OKX anuncia aplicativo de dólar para brasileiros e cartão internacional

Tela de celular exibe o logo da OKX (crédito: appshunter.io/Unsplash)
Editor do Future of Money
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09h59.
A corretora de criptomoedas internacional, OKX, anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento do seu aplicativo OKX Money, no qual valores adicionados em reais via Pix são convertidos para stablecoin de dólar, e do cartão físico internacional OKX Card.
Os produtos servem para permitir que brasileiros façam compras presenciais e online com dólar no dia a dia. A taxa de conversão dos valores adicionados em reais para stablecoin é de 0,49% e os valores são transferidos para uma carteira de autocustódia do usuário.
O cartão internacional é emitido pela Monavate e não paga mensalidade, nem anuidade. Além disso, as compras realizadas com o meio de pagamento não sofrem a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Uma outra funcionalidade do cartão é um cashback de 2%, que pode chegar a 10% conforme os usuários crescem em níveis de fidelidade na corretora ou no app.
Não há necessidade de novo cadastro no OKX Money para quem já tem conta na OKX Brasil.
A OKX recentemente entrou com pedido de licença no Banco Central para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no Brasil.
O pedido está sob análise do BC e precisa ser aprovado para que a companhia continue a poder operar no país ao final do período de autorização.No ranking do site Livecoins, a OKX aparece como a terceira maior corretora de criptomoedas do Brasil, com um volume negociado em 24 horas de R$ 126,9 milhões. Na frente dela estão apenas a brasileira Foxbit, com R$ 528 milhões, e a internacional Binance, com R$ 512,4 milhões.
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