Metade dos brasileiros acredita que IA pode tomar decisões melhores que um ser humano, diz pesquisa

51% dos brasileiros acreditam que a inteligência artificial pode tomar decisões melhores que um ser humano em certas situações — 45% ainda acreditam que IA não supera a decisão humana.

A pesquisa, realizada pela Nexus de forma presencial e com mais de 2 mil pessoas, também revelou que a opinião de que a IA pode tomar decisões melhores que um ser humano em certas situações é especialmente mais elevada entre:

Jovens de 18 a 30 anos, a chamada geração Z – 64%,

Brasileiros com ensino médio – 56%,

Os que recebem mais de cinco salários mínimos – 55%,

Moradores do Norte e Centro-Oeste – 53%.

Por sua vez, dos 45% que não veem as plataformas de IA com essa capacidade, os mais enfáticos são os maiores de 60 anos (57%), pessoas com ensino fundamental (51%), homens (49%) e moradores do Nordeste (49%).

O uso e a frequência das ferramentas de IA pelos brasileiros

Atualmente, 63% dos brasileiros já utilizaram ferramentas de inteligência artificial. Desse total, 16% usam tecnologias baseadas em IA, literalmente, todos os dias.

Quando se amplia essa periodicidade, a escala também sobe. Isso porque outros 20% fazem esse uso algumas vezes por semana, 9% algumas vezes por mês e 18% raramente utilizam.

Considerando esse universo, 45% dos brasileiros utilizam IA algumas vezes no mês. Apenas pouco mais de um terço da população (36%) nunca fez uso de IA.

37% dos brasileiros já tiveram uma decisão de compra influenciada pela IA

O uso frequente das ferramentas de IA também está cada vez mais atrelado ao consumo. De acordo com a pesquisa da Nexus:

37% dos brasileiros já tiveram uma decisão de compra influenciada pela Inteligência Artificial .

Esse hábito é maior ainda entre o público de 18 a 30 anos, a chamada geração Z (46%), quem ganha acima de cinco salários mínimos (45%), possui ensino superior (44%), homens (40%) e moradores da região Sudeste (42%).

“Não há como negar o impacto dessa geração de conteúdo, o que sugere a necessidade, por parte das empresas, de preparação, estratégia e adaptação à uma realidade que está aí”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

IA é utilizada por 48% dos brasileiros para buscar informações gerais

Além das compras, o uso de IA pelos brasileiros está ligado a diversos fatores. A pesquisa da Nexus mostrou ainda que:

A maior parte desses acessos está ligada à busca por informações gerais – 48%,

Também é comum a utilização para estudar ou aprender algo novo – 45%,

Ou criar conteúdos – 41%

Ou para lazer e entretenimento – 39%.

São funções distintas, o que demonstra a pluralidade que a ferramenta atingiu em tão pouco tempo de presença na vida das pessoas.

Há de se ressaltar também outras finalidades nos hábitos de IA:

38% declaram utilizá-la para ajudar em questões de saúde e bem-estar,

38% para automatizar tarefas de trabalho ou de estudos,

37% para melhorar a produtividade.

Busca por temas complexos, como política, economia e ciência

Também não se deve desprezar que 30% dos brasileiros já recorreram à IA para entender sobre temas considerados complexos, como política, economia e ciências.

“Estamos falando de um público consumidor representativo e ávido por novas tecnologias, cujos hábitos são cada vez mais direcionados à IA”, reforça Marcelo Tokarski.

A pesquisa da Nexus aponta que seis em cada dez brasileiros enxergam como positiva a presença da IA no dia a dia, enquanto apenas 25% veem como negativa.

A visão otimista é maior entre homens (67%), quem ganha mais de cinco salários mínimos (65%), jovens de 18 a 30 anos (63%) e com ensino superior (63%). Já a resistência é maior entre pessoas acima de 60 anos (33%), mulheres (31%), pessoas com ensino fundamental (28%) e entre quem recebe abaixo de um salário mínimo (28%).