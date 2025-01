A crescente demanda por práticas empresariais sustentáveis tem transformado o mercado global, elevando a importância dos profissionais especializados em ESG.

Em um cenário onde 72% dos investidores globais avaliam critérios ESG em suas decisões de investimento, conforme relatório da PwC Global Investor Survey, dominar competências específicas tornou-se fundamental para aqueles que desejam liderar iniciativas de sustentabilidade corporativa.

Treinamento da EXAME + Saint Paul mostra os três principais caminhos para profissionais ESG atuarem no mercado. Clique aqui e garanta sua vaga.

Veja algumas das principais habilidades que um profissional ESG deve ter

Gestão de riscos ESG: o entendimento de como questões ambientais, sociais e de governança impactam a organização é crucial. Profissionais de ESG devem identificar, avaliar e mitigar riscos que vão desde interrupções na cadeia de suprimentos a eventos climáticos extremos ou mudanças regulatórias. Estratégias robustas de mitigação não apenas protegem a empresa, mas também promovem resiliência em mercados altamente dinâmicos e imprevisíveis.

Habilidades analíticas e tomada de decisão baseada em dados: a capacidade de trabalhar com dados é indispensável no universo ESG. Isso inclui coletar e interpretar métricas de carbono, realizar análises de ciclo de vida e utilizar softwares especializados para monitorar e avaliar impactos. Decisões orientadas por dados são fundamentais para validar iniciativas e gerar relatórios confiáveis, o que é cada vez mais exigido por investidores e reguladores. Essa habilidade permite traduzir números em estratégias concretas, conectando métricas ao desempenho sustentável da empresa.

Comunicação estratégica e storytelling: um profissional ESG deve saber traduzir dados complexos e conceitos técnicos em mensagens claras e cativantes. A narrativa é um poderoso recurso para engajar stakeholders internos e externos. Storytelling eficaz conecta colaboradores, clientes e investidores às metas de sustentabilidade, criando apoio em torno das ações corporativas. Por exemplo, campanhas que destacam o impacto ambiental positivo de uma nova estratégia de produção podem reforçar a reputação e atrair parceiros comprometidos com a causa.

Conhecimento em regulamentações e compliance ESG: a compreensão das exigências regulatórias e padrões globais é essencial para garantir a conformidade e evitar penalidades. Profissionais devem dominar frameworks como GRI, SASB e TCFD, além de se manterem atualizados com legislações locais e internacionais. Esse conhecimento permite criar relatórios consistentes e assegurar que as iniciativas da empresa estejam alinhadas às melhores práticas do setor, fortalecendo a credibilidade e atraindo investidores conscientes.

Descubra como dominar essas e outras habilidades essenciais para o profissional ESG neste treinamento da EXAME + Saint Paul. Clique aqui e inscreva-se.

Integrando as habilidades

A integração dessas quatro competências fundamentais permite que profissionais ESG conduzam transformações significativas nas organizações, promovendo mudanças que vão além do cumprimento regulatório.

Em um mundo onde 96% das 250 maiores empresas do mundo já reportam suas iniciativas de sustentabilidade (KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022), o desenvolvimento dessas habilidades não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade estratégica. Profissionais que conseguem combinar estas competências estão posicionados para liderar a próxima geração de negócios sustentáveis, criando valor compartilhado para empresas, sociedade e meio ambiente.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em ESG

Para quem deseja começar uma carreira em sustentabilidade, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor em alta.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com práticas de ESG. Além disso, vão poder desenvolver um plano prático para conquistar a tão sonhada carreira de gestão em ESG.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE ESG