Bússola & Cia: Brado cresce 7% movimentando contêineres com 99% de pontualidade

A Brado movimentou mais de 117 mil contêineres em 2024, com crescimento de 7%. Os índices de pontualidade nas entregas das cargas chegaram a 99% na exportação e 97,8% no mercado interno.

“O indicador de exportação já estava bem próximo em 2023 (98,1%), mas o do mercado doméstico era de 85,4%, portanto houve um incremento expressivo em eficiência”. São números até mais importantes comparados ao crescimento de volume, porque demonstram que os clientes estão no centro das nossas decisões”, afirma Daniel Salcedo, diretor comercial da Brado.

Os produtos de higiene e limpeza registraram a maior expansão, com 82%. Em seguida, vêm a carne suína (42%), papel (37%), bebidas (35%), algodão (31%), defensivos e madeira (27%) e minério (22%). A exportação foi a operação que teve o maior crescimento, com 11%.

Lucro

A Penalty (Cambuci S.A) alcança lucro líquido recorde de R$ 76,4 milhões em 2024, com crescimento de 6,3% em relação ao ano anterior. A receita líquida foi de R$ 437,9 milhões. A margem líquida apresentou avanço, passando de 15,7% em 2023 para 17,4% em 2024. E a margem bruta, que cresceu 2,1 pontos percentuais, atingindo 49,5%, impulsionada por uma gestão eficiente de preços, custos e melhorias na produtividade. O EBITDA da Cambuci chegou a R$ 108,5 milhões, com margem EBITDA de 24,8%, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao ano anterior.

Expansão

A LUMY Incorporadora expande atuação para o interior paulista. Com VGV previsto de mais de R$ 1 bilhão nos próximos três anos em projetos nas cidades de Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Cajamar, a empresa acumula um pipeline de projetos totalizando 3.400 unidades habitacionais em execução. Esse avanço é fruto da estratégia inovadora da incorporadora, que busca transformar a experiência de moradia no Brasil.

Transações

A plataforma de pagamentos Biz ultrapassa R$ 2 bilhões em transações em 2024 e projeta alcançar R$ 6 bilhões em 2025, impulsionada por soluções financeiras inovadoras. A empresa projeta triplicar sua movimentação, alcançando R$ 6 bilhões em 2025. Um dos atrativos é a hiperpersonalização de benefícios e soluções flexíveis. A Biz tem se destacado no setor por oferecer produtos que ajudam as organizações a se conectar melhor com seus talentos por meio de pacotes ajustados às preferências individuais, sejam elas relacionadas à saúde, alimentação, transporte ou bem-estar.

Consórcio

A Disal Consórcio, empresa referência nacional em consórcios de veículos leves, encerrou 2024 com crescimento recorde de 20% na venda de créditos, transacionando R$ 5,3 bilhões em créditos vendidos. O desempenho foi 75,4% acima da média do mercado, que registrou aumento de 11,4%. Ao todo, foram mais de 60 mil cotas comercializadas e 21 mil apólices de seguro contratadas, confirmando sua posição de liderança no segmento de veículos leves.

Concentrado

A Grano Alimentos anuncia a venda da divisão Plant Based da marca Mr. Veggy para a Meta Foods. Com essa decisão, a empresa reforça seu compromisso em consolidar sua presença no mercado de vegetais congelados, trazendo novas soluções ao setor.

Jurídico

A plataforma Jurídico AI projeta encerrar o ano faturando mais de R$ 25 milhões de maneira recorrente, além de uma carteira de clientes formada por mais de 8 mil escritórios e empresas, bem como 120 mil advogados. Para a conquista desses números, a legaltech aposta em uma solução projetada para otimizar a rotina e melhorar a qualidade de vida dos advogados ao eliminar tarefas repetitivas.

120

Em 2025 a Energisa celebra 120 anos de uma trajetória marcada por inovação e pioneirismo. Fundada na Zona da Mata mineira, em 1905, como Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, seus três fundadores não tinham dinheiro para investir. Segundo os primeiros registros da empresa, eles levantaram capital com 477 acionistas. Dois anos depois, em 1907, a Energisa se tornou a terceira empresa a abrir capital na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, uma das pioneiras do mercado de capitais brasileiro. De um início sem capital próprio a uma das maiores empresas de energia do Brasil, hoje, o Grupo Energisa está presente em 97% do território nacional, atendendo a mais de 20 milhões de pessoas. Opera 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, atua com a geração de energia renovável e, desde 2023, entrou de vez na distribuição e comercialização de gás natural.

Escolar

As vendas de materiais escolares pela internet cresceram 15,79% entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, movimentando R$ 356,1 milhões, segundo dados do marketplace da Layers. No período, foram realizadas 282.469 vendas (+9,35%), com aumento no ticket médio para R$ 1.260,72 (+5,89%). O número de lojas ativas na plataforma subiu 48,56%, enquanto a participação de comunidades cresceu 192%.

Otimismo

O mercado de loteamentos em Minas Gerais sinaliza expansão em 2025, com forte demanda e valorização do setor. Segundo as últimas edições do Estudo do Mercado de Loteamentos, realizado pela consultoria Brain a pedido da Aelo-MG, Sinduscon-MG e CMI/Secovi-MG, o balanço do Valor Geral de Vendas (VGV) do setor em 2024 pode apresentar uma alta de 25% em relação ao ano anterior, com a previsão de R$ 3 bilhões. O estudo também reforça uma mudança no perfil do consumidor, que vem se desenhando nos últimos anos a partir do interesse por bairros planejados, sustentabilidade e qualidade de vida.

Bolsa

O Movimento Tech 2030 e a Wadhwani Foundation firmam parceria para expandir programas voltados à empregabilidade e empreendedorismo, capacitando jovens e adultos e promovendo a inclusão social por meio de educação e tecnologia. A iniciativa visa aumentar o acesso ao mercado de trabalho e apoiar o crescimento de empreendedores, fortalecendo negócios e aumentando a renda. Uma das ações dessa parceria é a doação de 300 bolsas de estudo para os recém-formados do programa Geração Caldeira.

Pix vazado

Levantamento da Apura revela que mais de 260 mil chaves Pix vazaram no Brasil no último ano, tornando-se uma das principais ameaças cibernéticas do período. Especialistas alertam para o aumento de fraudes, como golpes de phishing e engenharia social. Além dos vazamentos financeiros, o relatório destaca ataques a sistemas do governo e a ascensão de grupos cibercriminosos sofisticados.

Elas por elas

A Talent Drivers observou um aumento de 10% na demanda por motoristas mulheres nos últimos 12 meses. Cautela, atenção, simpatia e segurança são algumas das características que fazem a diferença no atendimento de alto padrão e levam os clientes a solicitarem mulheres para conduzir o transfer. As pesquisas validam: de acordo com um estudo realizado pelo Observatório Nacional de Segurança no Trânsito em 2023, motoristas mulheres apresentaram uma redução de 20% nos índices de acidentes e uma melhoria de 15% na percepção de segurança pelos usuários.

Feira

A ABAV Nacional reforçou sua presença no Rio de Janeiro com uma parceria estratégica entre a ABAV Expo, a maior feira de turismo da América Latina, e a Fecomércio RJ, consolidando a capital carioca como sede alternada até 2031. A edição de 2025, que acontece de 8 a 10 de outubro no Riocentro, já tem 68% dos estandes ocupados e promete uma experiência ainda mais completa, reunindo grandes marcas e profissionais do setor para impulsionar negócios no país.

Leilão

A Zuk em parceria com o Bradesco, realizará leilões nos dias 12 e 14 de março, totalizando mais de 80 oportunidades para quem pretende comprar a tão sonhada casa própria ou realizar um ótimo investimento ainda no primeiro trimestre do ano. As oportunidades podem ser encontradas nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, entre outros.

Faturamento

Após registrar um crescimento de 25% em 2024 e atingir faturamento de R$ 200 milhões, a SoftExpert anuncia rebranding global. O novo posicionamento destaca a expertise da marca em atender demandas específicas de diversos setores. A companhia projeta um faturamento de aproximadamente R$ 255 milhões em 2025, impulsionado principalmente por mercados globais e estratégicos.

Simples

A Conta Simples fez investimento de R$ 20 milhões para lançar a “Conta Simples 2.0", atualização da ferramenta que tem como objetivo levar ainda mais organização, controle e inteligência para as empresas, e tudo isso de forma simples. Com uma esteira de lançamento semestral, a companhia apresenta 12 novas funcionalidades.

Diretor

Pioneira e líder no desenvolvimento de tecnologias para programas de suporte a pacientes no Brasil, a Funcional Health Tech anuncia Renato Fonseca como Diretor de Marketing, Dados e Pesquisa.

Humora

Startup que combina produtos à base de cannabis e fitoterápicos para bem-estar, a Humora registrou aumento de 650% na receita no último ano. O crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novos produtos, como a Humora Boreal, que atualmente é o produto campeão de vendas da marca.

Chegando

TCP Partners, boutique de investimentos e gestão, anuncia a chegada de Haroldo Monteiro como associado da empresa.

Latam

A CyberGate anuncia a chegada de Alexis Aguirre como responsável pelo planejamento e execução da estratégia comercial na América Latina. Reportando-se diretamente ao CEO em Israel, o executivo terá a missão de expandir os negócios na região, desenvolvendo uma sólida rede de canais e parceiros no Brasil, México, Colômbia, Argentina e Chile.

Rede

A rede de clínicas odontológicas Odonto Special prevê um crescimento de 30% no faturamento em 2025. A empresa também planeja a abertura de 48 novas unidades, alcançando mais de 100 franquias no Brasil. Para apoiar os franqueados, a Odonto Special investe em programas de capacitação e inovação.

Cresce

A Giuliana Flores pretende aumentar o time de colaboradores depois de registrar crescimento de 20% em 2024. Neste ano, planeja repetir o número. A meta é realizar 800 mil entregas até o final do ano e a ampliação do quadro de funcionários será essencial. A previsão é fazer cerca de 200 contratações, abrangendo tanto a operação do e-commerce, que atende todo o Brasil, quanto lojas físicas localizadas em São Paulo (SP) e região.

Eficiência

A plataforma Luft Digital também passa a oferecer informações que possibilitam o estudo de eficiência do transporte e um espaço dedicado ao inventário de emissões de carbono, que consolida, entre outras informações relacionadas ao transporte, o cálculo de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para os produtos farmacêuticos, médicos e cosméticos, além de incluir um diferencial exclusivo: a possibilidade de aquisição de créditos de carbono.

