Bússola & Cia: bancos se apressam para provar qualidade de dados ao BC

RESUMO ＋ Os bancos têm até 31 de dezembro para se adequar à Resolução Conjunta nº 18/2025 do Banco Central e do CMN, que exige comprovação de 12 dimensões de integridade. Outros destaques incluem a operadora TIM no IDIVERSA B3 pelo quarto ano, a empresa Keeta em 21 novas cidades e o fundo de R$ 150 bilhões da Reforma Tributária.

Os bancos têm até 31 de dezembro para se adequar à Resolução Conjunta nº 18/2025 do Banco Central e do CMN. A norma exige comprovação de 12 dimensões de integridade das informações e responsabiliza diretamente conselhos de administração e a alta diretoria.

Para atender às exigências, o setor investe na modernização tecnológica com a ajuda de especialistas. "Não basta entregar a informação no prazo, é preciso provar a integridade de todo o processo", afirma Athamis Falco, COO e fundador da ATRA, consultoria especializada em governança e engenharia de dados.

TIM é a única operadora em carteira de diversidade da B3 pelo quarto ano seguido

TIM segue como a única operadora de telecomunicações na carteira do IDIVERSA B3 ao integrar o índice pelo quarto ano consecutivo.

Criado para reconhecer companhias com representatividade de gênero e raça em diferentes níveis hierárquicos, o indicador considera a presença desses grupos nas empresas em comparação com sua participação na população brasileira. A carteira recém-anunciada reúne 85 empresas, representadas por 88 ativos.

Na nova composição, a TIM se destaca pela representatividade na alta liderança. Atualmente, 20% das posições no Conselho de Administração são ocupadas por pessoas negras. As mulheres, por sua vez, ocupam 30% das posições no Conselho de Administração e 50% da Diretoria Estatutária.

Esta semana, a TIM também abriu cerca de 30 vagas de estágio exclusivas para mulheres que cursam áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

As oportunidades são para a sede da operadora no Rio de Janeiro e fazem parte da estratégia para ampliar a presença feminina em carreiras ligadas à tecnologia.

Podem participar universitárias com pelo menos 50% da graduação concluída e disponibilidade para estagiar entre um ano e meio e dois anos.

O processo seletivo é 100% online e as inscrições ficam abertas até 18 de outubro. O início das atividades está previsto para dezembro.

Dependência em pauta

Analice Gigliotti, Elizabeth Carneiro e Sabrina Presman, diretoras da Clínica Espaço Clif, lançam no dia 13 de outubro, Luz, Câmera... Compulsão: como filmes, séries e novelas explicam as dependências humanas, pela editora Máquina de Livros.

A obra usa personagens conhecidos do público, de O Clone e Mulheres Apaixonadas a Breaking Bad, Euphoria e Réquiem para um Sonho e, a partir deles, explica sobre diferentes dependências e como prevenir e reconhecer esses transtornos.

O lançamento será na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, às 19h. O livro físico chega à Amazon no dia seguinte, e o e-book, em 15/10.

Hospital Santa Catarina - Paulista conquista recertificação da JCI

O Hospital Santa Catarina - Paulista conquistou, pela quarta vez, a certificação da Joint Commission International (JCI), uma das principais referências mundiais em acreditação hospitalar.

A recertificação atesta a adoção de padrões rigorosos de qualidade e práticas atualizadas, com foco na segurança e na assistência adequada ao paciente. A avaliação considera metas qualitativas internacionais e é realizada por meio de auditorias in loco e entrevistas.

O reconhecimento reforça a maturidade dos processos de melhoria contínua da instituição e o compromisso das equipes com um cuidado seguro e humanizado.

Habib’s e Ragazzo celebram o Mês das Crianças com Scooby-Doo e sua turma

Para o Mês das Crianças, as marcas Habib’s e Ragazzo se unem ao universo de Scooby-Doo em uma campanha criada para transformar a refeição em uma experiência única para toda a família.

Durante o mês de outubro, os Kits Infantis das redes estão disponíveis nas lojas com a coleção “Pula Pelúcia”, formada por seis bolas de pelúcia colecionáveis inspiradas nos personagens icônicos e bem-humorados.

Macias e em formato de bola, as surpresas foram pensadas para gerar interação, brincar e colecionar, levando a diversão da turma para além da mesa.

Na semana do Halloween, a campanha ganha um destaque especial com a bola de pelúcia Scooby-Doo Vampiro, que apresenta o personagem em uma versão inspirada na data.

Também estão previstas ativações com personagens em lojas selecionadas, além de pintura de rosto, brinquedos infláveis e decoração temática, conforme a programação de cada unidade.

As atividades devem ocorrer aos finais de semana, com mais ativações nas lojas no dia 12 de outubro.

A campanha está presente na TV aberta, em canais por assinatura e em plataformas digitais, com um plano de mídia que inclui Meta, TikTok, Google e mídia programática.

Instituto Motiva celebra 25 anos do Caminhos para a Saúde com ação para caminhoneiros

Para marcar os 25 anos do Programa Caminhos para a Saúde, o Instituto Motiva promove, de 6 a 8 de outubro, das 14h às 20h, uma mega ação gratuita para caminhoneiros e caminhoneiras no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí (SP). Em parceria com Scania, Universidade São Judas e Fundação OneSight EssilorLuxottica, a iniciativa oferecerá atendimentos de odontologia, psicologia, nutrição, oftalmologia, fisioterapia, enfermagem e podologia, além de serviços de bem-estar, saúde financeira e empreendedorismo.

Keeta chega em 21 novas cidades

A Keeta retomou sua expansão no Brasil e inicia operações em 21 novas cidades. O avanço ocorre em um contexto de maior abertura do mercado, após o TJ-SP declarar ilegais as cláusulas de exclusividade no delivery.

Para Danilo Mansano, vice-presidente da empresa no país, a retomada reflete o compromisso de longo prazo da marca, com foco em crescer junto aos restaurantes locais, criar oportunidades de renda aos entregadores e oferecer mais escolhas e preços acessíveis aos consumidores.

Prestes a completar um ano de operação, o app alcançou 10 milhões de downloads, 83 mil restaurantes e 430 mil entregadores parceiros. O investimento de R$ 5,6 bilhões está mantido.

ROIT anuncia novo COO

Gustavo do Carmo Alves Silva é o novo Chief Operating Officer (COO) da ROIT.

O executivo vem da Martinelli Advogados e Auditores, onde foi sócio-diretor e sócio-gerente atuando em projetos de consultoria tributária, incentivos fiscais e recuperação de créditos federais e estaduais.

Com passagem também como sócio da LACLAW Consultoria, acumulando especialização em ICMS, IPI e planejamento tributário, Gustavo soma mais de 20 anos de bagagem no setor.

O executivo chega para reforçar a estrutura da companhia, que estima faturar R$ 150 milhões em 2026.

BMP internaliza Ouvidoria e eleva governança

A BMP internalizou o canal de Ouvidoria com a meta de reduzir em 30% o tempo médio de resposta às demandas.

A mudança fortalece a governança e transforma o setor em uma unidade de inteligência de negócios, além de garantir interlocução direta com parceiros comerciais, clientes finais, entidades e órgãos reguladores.

Para liderar a estrutura, a companhia contratou Renata Lima, executiva com 20 anos de experiência de mercado, com passagens por Banco Original, Banco Daycoval, Elopar e Citibank.

Startup Loopia inaugura novas sedes em Santa Catarina e São Paulo

A Loopia, empresa especializada em agentes de IA para e-commerce e marketplaces, fundada por Tiago Vailati, também fundador da Hiper, vive momento de expansão da operação.

A startup acaba de inaugurar duas novas sedes: a primeira em Brusque (SC), e a segunda, em São Paulo (SP).

Após a captação de R$ 6,5 milhões em sua rodada Seed, liderada pela Parceiro Ventures, em junho, o foco atual é ampliar a equipe, estruturar novas áreas e acelerar o desenvolvimento de produtos e integrações.

A expectativa é encerrar 2026 com crescimento de 300% de clientes na base e aumento de 460% na receita.

Reforma Tributária cria fundo de R$ 150 bilhões para compensar perda de benefícios de ICMS

A Reforma Tributária prevê um Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, com limite de R$ 150 bilhões, para minimizar os impactos da redução e extinção de incentivos de ICMS durante a transição do sistema tributário.

O acesso aos recursos não será automático: as empresas precisarão comprovar a existência e elegibilidade dos benefícios, além dos impactos econômicos decorrentes de sua perda.

“A existência de um benefício fiscal de ICMS não garante, por si só, o direito à compensação”, explica Gustavo Verch, advogado tributarista e sócio do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados.

Os pedidos poderão ser apresentados até o fim de 2028, mas a recomendação é antecipar o levantamento de documentos e a análise dos impactos.

Acelen alcança 4ª posição em ranking de ESG e tem três iniciativas sociais selecionadas pelo IBP

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, entrou para o Caderno de Projetos e Iniciativas de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia, selecionada pelo IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás).

São 3 iniciativas voltadas para comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe: o Acelen Acender, os Conselhos Comunitários Consultivos e o Programa Acelen de Cuidado com as Comunidades Pesqueiras.

Além disso, estreou no Anuário Integridade ESG 2026, desenvolvido pelo Insight Lab, entre as principais empresas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do país.