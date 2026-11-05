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Brasil e Peru: onde estão as oportunidades de investimento e expansão

Com estabilidade econômica e acesso ao Pacífico, Peru oferece oportunidades para empresas brasileiras que buscam expandir suas operações

Com mais de 34 milhões de habitantes, Peru combina estabilidade econômica, infraestrutura logística e oportunidades de expansão para empresas brasileiras (Christian Vinces/Shutterstock)

Com mais de 34 milhões de habitantes, Peru combina estabilidade econômica, infraestrutura logística e oportunidades de expansão para empresas brasileiras (Christian Vinces/Shutterstock)

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Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10h00.

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Rafael Torres Morales, presidente da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER), defende o Peru como plataforma de expansão para empresas brasileiras. O país, com mais de 34 milhões de habitantes, oferece oportunidades em mineração, agronegócio e logística. O acordo de céus abertos de 2026 integra as vantagens apontadas pelo autor, que apresenta dez recomendações para investir.

Por Rafael Torres Morales *

Quando converso com empresários brasileiros sobre internacionalização, observo que mercados como Estados Unidos, Chile, Argentina, Paraguai ou até mesmo países africanos costumam receber mais atenção do que o Peru.

No entanto, estou convencido de que nosso país oferece oportunidades que merecem ser consideradas em qualquer estratégia de expansão internacional.

Estabilidade econômica e oportunidades de investimento

O Peru possui importantes fortalezas: estabilidade monetária, uma das moedas mais sólidas do mundo, reservas internacionais expressivas e políticas econômicas cujos princípios fundamentais se mantêm há mais de trinta anos, independentemente das mudanças políticas.

Com mais de 34 milhões de habitantes, representa um mercado atraente em setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, energia, tecnologia, logística e serviços. Além disso, existem setores e regiões com amplo espaço para novos concorrentes e investimentos produtivos.

Uma plataforma logística que conecta o Brasil à Ásia

Considero que nossa maior vantagem é geográfica. O Peru não deve ser visto apenas como destino dos produtos brasileiros, mas como uma plataforma comercial, industrial e logística voltada para o Pacífico.

A integração física entre Peru e Brasil vem se fortalecendo por meio das rodovias IIRSA Norte e Sul, corredores concedidos à iniciativa privada que contaram com a participação de importantes empresas brasileiras, além do desenvolvimento da infraestrutura intermodal, que combina rodovias, portos como Chancay, Callao e Matarani e novas possibilidades de conectividade aérea.

O acordo de céus abertos alcançado em 2026 também representa um avanço para facilitar o transporte de passageiros e cargas entre os dois países.

Acordos comerciais e facilidades para investir

O Peru possui acordos comerciais com China, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e União Europeia.

Além disso, o Acordo de Complementação Econômica nº 58 com o MERCOSUL permite o livre comércio de praticamente todos os produtos originários entre Peru e Brasil, observadas as condições aplicáveis.

As Zonas Econômicas Especiais de Tacna, Paita, Ilo e Matarani também oferecem benefícios tributários e aduaneiros para determinadas atividades, criando oportunidades industriais, comerciais e logísticas.

Das oportunidades a uma estratégia de internacionalização

Entretanto, contar com condições econômicas favoráveis, vantagens geográficas e oportunidades comerciais não garante, por si só, o sucesso de um investimento. O verdadeiro desafio é transformar essas vantagens em negócios concretos e sustentáveis.

Com base em minha experiência no acompanhamento de processos de internacionalização empresarial, considero que existem dez recomendações fundamentais que qualquer empresa brasileira deveria avaliar antes de iniciar suas operações no Peru.

1. Conhecer o mercado. Identificar concorrentes, demanda e diferenciais competitivos de nossos produtos ou serviços.

2. Definir a estratégia de ingresso. Avaliar a implantação direta, por meio de subsidiária ou sucursal; indireta, com distribuidores ou representantes; ou derivada, mediante a aquisição de uma empresa já estabelecida.

3. Escolher onde operar. Considerar clientes, fornecedores, infraestrutura e vantagens logísticas.

4. Planejar custos e prazos. Prever investimentos, despesas operacionais e capital de giro.

5. Construir relacionamentos empresariais. Aproximar-se de câmaras de comércio e entidades representativas dos setores econômicos locais.

6. Investigar potenciais parceiros. Utilizar serviços de análise de crédito, plataformas como a Dun & Bradstreet e realizar procedimentos de due diligence.

7. Proteger a marca. Registrar oportunamente as marcas e demais sinais distintivos.

8. Formalizar contratos. Estabelecer obrigações e mecanismos eficazes de solução de controvérsias.

9. Integrar equipes. Designar temporariamente executivos da matriz para transmitir a cultura empresarial e formar equipes locais.

10. Trabalhar com especialistas. Contar com assessoria jurídica, tributária, contábil e trabalhista, estabelecendo objetivos e avaliando resultados.

Uma oportunidade que merece atenção

Depois desses anos trabalhando na integração empresarial entre Peru e Brasil, estou convencido de que nossa relação econômica ainda está longe de alcançar seu verdadeiro potencial.

Não se trata apenas de aumentar as exportações, mas de construir novas cadeias de valor, desenvolver investimentos conjuntos e aproveitar a complementaridade econômica e geográfica entre nossos países.

Para o empresário brasileiro que busca internacionalizar seus negócios, minha recomendação é simples: antes de decidir seu próximo destino, olhe com atenção para o Peru. Uma grande oportunidade pode estar muito mais perto do que você imagina.

*Rafael Torres Morales é Presidente da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER) CEO da Rede Internacional de Negócios.

'Perguntas frequentes'

Por que o Peru é uma oportunidade para empresas brasileiras? ＋

Segundo Rafael Torres Morales, presidente da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER), o Peru combina estabilidade monetária, políticas econômicas de longo prazo e oportunidades de investimento. Com mais de 34 milhões de habitantes, o país oferece espaço para empresas dos setores de mineração, agronegócio, infraestrutura, energia, tecnologia, logística e serviços.

Como o Peru pode facilitar o acesso de empresas brasileiras à Ásia? ＋

O Peru pode funcionar como plataforma comercial, industrial e logística para o Pacífico, segundo Rafael Torres Morales. A integração com o Brasil envolve as rodovias IIRSA Norte e Sul, infraestrutura intermodal e portos como Chancay, Callao e Matarani.

Quais acordos comerciais facilitam os negócios entre Brasil e Peru? ＋

O Acordo de Complementação Econômica nº 58 com o MERCOSUL permite o livre comércio de praticamente todos os produtos originários entre Peru e Brasil, observadas as condições aplicáveis. O Peru também possui acordos comerciais com China, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e União Europeia.

Quais são os benefícios das Zonas Econômicas Especiais do Peru? ＋

As Zonas Econômicas Especiais de Tacna, Paita, Ilo e Matarani oferecem benefícios tributários e aduaneiros para determinadas atividades. Segundo Rafael Torres Morales, essas condições criam oportunidades industriais, comerciais e logísticas.

O que uma empresa brasileira precisa avaliar antes de investir no Peru? ＋

Rafael Torres Morales recomenda conhecer o mercado, definir a estratégia de ingresso, escolher a localização e planejar custos e prazos. Também orienta construir relacionamentos empresariais, investigar parceiros, proteger marcas, formalizar contratos, integrar equipes e contratar especialistas jurídicos, tributários, contábeis e trabalhistas.

O que representa o acordo de céus abertos entre Brasil e Peru em 2026? ＋

O acordo de céus abertos alcançado em 2026 representa um avanço para facilitar o transporte de passageiros e cargas entre Brasil e Peru, segundo Rafael Torres Morales. A medida integra as iniciativas de fortalecimento da conectividade entre os dois países.

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