Minds Connex chega ao mercado como um ecossistema de ESG e empreendedorismo social, com foco em liderança e netweaving, reunindo um grupo seleto de empresários e CEOs com o propósito de compartilhar estratégias, conhecimento e conexões capazes de acelerar negócios e transformar líderes. Idealizado por José Vicente Bernardo, jornalista, e Hebert Bouzon, empresário e fundador da PdD Academy, o Power Minds Connex quer democratizar o acesso a estratégias de gestão, inovação e crescimento, tradicionalmente restritas a grandes corporações, oferecendo conteúdo de alto nível ministrado por CEOs, mentores e especialistas nacionais e internacionais.

Shell Box completa nove anos e reforça estratégia digital de fidelização

O Shell Box, aplicativo de pagamentos e fidelidade da Shell, completa nove anos consolidando como um dos principais canais de relacionamento da marca no Brasil. A plataforma ultrapassou R$ 200 milhões em transações e 20 milhões de usuários, além de distribuir R$ 70 milhões em descontos em combustíveis no último ano. Com o Shell Box Clube e parcerias com XP, Inter e PicPay, o app reforça sua estratégia de fidelização e inovação no setor de mobilidade.

Cultura para todos na Linha 4-Amarela

A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, está promovendo um programa de visitas guiadas gratuitas voltado a instituições de ensino da capital paulista. Até dezembro, crianças e jovens de organizações sociais poderão conhecer as exposições do Projeto Centenários, na Linha 4-Amarela, que celebram o legado de grandes artistas da cultura brasileira. “Com o Projeto Centenários, buscamos ir além de oferecer experiências culturais aos que usam as estações no dia a dia. O propósito é também levar esse conteúdo a escolas e organizações sociais, ampliando o acesso de crianças e jovens à arte e à literatura brasileiras.”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto Motiva.

Gerdau abre 150 vagas para programa de estágio

Estão abertas as inscrições para o programa G.Start, de estágio da Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço.

As inscrições são válidas até 16 de novembro no site: https://estagiogerdau.com.br/. São 150 vagas abertas, em 12 estados, sendo 110 voltadas para estudantes de Engenharia.

O G.Start é direcionado para universitários com formatura prevista entre junho/2027 e junho/2029, que tenham disponibilidade para 6 horas diárias e residam próximos à unidade escolhida. O estágio começa em fevereiro de 2026 e pode durar até dois anos.

Olá, segue menor o texto, por favor confirme se está bom deste tamanho:

O Congresso Indústria Digital 2025 reunirá mais de 5 mil profissionais em São Paulo, no Distrito Anhembi, no dia 23 de outubro, para debater tendências, desafios e oportunidades da transformação digital na indústria.

Patrocinadora oficial, a Topsort, plataforma líder em retail media, apresentará soluções que potencializam vendas e otimizam publicidade.

O evento abordará IA, integração online-offline, logística end-to-end e marketing digital, conectando varejistas, marketplaces e marcas a experiências mais eficientes e personalizadas.

Onde está a sua cabeça que ainda não está na Bienal?

A 36ª Bienal de São Paulo lança sua nova campanha, “Onde está a sua cabeça que ainda não está na Bienal?”, criada pela Africa Creative.

Inspirada em uma pesquisa de Harvard sobre atenção, a campanha tem locução de Tom Zé e une arte, tecnologia e comunicação em uma metáfora potente: cabeças flutuantes por São Paulo simbolizam mentes distraídas e convidam o público a se reconectar por meio da arte, reforçando o papel da Bienal como espaço de encontro e reflexão coletiva.

A mostra reúne 125 artistas e segue gratuita até 11 de janeiro de 2026, no Parque Ibirapuera.

Tendência imobiliária: mais de 248 mil unidades de Habitação Popular movimentam o mercado em SP

O novo Decreto nº 64.244/2025, que estabelece valores máximos para a venda de imóveis classificados como Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP), eleva o nível de exigência para incorporadoras e investidores do segmento imobiliário.

O tema segue na agenda pública, já que recentemente a Câmara Municipal instaurou uma CPI para apurar o desvirtuamento da destinação desse tipo de imóvel. Além disso, de acordo com dados compilados pelo Secovi-SP e Abrainc, entre janeiro de 2019 e setembro de 2024, mais de 248 mil unidades de HIS e HMP tiveram alvará expedido na cidade.

Isso é equivalente a 75% das moradias aprovadas no período. Neste cenário, a Yuca desponta como pioneira na gestão para locação HIS/HMP, apoiando incorporadoras na venda a investidores com acesso simplificado, segurança e boa rentabilidade sob a nova regulação.

Grandes empresas ampliam investimentos em projetos de impacto social

A Muda Cultural, agência que viabiliza iniciativas de impacto em áreas como social, educacional, saúde e cultural, amplia sua atuação em 2025. Além de internalizar o serviço de gestão e prestação de contas financeira, com previsão de faturamento superior a R$ 130 mil até o fim do ano, concentra esforços em quatro projetos:

Faz a Conta (Nubank), Reciclando Vidas (Valgroup), Bike Música (Claro) e Aprendizes – Digital (GDM e Edenred Ticket Log). A agência mantém cinco clientes ativos, entre eles o Grupo Boticário.

Black Friday impulsiona tokenização

Com a aproximação da Black Friday, empresas intensificam investimentos em tecnologias que reforcem a segurança de transações e dados de clientes. A tokenização ganha destaque ao transformar informações sensíveis em códigos criptografados, evitando seu uso indevido mesmo em caso de vazamentos.

A tecnologia, baseada em blockchain, já é usada em pagamentos, programas de fidelidade e rastreabilidade de produtos. Empresas como a BBChain desenvolvem frameworks que aceleram a adoção segura e regulatória dessas soluções no varejo.

Quero Passagem lança plataforma de hotéis

A Quero Passagem lançou sua plataforma de reservas de hotéis, ampliando sua atuação no turismo. Após um período de testes iniciado em janeiro, a ferramenta já soma mais de 15 mil viajantes e 20 mil diárias reservadas, com acesso a 500 mil opções de hospedagem no Brasil e no exterior.

Com investimento de R$30 milhões e um time especializado, a empresa pretende crescer 520% até 2026. O lançamento marca o avanço da marca rumo a uma operação completa como agência de viagens online, unindo tecnologia, praticidade e segurança.

C-MORE projeta 45 milhões de Reais de receita e anuncia André Veneziani para liderar expansão no Brasil

Com a proximidade da COP30 e a crescente pressão de investidores por maior transparência corporativa, o Brasil vem se consolidando como um polo de demanda por soluções de gestão de risco e conformidade ESG.

Nesse cenário, a C-MORE Sustainability, plataforma global especializada em gestão de risco, anuncia oficialmente sua estruturação no mercado brasileiro, com a nomeação de André Veneziani como Vice-Presidente Comercial para Brasil & América Latina.

Com sede em Portugal e subsidiária no Brasil, a companhia já atende mais de 150 clientes ao redor do mundo e projeta alcançar R$45 milhões em receita e mais de 150 mil usuários em 2026, consolidando-se como referência em soluções que transformam dados complexos em decisões estratégicas e ações mitigadoras de risco.

O Brasil passa a ser prioridade no plano de expansão, com expectativa de representar até 15% da receita no próximo ano.