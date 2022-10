Bússola & Cia: A desigualdade salarial entre os sexos no setor de tecnologia

Por Marcio de Freitas

O Panorama de Product Management no Brasil (2022-2023) mapeou a diferença salarial entre homens e mulheres em cargos de liderança na área tecnológica. O panorama é realizado pela PM3. A maior parte dos líderes homens está na faixa salarial entre R$ 20.000 e R$ 30.000 (33,9%). A maioria das mulheres está em faixa menor, entre R$ 15.000 e R$ 20.000 (37,5%). A média salarial das líderes mulheres em 2022 foi de R$ 19.212,50. Em 2021, esse valor era de R$ 15.554,05. Já entre os líderes homens a média ficou em R$ 20.478,38 em 2022, contra R$ 17.362,64 em 2021. “Acredito que o primeiro passo para a equidade de gênero é este que estamos dando, colocando luz ao assunto e mostrando ao mercado como essa disparidade ainda é grande. Isso faz com que todos fiquemos mais vigilantes. A partir daí, sugerimos que cada empresa analise como está a sua realidade comparando com esses dados”, afirma a head de Marketing da PM3, Paola Behs.

Gaudium: força regional

Apps regionais movimentaram R$ 600 milhões este ano, segundo estimativa da Gaudium durante o evento Machine Experience. O encontro reuniu especialistas de empresas. Grandes nomes do setor fizeram parte da programação, como Carlos Silva (Google Maps), Bernardo Carneiro (Stone) e Pascoal Cahulla (Urbano Norte), além de personalidades como o nadador, palestrante e campeão olímpico, Cesar Cielo, e o influenciador e motorista de app, Fernando Floripa.

Sem fronteira

A Fundação Estudar realiza live de lançamento do Prep Graduação Online nesta quarta-feira (19), às 19h. É preparatório 100% gratuito que auxilia jovens brasileiros a fazer a graduação fora do país. No evento, as alunas Beatriz Silva que, atualmente, cursa Física Médica na Universidade de Notre Dame, e Lara Franciulli, que estuda Ciência da Computação, na Universidade de Stanford, vão dar dicas para quem deseja ingressar nas universidades do exterior, sobretudo nos Estados Unidos.

Fome de empregos

O setor de alimentos e bebidas se mantém como o principal gerador de empregos de carteira assinada na indústria de transformação do País. De janeiro a agosto de 2022, segundo o Caged, foram criadas 44,3 mil vagas nesse segmento, 30% a mais que no ano passado. Considerando todos os setores da economia, a retração foi de 15%. A indústria de transformação teve queda de 33%. Levando-se em conta apenas a variação de julho a agosto deste ano, a indústria de alimentos e bebidas gerou 67% mais vagas. A indústria de transformação teve aumento de 5%.

Bankly day

A quarta edição do Bankly Day terá a presença de especialistas do mercado financeiro, como: Rodrigo Benin, Principal Sales Executive da AWS, Paulo Abreu, Diretor de Novos Negócios América Latina da Salesforce e Gabriel Loures, Diretor de Growth e Novos Negócios no Méliuz. O foco é discutir os desafios de atualização para o mercado de tecnologia. O Bankly, plataforma de Banking As a Service, organiza esse encontro on-line para preparar fintechs para oportunidades e decisões estratégicas na construção de soluções sólidas. O encontro acontecerá no dia 27 de outubro, a partir das 17h e será 100% online.

Engie

O portal Além da Energia, ativo de brand publishing da ENGIE, assinado pela Barões Digital Publishing, venceu o prêmio Aberje 2022, regional Espírito Santo/Rio de Janeiro, na categoria Mídia Digital. O hub possui a marca de dois milhões de usuários únicos acumulados, com origem de todos os estados brasileiros e diversos países do mundo, que acessam os mais de 1.100 materiais curados e originais publicados diariamente. São mais de 4.800 termos indexados pelo Google, com cerca de 10% deles na primeira página do buscador - sendo mais de 60 nas três primeiras posições, o que ajuda a posicionar a Engie como um publisher relevante no setor.

Podcast

O podcast Empreendacast comandado por Gustavo Passi anuncia novidades na 4ª temporada, com foco em desvendar habilidades dos empreendedores e aprofundar as necessidades das empresas, trazendo histórias reais de como melhorar as vendas, a importância do marketing e a digitalização das empresas. A ideia agora é ter conteúdo mais participativo (uma espécie de ‘pitch’ e teste de conceitos e ideias), mesas redondas para troca de ideias e, principalmente, um acompanhamento da jornada, com acompanhamento dos resultados. Para a 4ª temporada, já estão confirmados convidados como Ricardo Basaglia, maior head hunter do Brasil; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Tulio Kedhi, da Raccoon; o nadador Gustavo Borges e a escritora Paula Abreu.

Crédito com IA

O banco BV anuncia parceria com a Innovative Assessments (IA), startup israelense que utiliza informações psicométricas (dados obtidos em pesquisas que mensuram comportamentos financeiros de indivíduos) para gerar um score de risco de crédito, o Worthy Credit. “A solução proposta pela IA nos permitirá estender o crédito a mais clientes, entre aqueles que possivelmente tiveram seus pedidos recusados anteriormente. O Worthy Credit é fácil para nossos clientes usarem em seus telefones celulares, sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo”, afirma Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Dados e Inovação do BV, cuja carteira de crédito fechou o segundo trimestre em R$ 76,6 bilhões.

Desbravando

A Kultua é a primeira peopletech do Brasil especializada em Diagnósticos de Cultura, Rituais de Gestão de Pessoas e People Analytics personalizados. A startup começou a ser idealizada durante a participação da fundadora e CEO, Lívia Brandini, no desafio de Pessoas & Cultura na 1ª Ideation Week Shell, em parceria com a Fábrica de Startups Brasil.

Ação feliz

Para celebrar o Dia das Crianças, a Lalamove realiza campanha convertendo entregas solicitadas pelos clientes em brinquedos para crianças da Casa Hope, instituição que oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças e adolescentes com câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins. O principal objetivo é proporcionar uma rotina normal às crianças e adolescentes, tirar o foco da doença e oferecer carinho, respeito e esperança, contribuindo para o aumento de suas reais chances de vida.

Bazar

A fintech Bazar do Consórcio lançou sua plataforma de retenção, intitulada de “Retention as a Service” - com soluções focadas em retenção das carteiras de clientes nas administradoras. Fundada pela SPS Capital em 2018, a empresa já movimentou mais de R$ 200 milhões com a compra de cotas excluídas ou canceladas, integrada a grandes administradoras como Porto Seguro, Consórcio Nacional Volkswagen, Santander e Itaú

Lista

Com patrimônio declarado de R$ 3,5 milhões no Access Code World, Manuela Bafini entra para a lista de empreendedores do ano e Carolin Vitti é indicada pelo segundo ano consecutivo ao Under 30 Forbes Brasil. As empresárias e criadoras do famoso mundo para amantes de música eletrônica dentro do Metaverso foram destaque semanal no ramo de empreendimentos.

Férias

A HRTech Convenia lançou a área de administração de férias que facilita a gestão de pessoas em PMEs. O objetivo da iniciativa é impactar positivamente tanto o Departamento Pessoal, que organiza esse momento de descanso do funcionário, quanto o lado do colaborador, que requisita e aguarda essa aprovação.

Seguro Celular

Dados da consultoria GfK mostram que a chegada do 5G e a queda no valor de alguns dispositivos fizeram a venda de celulares disparar 230% no Brasil. E os roubos e furtos também, estimulando o crescimento do mercado de seguros, com produtos voltados para dispositivos móveis. Na Ciclic, empresa do BB Seguros, somente no primeiro semestre deste ano, o crescimento na procura pela proteção foi de 80%, quando comparado com 2021. Também houve aumento de 68,13% em 2021, no comparativo com 2020.

