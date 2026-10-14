Bússola & Cia: Startup Awards 2026 abre votação popular

RESUMO ＋ O Startup Awards 2026, realizado pela ABStartups, abriu votação popular entre 7 e 21 de outubro para definir seus finalistas. Um estudo da Pezco Economics para a Regenera Rio estima que cada R$ 1 desembolsado pela Comlurb pode gerar de R$ 3,20 a R$ 3,80 em efeitos econômicos e custos evitados. Empresas também anunciaram eventos, investimentos, resultados e estratégias de tecnologia.

Startup Awards 2026 abre votação popular para definir os finalistas do prêmio

Os votos para escolher os finalistas do Startup Awards 2026, considerado o Oscar das startups, já estão abertos.

Entre 7 e 21 de outubro, o público pode eleger seus favoritos entre os semifinalistas das categorias nacionais e regionais, de forma aberta e gratuita, com direito a um voto por categoria.

A premiação, realizada pela ABStartups, associação que representa o ecossistema de startups do Brasil, reconhece desde fundadores e startups até aceleradoras, fundos, comunidades, veículos de comunicação e programas que movimentam o setor, além de jornalistas, mentores e investidores em nível regional.

A votação dá visibilidade a talentos e iniciativas locais que muitas vezes ficam fora dos holofotes nacionais, e quanto maior a participação, mais representativa é a escolha de quem avança para a próxima etapa.

Para votar, basta acessar o site do prêmio.

Resíduos que movimentam a economia

Muito além da destinação do lixo, a gestão de resíduos produz impactos positivos na economia, na saúde pública e no meio ambiente.

Um estudo elaborado pela Pezco Economics para a Regenera Rio estima que cada R$ 1 desembolsado pela Comlurb pode estar associado à geração de R$ 3,20 a R$ 3,80 em efeitos econômicos e custos sociais e ambientais evitados.

A análise, que considera a operação do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio) e de cinco Estações de Transferência de Resíduos (ETRs) sob a gestão da Regenera Rio, foi apresentada na última terça-feira (13).

Na região atendida pelo aterro sanitário, que abrange mais de 7 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, os benefícios estimados podem chegar a R$ 1,65 bilhão por ano.

O cálculo considera os efeitos sobre o PIB regional e os custos sociais e ambientais evitados, estimados entre R$ 466 milhões e R$ 690 milhões por ano.

Os reflexos também podem ser percebidos na saúde pública e no meio ambiente.

Segundo o estudo, a gestão adequada dos resíduos pode estar associada à prevenção de 28 mil a 44 mil casos anuais de doenças diarreicas agudas e à redução de aproximadamente 227 mil toneladas de CO₂ equivalente.

Petlove Vet Summit chega à 2ª edição

A Petlove realiza, em 3 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo, a segunda edição do Petlove Vet Summit, com expectativa de triplicar o público em relação à edição anterior.

O evento reunirá nomes nacionais e internacionais para discutir o futuro da medicina veterinária, com temas como inteligência artificial, medicina preventiva e impacto social.

A programação inclui ainda o Vetlove Awards 2026, premiação que reconhecerá projetos de destaque em ciência, inovação e bem-estar animal.

Grupo Multilixo recebe comitiva do ONU-Habitat

O Grupo Multilixo, líder na gestão privada de resíduos no Estado de São Paulo, recebeu uma comitiva formada por representantes do ONU-Habitat para agenda técnica dedicada à troca de experiências sobre soluções aplicadas à gestão e valorização de resíduos.

A visita passou por duas operações do Grupo que atuam em frentes complementares da cadeia.

Na Flacipel, dedicada à reciclagem e recuperação de materiais, os participantes acompanharam processos e tecnologias aplicados à triagem e reinserção de resíduos na cadeia produtiva.

Já na Multi Bioenergia, conheceram soluções voltadas à valorização energética de resíduos de madeira e biomassa.

Potencia Ventures investe no Fundo Govtech

A Potencia Ventures, “fundo global de investimento de impacto, anuncia investimento no Fundo GovTech, gerido pela KPTL, tornando-se a primeira investidora internacional do veículo, o único do Brasil dedicado exclusivamente ao investimento em startups de tecnologia para o setor público.

O aporte de valor não divulgado, se dá em um momento de expansão do fundo, que alcançou os R$ 107 milhões em capital captados em julho de 2026, com a meta de alcançar R$ 150 milhões.

Com o cheque, a Potencia amplia sua entrada no modelo B2G (business-to-government), ao acompanhar soluções de impacto em outras verticais do setor público.

Atualmente, o GovTech tem oito startups no portfólio, selecionadas a partir de um universo de mais de 1.400 empresas mapeadas.

E pretende investir em mais dez, nos próximos anos.

Dataside reforça liderança para atingir R$ 10 bilhões em ROI até 2031

A Dataside reforça sua estrutura executiva com a chegada de Antonio Junior, profissional com experiência em tecnologia, dados e transformação digital e passagens por Buscapé e Banco Inter.

O executivo contribuirá para a estratégia de crescimento da consultoria, que tem como meta gerar R$ 10 bilhões em retorno sobre investimento (ROI) até 2031.

A movimentação integra o fortalecimento da gestão da companhia em 2026.

Neon tem lucro de R$ 43 mi

A Neon, grupo financeiro focado no mass market brasileiro, registrou lucro líquido de R$ 43,2 milhões no primeiro semestre de 2026, o primeiro resultado semestral positivo de sua história.

O resultado representa uma melhora de quase R$ 80 milhões em relação ao mesmo período de 2025.

As receitas de intermediação financeira somaram R$ 2,1 bilhões, alta de 23,9% em 12 meses.

O índice de eficiência caiu de 36% para 31% no período.

No primeiro semestre, a companhia investiu cerca de R$ 200 milhões na aquisição de clientes, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias e no uso de dados.

Marlabs impulsiona estratégia "AI-First" com ecossistema da Microsoft

A consultoria global de TI e inovação Marlabs anunciou o avanço de sua estratégia "AI-First" ao adotar integralmente a suíte de IA generativa da Microsoft, incluindo ferramentas como Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, GitHub Copilot e Dynamics 365 Project Operations.

A integração dessas tecnologias resultou em um aumento médio de 56% na produtividade das equipes e um ganho de 20% na velocidade do desenvolvimento de software.

Um dos destaques foi a criação de um agente virtual de RH no Copilot Studio, que passou a responder por 80% das chamadas internas, reduzindo o tempo de resposta em mais de 60% e economizando até três dias no onboarding de colaboradores.

Segundo Marcos Chiodi, Country Manager da Marlabs no Brasil, o mercado brasileiro busca ROI claro, governança e escala para a inteligência artificial.

PICCADILLY amplia operação

A PICCADILLY reforçou as áreas de Produto e Marketing e avança na expansão da rede de franquias.

A calçadista soma 39 unidades e prevê novas lojas em Lages (SC) e Brasília (DF) ainda em 2026.

Para 2027, prepara o Atelier, segmento de produtos autorais em edições menores.

No Marketing, lançou o Piccadilly Por Elas, comunidade proprietária que reúne consumidoras na produção de conteúdo e em ações da marca.

Com sede em Igrejinha (RS), a empresa está em 21 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 100 países.