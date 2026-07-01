EXCLUSIVO: TIM é a primeira operadora do Brasil a ter um app no ChatGPT

Contratar um plano de celular pode passar a ser tão simples quanto conversar com um chatbot. A TIM lançou um aplicativo integrado ao ChatGPT, da OpenAI, que permite ao consumidor consultar informações e iniciar a contratação de planos e serviços diretamente na interface de inteligência artificial (IA), por meio de conversas em linguagem natural.

Com a iniciativa, a operadora se torna a primeira do Brasil — e a primeira do setor de telecomunicações no país — a oferecer atendimento nesse ambiente. As informações foram enviadas com exclusividade à EXAME.

O funcionamento é voluntário: o usuário precisa abrir o aplicativo da operadora dentro da plataforma para iniciar a interação.

A partir daí, pode descrever o que procura e receber informações sobre planos móveis, serviços, parcerias e produtos, além de um link para iniciar a compra ou a contratação — tudo sem navegar por menus ou páginas tradicionais.

Como funciona o app da TIM no ChatGPT

Em vez de clicar em abas e preencher formulários, o consumidor descreve em texto o que precisa — por exemplo, um plano com determinada franquia de dados — e recebe respostas de acordo com o perfil informado.

A navegação por conversa substitui a estrutura de site, e o próprio fluxo leva o usuário da busca à contratação sem sair da tela do chatbot.

Um ponto importante, segundo a empresa, é que o ChatGPT não passa a recomendar a TIM de forma automática. Fora do aplicativo, a ferramenta segue operando normalmente, sem direcionar o usuário para a operadora. A proposta, segundo a empresa, é atender principalmente quem já busca informações ou ofertas da TIM e prefere fazer isso dentro do ambiente de IA.

A aposta na jornada de compra por conversa

Para a companhia, o ganho está em concentrar todas as etapas em um só fluxo.

"Conseguimos consolidar, em um único fluxo, desde a busca, descoberta até o fechamento da contratação, tornando o processo mais fluido e aumentando a taxa de conclusão", afirma Daniel Moreira, diretor comercial B2C da TIM. Segundo ele, ambientes conversacionais aceleram a conversão ao simplificar o acesso à jornada de compra.

A CIO da TIM, Auana Mattar, enquadra o lançamento como parte de um movimento mais amplo da operadora em IA. "A inteligência artificial vem transformando a maneira como as pessoas se informam e tomam decisões", diz a executiva. "Mais do que um novo canal, trata-se da evolução contínua da relação com o cliente — cada vez mais orientada por inteligência, personalização e relevância."

O que são os apps dentro do ChatGPT

O lançamento da TIM se apoia em um recurso que a OpenAI abriu ao público no fim de 2025.

Por meio de um kit de desenvolvimento chamado Apps SDK, a empresa passou a permitir que companhias construam aplicativos que rodam dentro do próprio ChatGPT, sem que o usuário precise sair da conversa.

A tecnologia é baseada no Model Context Protocol (MCP), um padrão aberto criado originalmente pela Anthropic, rival da OpenAI.

Entre as primeiras empresas globais a adotar o formato estão nomes como Spotify, Canva, Booking.com, Expedia e Zillow, que oferecem desde a criação de playlists até a busca por imóveis dentro do chatbot.

O ChatGPT, que segundo a OpenAI soma mais de 800 milhões de usuários, tenta com isso deixar de ser apenas uma ferramenta de perguntas e respostas para se tornar uma plataforma onde tarefas são concluídas — e a TIM entra nessa leva como uma das primeiras marcas brasileiras a ocupar o espaço.