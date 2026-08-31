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Prêmio reconhece empresas brasileiras que estão conquistando o mundo

Prêmio ApexBrasil–EXAME destaca diferentes estratégias de internacionalização; inscrições são gratuitas e ficam abertas até 17 de setembro

Prêmio ApexBrasil–EXAME reconhece empresas brasileiras que encontraram diferentes caminhos para ampliar sua atuação no exterior (Eduardo Frazão)

Prêmio ApexBrasil–EXAME reconhece empresas brasileiras que encontraram diferentes caminhos para ampliar sua atuação no exterior (Eduardo Frazão)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17h38.

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Exportar é apenas o ponto de partida para uma empresa que decide atravessar fronteiras. A conquista de espaço no exterior envolve muito mais do que colocar um produto em outro país: exige compreender novos consumidores, adaptar soluções, construir parcerias, lidar com diferentes ambientes regulatórios e, em muitos casos, transformar processos e modelos de negócio.

É nesse cenário que chega à terceira edição o Prêmio ApexBrasil–EXAME: Melhores dos Negócios Internacionais 2026, iniciativa que busca reconhecer organizações brasileiras que vêm ampliando sua atuação no exterior e encontrando diferentes caminhos para competir fora do país.

Realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, a premiação valoriza trajetórias de internacionalização em diferentes setores e estágios de maturidade. A proposta é mostrar que não existe uma única fórmula para ganhar relevância global — e que a expansão para outros países pode nascer tanto da capacidade de exportar mais quanto de inovação, tecnologia, parcerias e estratégias voltadas a novos mercados.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 17 de setembro.

Mais do que exportar

A edição de 2026 reúne 13 categorias, contemplando negócios da indústria, do agronegócio e dos serviços, além de startups, cooperativas e iniciativas relacionadas a investimento, sociobiodiversidade, desenvolvimento regional e diversidade.

A amplitude das categorias acompanha a própria transformação do processo de internacionalização. Se, no passado, a presença no exterior estava frequentemente associada ao aumento das exportações, hoje a estratégia pode assumir formatos diversos: da abertura de uma operação em outro país à formação de alianças com parceiros estrangeiros, da entrada em novos territórios ao uso de tecnologia para prospectar clientes e ampliar as vendas internacionais.

Essa evolução também aparece nos critérios de avaliação da premiação. Além do desempenho exportador, serão consideradas estratégias e práticas que ajudam a sustentar a expansão internacional, entre elas:

  • Crescimento das exportações;
  • Entrada em novos mercados;
  • Ampliação do portfólio de produtos ou serviços exportados;
  • Presença e atuação internacional;
  • Uso de soluções digitais e inteligência artificial em atividades como prospecção, vendas e relacionamento comercial.

O período analisado compreende janeiro de 2025 a junho de 2026, permitindo que concorram negócios que estejam em diferentes etapas de sua jornada internacional — desde aqueles que aceleraram as exportações até os que deram passos mais estruturais para estabelecer presença fora do Brasil.

Premiação busca dar visibilidade a empresas que estão transformando a internacionalização em estratégia de crescimento e competitividade (Eduardo Frazão)

Como participar

Para concorrer, é necessário preencher o formulário de inscrição correspondente à categoria escolhida e apresentar as informações previstas no regulamento. Os participantes também podem anexar documentos, fotos, links, vídeos, reportagens, certificados, prêmios e depoimentos que ajudem a comprovar os resultados e as iniciativas relatadas.

Um dos principais elementos da candidatura é o relato de caso. O material pode ser apresentado em vídeo, com duração de até 1 minuto e 30 segundos, ou em texto, de até 2.800 caracteres. O objetivo é apresentar, de forma clara e objetiva, as estratégias adotadas, os desafios enfrentados e as ações que contribuíram para os resultados alcançados.

Mais do que celebrar quem já conquistou mercados fora do país, a premiação busca lançar luz sobre as estratégias que estão levando negócios brasileiros a ganhar escala, relevância e competitividade além das fronteiras.

As inscrições para o Prêmio ApexBrasil–EXAME: Melhores dos Negócios Internacionais 2026 são gratuitas e podem ser feitas no site do prêmio até 17 de setembro.

Acompanhe tudo sobre:Melhores dos negócios internacionais 2026
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