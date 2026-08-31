Prêmio reconhece empresas brasileiras que estão conquistando o mundo

Exportar é apenas o ponto de partida para uma empresa que decide atravessar fronteiras. A conquista de espaço no exterior envolve muito mais do que colocar um produto em outro país: exige compreender novos consumidores, adaptar soluções, construir parcerias, lidar com diferentes ambientes regulatórios e, em muitos casos, transformar processos e modelos de negócio.

É nesse cenário que chega à terceira edição o Prêmio ApexBrasil–EXAME: Melhores dos Negócios Internacionais 2026, iniciativa que busca reconhecer organizações brasileiras que vêm ampliando sua atuação no exterior e encontrando diferentes caminhos para competir fora do país.

Realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, a premiação valoriza trajetórias de internacionalização em diferentes setores e estágios de maturidade. A proposta é mostrar que não existe uma única fórmula para ganhar relevância global — e que a expansão para outros países pode nascer tanto da capacidade de exportar mais quanto de inovação, tecnologia, parcerias e estratégias voltadas a novos mercados.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 17 de setembro.

Mais do que exportar

A edição de 2026 reúne 13 categorias, contemplando negócios da indústria, do agronegócio e dos serviços, além de startups, cooperativas e iniciativas relacionadas a investimento, sociobiodiversidade, desenvolvimento regional e diversidade.

A amplitude das categorias acompanha a própria transformação do processo de internacionalização. Se, no passado, a presença no exterior estava frequentemente associada ao aumento das exportações, hoje a estratégia pode assumir formatos diversos: da abertura de uma operação em outro país à formação de alianças com parceiros estrangeiros, da entrada em novos territórios ao uso de tecnologia para prospectar clientes e ampliar as vendas internacionais.

Essa evolução também aparece nos critérios de avaliação da premiação. Além do desempenho exportador, serão consideradas estratégias e práticas que ajudam a sustentar a expansão internacional, entre elas:

Crescimento das exportações;

Entrada em novos mercados;

Ampliação do portfólio de produtos ou serviços exportados;

Presença e atuação internacional;

Uso de soluções digitais e inteligência artificial em atividades como prospecção, vendas e relacionamento comercial.

O período analisado compreende janeiro de 2025 a junho de 2026, permitindo que concorram negócios que estejam em diferentes etapas de sua jornada internacional — desde aqueles que aceleraram as exportações até os que deram passos mais estruturais para estabelecer presença fora do Brasil.

Premiação busca dar visibilidade a empresas que estão transformando a internacionalização em estratégia de crescimento e competitividade (Eduardo Frazão)

Como participar

Para concorrer, é necessário preencher o formulário de inscrição correspondente à categoria escolhida e apresentar as informações previstas no regulamento. Os participantes também podem anexar documentos, fotos, links, vídeos, reportagens, certificados, prêmios e depoimentos que ajudem a comprovar os resultados e as iniciativas relatadas.

Um dos principais elementos da candidatura é o relato de caso. O material pode ser apresentado em vídeo, com duração de até 1 minuto e 30 segundos, ou em texto, de até 2.800 caracteres. O objetivo é apresentar, de forma clara e objetiva, as estratégias adotadas, os desafios enfrentados e as ações que contribuíram para os resultados alcançados.

Mais do que celebrar quem já conquistou mercados fora do país, a premiação busca lançar luz sobre as estratégias que estão levando negócios brasileiros a ganhar escala, relevância e competitividade além das fronteiras.

As inscrições para o Prêmio ApexBrasil–EXAME: Melhores dos Negócios Internacionais 2026 são gratuitas e podem ser feitas no site do prêmio até 17 de setembro.