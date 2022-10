Bússola & Cia: alimentação fora de casa segue em alta

O segmento de alimentação fora de casa teve crescimento de 16% nas compras de foodservice no mês passado. Os dados são do FoodCheck Macrotrends, pesquisa de monitoramento das vendas de categorias de produtos do foodservice, realizada pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB). Comparado ao ano de 2020, auge da pandemia de covid-19, o crescimento em setembro foi ainda maior, chegando a 26%. Lanchonetes lideram a elevação, com 47% de expansão em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Restaurantes registraram expansão de 25%, seguidos das padarias, com 9%. Os produtos também tiveram desempenho positivo em relação ao ano passado. Aproximadamente, 71% dos grupos apresentaram desempenho positivo. A maioria das categorias teve crescimento, sendo 28 itens com alta e 17 com queda nas compras. Sul e Sudeste cresceram com mais força entre as regiões. Este ano, o maior share se apresenta na Região Sudeste do país, com 51% das compras, seguida do Sul, com 32%. Nordeste tem 8% do share, Norte, 4% e Centro-Oeste também 4%.

Cesta em queda

A Precifica apurou que o valor da cesta básica na região metropolitana de São Paulo recuou 4,64% em setembro na comparação com agosto — dados que confirmam os números já divulgados de queda da inflação. O preço caiu de R$ 643,51 para R$ 613,65. É a quinta queda consecutiva. O estudo envolveu 13 itens disponíveis em cinco grandes plataformas de e-commerce de empresas supermercadistas que atuam na região. Na prévia do IPCA-15 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a deflação foi de 0,37% em setembro. É importante ressaltar que os números do IBGE envolvem produtos e serviços de diversos segmentos e não somente da cesta básica. A pesquisa da Precifica tem como referência a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Em comunidade

A preocupação com o aprimoramento profissional dos colaboradores chega a 46% dos profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), de acordo com o LinkedIn Learning. Para atender a essa demanda, a Alura para Empresas desenvolveu o programa Alura Boost, de aprendizagem corporativa, para capacitar colaboradores em grupos de estudo e comunidades de discussão. "Vários estudos reforçam os benefícios do aprendizagem colaborativa, ou seja, quando há a discussão com outros indivíduos”, avalia o cofundador e COO da Alura, Adriano Almeida,

Minha.Promo

A Incentive.me, plataforma tecnológica para campanhas de incentivo de vendas, lançou o Minha.Promo, para estimular a comercialização de produtos nos pontos de venda pela premiação aos consumidores. A alternativa ajuda na redução de custos regulatórios, que podem chegar na casa dos 30%. Esse mercado de ativações registrou mais de R$ 600 milhões em prêmios em 2021 no país.

Resale

A Resale está disponibilizando até o final deste mês 3,46 mil imóveis para venda direta e leilão. São casas, apartamentos, lotes e salas comerciais entre R$ 10.553,00 e R$ 26 milhões, com a maior parte nos estados de Goiás, Paraíba e São Paulo. Os ativos têm descontos de até 88% e as vendas serão realizadas 100% online por meio do portal da Resale durante o mês inteiro.

Save food

A Food To Save está entre as novas startups que serão aceleradas pelo programa “Além”, da Ambev, que incentiva a geração de novos negócios, potencializando startups brasileiras com grande possibilidade de crescimento. A startup poderá apresentar a solução contra o desperdício de alimentos para os mais de 100 mil estabelecimentos associados ao BEES, plataforma B2B da Ambev que permite que bares e restaurantes parceiros abasteçam seus estabelecimentos de forma 100% digital.

Plugin

O Grupo OrçaFascio lançou dois novos instrumentos para auxiliar engenheiros e arquitetos na criação de novos projetos para a construção civil: o OF Hidráulico e o OF Elétrico 3.0. O primeiro permite dimensionar e calcular a pressão da água de acordo com as normas brasileiras, identificar e corrigir o nivelamento de tubulações. O OF Elétrico 3.0 oferece a possibilidade de importação de diagramas de quadros vinculados, cargas elétricas e identificadores de fiação. Além de ser possível editar circuitos existentes sem gerar erros, criar identificadores informativos em poucos cliques e remover identificadores de fiação com maior facilidade.

Logística lógica

A Uello cresceu 100% no primeiro semestre de 2022 em suas operações de logística urbana, na comparação com o mesmo período de 2021. A startup registrou ainda aumento de 50% no número de entregas realizadas em sua operação de transportes. Esses resultados foram acompanhados da contratação de novos colaboradores. Atualmente são cerca de 230, e até dezembro, podem chegar até 300 pessoas.

Unidade modelo

O chef carioca Robinho Silva abriu flagship da Dojour no Itaim Bibi. A unidade modelo é o início de uma rede de franquias com 20 unidades que serão inauguradas a partir deste ano. Em São Paulo, o chef oferece entradas com algumas friturinhas, belisquetes e pratos mais contemporâneos. A proposta do negócio mantém a raiz carioca. "Estamos apostando em pratos clássicos que tenham uma pegada mais leve. É o caso do baião de dois e do picadinho de frango caprese. E temos opções para o dia todo: café da manhã, almoço e lanches da tarde. Estamos indo bem além das saladas", diz o chef.

Bossa boa

A BossaBox está comemorando cinco anos de história. E o marketplace comemora os resultados parciais de 2022, após registrar o faturamento de R$ 24,2 milhões. Além disso, durante esses anos, foram mais de 500 prolancers, nome que é dado aos freelancers profissionais, alocados em diversos tipos de projetos de cerca de 100 clientes do portfólio. Ao todo, são mais de 26 mil profissionais cadastrados na base.

Contábil

A Dattos, plataforma de fechamento contábil, está incrementando seu portfólio de soluções para auxiliar as empresas em seus processos de planejamento e gestão financeira, com uso da automação de fluxos, processos e rotinas manuais. “Como as empresas utilizam diversos sistemas diferentes em cada setor, a nossa solução vem promover a flexibilidade, agilidade, confiabilidade e inteligência no processo de geração de análises e consolidação financeira”, explica Guilherme Pessoa, CEO e fundador da Dattos.

Painel

A nstech esteve presente na 36ª edição do Supply Chain & Logística, que aconteceu no dia 25 de outubro, para o painel “Porque projetos de tecnologia para logística dão errado e como fazer dar certo”. E teve colaboração de Rafael Brunholi, gerente de excelência operacional da L’Oréal, Anderson Pinheiro, diretor de transporte da Pepsico, Rodrigo Oliveira, CEO da Opentech, e Paulo Fernandes de Oliveira, fundador da Scambo Consultoria

Nova plataforma

A Vnda, plataforma de e-commerce do Grupo Olist, acaba de anunciar o lançamento da plataforma Direct, focada no varejo físico que vai ajudar lojistas a resolverem seus desafios mais complexos de logística, estoque e relacionamento com os clientes. A plataforma combina recursos omnichannel, CRM e PDV para otimizar a gestão do varejista. E já conta com aproximadamente 300 lojistas como Keune, Zissou, Vinci Shoes, Yuool e Spirito Santo

Webinar sobre fintechs

“Regulação e concorrência em Fintechs: desafios e tendências” é tema de webinar, que tratará do contexto do surgimento e desenvolvimento das atividades das startups que unem soluções financeiras baseadas em plataformas de tecnologia, as Fintechs. “Vamos apresentar os principais aspectos do cenário em que se inserem as Fintechs nos mercados financeiros, sobretudo no mercado de instrumentos de pagamento”, afirma a advogada Julia Werberich, sócia da área de bancários, meios de pagamento e fintechs da FAS Advogados. O webinar ocorrerá no dia 31, às 19 horas.

Saúde mental

Com o objetivo de avançar no debate de saúde mental, o /asbz criou o projeto ‘O Outro Importa’, que terá iniciativas voltadas para o time interno e outras para clientes e convidados. Com isso, uma série de atividades com duração até o final do ano mostrarão a importância que o outro tem para cada um. A ação teve início no mês de setembro, conhecido como ‘setembro amarelo’, para reforçar a importância do tema de saúde mental internamente. Em cada mês, o escritório contará com uma ação principal, que irá desde palestras, realizações de exames periódicos à prática de esportes. Um dos pilares mais importantes dessa iniciativa é o projeto ‘Jornada da Consciência’, que tem o objetivo de promover conversas sobre autoconhecimento e auto responsabilidade com todo o escritório.

