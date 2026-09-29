BTG Pactual vira banco no Peru e amplia aposta internacional na América Latina

BTG: Captaçao líquida de recursos ficou em R$ 78 bi, com recorde para wealth, sem considerar aquisições (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09h28.
Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 09h39.
O banco BTG Pactual obteve autorização para criar o Banco BTG Pactual Perú S.A., após um processo regulatório iniciado em julho de 2025. Com capital inicial de US$ 100 milhões, a instituição atenderá principalmente grandes empresas e investidores institucionais com serviços de banco corporativo, tesouraria e banco de investimento.
O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) deu mais um passo na expansão internacional ao obter autorização para operar como banco no Peru. A licença concedida pela Superintendência de Banca, Seguros e AFP (SBS), órgão regulador do sistema financeiro peruano, permite a criação do Banco BTG Pactual Perú S.A., uma nova instituição voltada principalmente para clientes corporativos, grandes empresas e investidores institucionais.
A autorização encerra o processo regulatório iniciado pelo banco em julho de 2025 e abre a etapa final de preparação para o início das operações.
A nova instituição terá capital inicial de US$ 100 milhões e amplia uma presença que o BTG Pactual já mantém no Peru há mais de 14 anos, onde já atua com banco de investimento, corretora e gestão de recursos.
“Estamos aprofundando nossa presença na América Latina, e a licença para operar um banco no Peru representa mais um passo nessa estratégia. Esse movimento reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em comunicado.
A entrada no mercado bancário peruano amplia o leque de serviços oferecidos pelo BTG no país.
A nova operação permitirá ao banco atuar com produtos de banco corporativo, tesouraria e banco de investimento, complementando as atividades que já eram realizadas localmente.
O foco inicial será atender empresas e investidores institucionais, seguindo um modelo semelhante ao posicionamento do BTG em outros mercados, com maior concentração em clientes de maior porte.
Segundo o banco, a estratégia é combinar a experiência local construída ao longo dos últimos anos com a escala regional da instituição.
A licença no Peru faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento internacional do BTG Pactual.
O banco, que possui mais de quatro décadas de história, mantém operações nos principais centros financeiros das Américas, Europa e Ásia.
Nos últimos anos, a instituição ampliou sua presença principalmente nas Américas, com expansão das operações no Uruguai e crescimento da atuação nos Estados Unidos.
A entrada no mercado bancário peruano segue esse movimento de construção de uma plataforma regional com oferta mais ampla de produtos financeiros.
Com a nova licença, o BTG passa a ter uma estrutura bancária própria no Peru, além das operações já existentes no país.
O banco afirma que a mudança permitirá ampliar a oferta de soluções financeiras aos clientes locais e fortalecer sua atuação regional.
A instituição ainda não informou a data de início das operações do Banco BTG Pactual Perú S.A., que depende da conclusão das etapas finais de preparação após a autorização regulatória.
Sim. A Superintendência de Banca, Seguros e AFP autorizou a criação do Banco BTG Pactual Perú S.A., após um processo regulatório iniciado em julho de 2025.
O Banco BTG Pactual Perú S.A. terá capital inicial de US$ 100 milhões.
O Banco BTG Pactual Perú terá como foco inicial clientes corporativos, grandes empresas e investidores institucionais.
A nova instituição poderá oferecer produtos de banco corporativo, tesouraria e banco de investimento. Esses serviços complementarão as atividades locais de corretora e gestão de recursos.
O BTG Pactual mantém presença no Peru há mais de 14 anos, com operações de banco de investimento, corretora e gestão de recursos.
O BTG Pactual ainda não informou a data de início das operações. A abertura depende da conclusão das etapas finais de preparação após a autorização regulatória.