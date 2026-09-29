BTG Pactual vira banco no Peru e amplia aposta internacional na América Latina

RESUMO ＋ O banco BTG Pactual obteve autorização para criar o Banco BTG Pactual Perú S.A., após um processo regulatório iniciado em julho de 2025. Com capital inicial de US$ 100 milhões, a instituição atenderá principalmente grandes empresas e investidores institucionais com serviços de banco corporativo, tesouraria e banco de investimento.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) deu mais um passo na expansão internacional ao obter autorização para operar como banco no Peru. A licença concedida pela Superintendência de Banca, Seguros e AFP (SBS), órgão regulador do sistema financeiro peruano, permite a criação do Banco BTG Pactual Perú S.A., uma nova instituição voltada principalmente para clientes corporativos, grandes empresas e investidores institucionais.

A autorização encerra o processo regulatório iniciado pelo banco em julho de 2025 e abre a etapa final de preparação para o início das operações.

A nova instituição terá capital inicial de US$ 100 milhões e amplia uma presença que o BTG Pactual já mantém no Peru há mais de 14 anos, onde já atua com banco de investimento, corretora e gestão de recursos.

“Estamos aprofundando nossa presença na América Latina, e a licença para operar um banco no Peru representa mais um passo nessa estratégia. Esse movimento reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em comunicado.

Do banco de investimento ao banco corporativo

A entrada no mercado bancário peruano amplia o leque de serviços oferecidos pelo BTG no país.

A nova operação permitirá ao banco atuar com produtos de banco corporativo, tesouraria e banco de investimento, complementando as atividades que já eram realizadas localmente.

O foco inicial será atender empresas e investidores institucionais, seguindo um modelo semelhante ao posicionamento do BTG em outros mercados, com maior concentração em clientes de maior porte.

Segundo o banco, a estratégia é combinar a experiência local construída ao longo dos últimos anos com a escala regional da instituição.

Expansão internacional ganha nova etapa

A licença no Peru faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento internacional do BTG Pactual.

O banco, que possui mais de quatro décadas de história, mantém operações nos principais centros financeiros das Américas, Europa e Ásia.

Nos últimos anos, a instituição ampliou sua presença principalmente nas Américas, com expansão das operações no Uruguai e crescimento da atuação nos Estados Unidos.

A entrada no mercado bancário peruano segue esse movimento de construção de uma plataforma regional com oferta mais ampla de produtos financeiros.

Peru se torna mais uma peça da estratégia regional

Com a nova licença, o BTG passa a ter uma estrutura bancária própria no Peru, além das operações já existentes no país.

O banco afirma que a mudança permitirá ampliar a oferta de soluções financeiras aos clientes locais e fortalecer sua atuação regional.

A instituição ainda não informou a data de início das operações do Banco BTG Pactual Perú S.A., que depende da conclusão das etapas finais de preparação após a autorização regulatória.