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OKX anuncia aplicativo de dólar para brasileiros e cartão internacional

Empresa recentemente pediu licença para se tornar uma PSAV regulada pelo Banco Central no Brasil

Tela de celular exibe o logo da OKX (crédito: appshunter.io/Unsplash)

Tela de celular exibe o logo da OKX (crédito: appshunter.io/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09h59.

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A corretora de criptomoedas internacional, OKX, anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento do seu aplicativo OKX Money, no qual valores adicionados em reais via Pix são convertidos para stablecoin de dólar, e do cartão físico internacional OKX Card.

Os produtos servem para permitir que brasileiros façam compras presenciais e online com dólar no dia a dia. A taxa de conversão dos valores adicionados em reais para stablecoin é de 0,49% e os valores são transferidos para uma carteira de autocustódia do usuário.

O cartão internacional é emitido pela Monavate e não paga mensalidade, nem anuidade. Além disso, as compras realizadas com o meio de pagamento não sofrem a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Uma outra funcionalidade do cartão é um cashback de 2%, que pode chegar a 10% conforme os usuários crescem em níveis de fidelidade na corretora ou no app.

Não há necessidade de novo cadastro no OKX Money para quem já tem conta na OKX Brasil.

Empresa pediu para ser regulada no Brasil

A OKX recentemente entrou com pedido de licença no Banco Central para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no Brasil.

O pedido está sob análise do BC e precisa ser aprovado para que a companhia continue a poder operar no país ao final do período de autorização.

No ranking do site Livecoins, a OKX aparece como a terceira maior corretora de criptomoedas do Brasil, com um volume negociado em 24 horas de R$ 126,9 milhões. Na frente dela estão apenas a brasileira Foxbit, com R$ 528 milhões, e a internacional Binance, com R$ 512,4 milhões.

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