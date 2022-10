Cobasi vai doar 4 refeições para ONGs a cada pacote de ração vendida

A Cobasi, uma das maiores redes de varejo pet, casa e jardim do Brasil, comemora 37 anos no próximo 14 de outubro com mais uma edição de sua campanha de aniversário — que, desde 2016, tem como grande foco contribuir com a alimentação de animais assistidos por ONGs. Desde então, foram mais de 6 milhões de refeições doadas para instituições de proteção animal em todo o país.

Neste ano, com o mote “o primeiro pedaço de bolo vai para quem ajudar”, a Cobasi estabeleceu uma parceria com a BRF Pet e, para cada pacote de ração das marcas Guabi Natural, GranPlus, Biofresh, Three Dogs e Three Cats vendido, a Cobasi doará quatro refeições que serão distribuídas entre 105 ONGs parceiras do pilar social da companhia, Cobasi Cuida. A campanha vai ocorrer até 31 de outubro em todas as lojas Cobasi e em compras realizadas pelo site ou aplicativo.

De acordo com Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi, a campanha de aniversário se tornou uma oportunidade de comemoração coletiva. “É o momento em que podemos retribuir o carinho de clientes, fornecedores e parceiros, organizando uma grande rede de colaboração para fortalecer e contribuir com ONGs de proteção animal, que trabalham todos os dias pela segurança, saúde e bem-estar de milhares de animais. Em 20 anos de projeto social da Cobasi já foram 95 mil animais amparados, contamos com todos para aumentarmos esse número”.

"É uma alegria para nós da BRF Pet sermos parceiros da Cobasi, empresa que compartilha conosco a sinergia de valores e propósito em prol da saúde e do bem-estar animal. Além de também celebrarmos o aniversário da Cobasi, estamos unindo esforços junto aos tutores para um tema que é prioridade para todos nós: conscientizar sobre a importância de promover uma vida melhor também para os cães e gatos que ainda não possuem um lar definitivo", afirma Denis Nakashima, gerente de marketing da BRF Pet.

A causa animal sempre foi prioridade da Cobasi. Desde 1998, a empresa promove, além da adoção, a doação de produtos de limpeza e outros itens de primeira necessidade para ONGs e protetores independentes, além de apoio a castração e elaboração de conteúdos de conscientização sobre bem-estar animal e guarda responsável. “A Cobasi é essencial para a vida. Por isso, estamos sempre atentos ao que de melhor pode ser oferecido em termos de alimentação, cuidados com a saúde e bem-estar dos pets. Atuar em parceria com ONGs é uma das formas de fazer com que esse cuidado chegue a cada vez mais animais”, diz Daniela.

