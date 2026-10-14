Bússola & Cia: Startup Awards 2026 abre votação popular

Startup Awards abre votação enquanto empresas avançam em resíduos, tecnologia, investimentos, eventos e resultados financeiros (Gorodenkoff/Shutterstock)
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Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07h00.
O Startup Awards 2026, realizado pela ABStartups, abriu votação popular entre 7 e 21 de outubro para definir seus finalistas. Um estudo da Pezco Economics para a Regenera Rio estima que cada R$ 1 desembolsado pela Comlurb pode gerar de R$ 3,20 a R$ 3,80 em efeitos econômicos e custos evitados. Empresas também anunciaram eventos, investimentos, resultados e estratégias de tecnologia.
Os votos para escolher os finalistas do Startup Awards 2026, considerado o Oscar das startups, já estão abertos.
Entre 7 e 21 de outubro, o público pode eleger seus favoritos entre os semifinalistas das categorias nacionais e regionais, de forma aberta e gratuita, com direito a um voto por categoria.
A premiação, realizada pela ABStartups, associação que representa o ecossistema de startups do Brasil, reconhece desde fundadores e startups até aceleradoras, fundos, comunidades, veículos de comunicação e programas que movimentam o setor, além de jornalistas, mentores e investidores em nível regional.
A votação dá visibilidade a talentos e iniciativas locais que muitas vezes ficam fora dos holofotes nacionais, e quanto maior a participação, mais representativa é a escolha de quem avança para a próxima etapa.
Para votar, basta acessar o site do prêmio.
Muito além da destinação do lixo, a gestão de resíduos produz impactos positivos na economia, na saúde pública e no meio ambiente.
Um estudo elaborado pela Pezco Economics para a Regenera Rio estima que cada R$ 1 desembolsado pela Comlurb pode estar associado à geração de R$ 3,20 a R$ 3,80 em efeitos econômicos e custos sociais e ambientais evitados.
A análise, que considera a operação do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio) e de cinco Estações de Transferência de Resíduos (ETRs) sob a gestão da Regenera Rio, foi apresentada na última terça-feira (13).
Na região atendida pelo aterro sanitário, que abrange mais de 7 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, os benefícios estimados podem chegar a R$ 1,65 bilhão por ano.
O cálculo considera os efeitos sobre o PIB regional e os custos sociais e ambientais evitados, estimados entre R$ 466 milhões e R$ 690 milhões por ano.
Os reflexos também podem ser percebidos na saúde pública e no meio ambiente.
Segundo o estudo, a gestão adequada dos resíduos pode estar associada à prevenção de 28 mil a 44 mil casos anuais de doenças diarreicas agudas e à redução de aproximadamente 227 mil toneladas de CO₂ equivalente.
A Petlove realiza, em 3 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo, a segunda edição do Petlove Vet Summit, com expectativa de triplicar o público em relação à edição anterior.
O evento reunirá nomes nacionais e internacionais para discutir o futuro da medicina veterinária, com temas como inteligência artificial, medicina preventiva e impacto social.
A programação inclui ainda o Vetlove Awards 2026, premiação que reconhecerá projetos de destaque em ciência, inovação e bem-estar animal.
O Grupo Multilixo, líder na gestão privada de resíduos no Estado de São Paulo, recebeu uma comitiva formada por representantes do ONU-Habitat para agenda técnica dedicada à troca de experiências sobre soluções aplicadas à gestão e valorização de resíduos.
A visita passou por duas operações do Grupo que atuam em frentes complementares da cadeia.
Na Flacipel, dedicada à reciclagem e recuperação de materiais, os participantes acompanharam processos e tecnologias aplicados à triagem e reinserção de resíduos na cadeia produtiva.
Já na Multi Bioenergia, conheceram soluções voltadas à valorização energética de resíduos de madeira e biomassa.
A Potencia Ventures, “fundo global de investimento de impacto, anuncia investimento no Fundo GovTech, gerido pela KPTL, tornando-se a primeira investidora internacional do veículo, o único do Brasil dedicado exclusivamente ao investimento em startups de tecnologia para o setor público.
O aporte de valor não divulgado, se dá em um momento de expansão do fundo, que alcançou os R$ 107 milhões em capital captados em julho de 2026, com a meta de alcançar R$ 150 milhões.
Com o cheque, a Potencia amplia sua entrada no modelo B2G (business-to-government), ao acompanhar soluções de impacto em outras verticais do setor público.
Atualmente, o GovTech tem oito startups no portfólio, selecionadas a partir de um universo de mais de 1.400 empresas mapeadas.
E pretende investir em mais dez, nos próximos anos.
A Dataside reforça sua estrutura executiva com a chegada de Antonio Junior, profissional com experiência em tecnologia, dados e transformação digital e passagens por Buscapé e Banco Inter.
O executivo contribuirá para a estratégia de crescimento da consultoria, que tem como meta gerar R$ 10 bilhões em retorno sobre investimento (ROI) até 2031.
A movimentação integra o fortalecimento da gestão da companhia em 2026.
A Neon, grupo financeiro focado no mass market brasileiro, registrou lucro líquido de R$ 43,2 milhões no primeiro semestre de 2026, o primeiro resultado semestral positivo de sua história.
O resultado representa uma melhora de quase R$ 80 milhões em relação ao mesmo período de 2025.
As receitas de intermediação financeira somaram R$ 2,1 bilhões, alta de 23,9% em 12 meses.
O índice de eficiência caiu de 36% para 31% no período.
No primeiro semestre, a companhia investiu cerca de R$ 200 milhões na aquisição de clientes, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias e no uso de dados.
A consultoria global de TI e inovação Marlabs anunciou o avanço de sua estratégia "AI-First" ao adotar integralmente a suíte de IA generativa da Microsoft, incluindo ferramentas como Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, GitHub Copilot e Dynamics 365 Project Operations.
A integração dessas tecnologias resultou em um aumento médio de 56% na produtividade das equipes e um ganho de 20% na velocidade do desenvolvimento de software.
Um dos destaques foi a criação de um agente virtual de RH no Copilot Studio, que passou a responder por 80% das chamadas internas, reduzindo o tempo de resposta em mais de 60% e economizando até três dias no onboarding de colaboradores.
Segundo Marcos Chiodi, Country Manager da Marlabs no Brasil, o mercado brasileiro busca ROI claro, governança e escala para a inteligência artificial.
A PICCADILLY reforçou as áreas de Produto e Marketing e avança na expansão da rede de franquias.
A calçadista soma 39 unidades e prevê novas lojas em Lages (SC) e Brasília (DF) ainda em 2026.
Para 2027, prepara o Atelier, segmento de produtos autorais em edições menores.
No Marketing, lançou o Piccadilly Por Elas, comunidade proprietária que reúne consumidoras na produção de conteúdo e em ações da marca.
Com sede em Igrejinha (RS), a empresa está em 21 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 100 países.
A votação popular do Startup Awards 2026 ocorre entre 7 e 21 de outubro. O público pode votar gratuitamente em seus favoritos entre os semifinalistas, com direito a um voto por categoria.
Segundo estudo elaborado pela Pezco Economics para a Regenera Rio, cada R$ 1 desembolsado pela Comlurb pode estar associado à geração de R$ 3,20 a R$ 3,80 em efeitos econômicos e custos sociais e ambientais evitados. Os benefícios estimados podem chegar a R$ 1,65 bilhão por ano na região atendida pelo aterro sanitário.
A segunda edição do Petlove Vet Summit será realizada em 3 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo. O evento discutirá temas como inteligência artificial, medicina preventiva e impacto social.
O Fundo GovTech, gerido pela KPTL, alcançou R$ 107 milhões em capital captado em julho de 2026. A meta é chegar a R$ 150 milhões, e o fundo pretende investir em mais dez startups nos próximos anos.
A Neon registrou lucro líquido de R$ 43,2 milhões no primeiro semestre de 2026, o primeiro resultado semestral positivo de sua história. O resultado representa uma melhora de quase R$ 80 milhões em relação ao mesmo período de 2025.