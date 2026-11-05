Orange Week: 'Black Friday dos leilões' tem mais de 145 imóveis com até 79% de desconto

A Zuk e o Itaú Unibanco realizam em novembro a Orange Week — que antecede a Black Friday —, uma rodada de leilões online com mais de 145 imóveis residenciais, comerciais e terrenos espalhados por 20 estados. Os lances partem de R$ 14,6 mil e os descontos anunciados chegam a 79%.

A programação tem dois eventos principais, com o primeiro ocorrendo no dia 9 de novembro, a partir das 12 horas, no horário de Brasília, e reunindo mais de 100 oportunidades; e o segundo no 11 de novembro, às 14h, com 20 imóveis comerciais. Todo o processo de participação ocorre pela internet.

A página do Itaú na Zuk exibia 155 oportunidades no momento da consulta, distribuídas em diferentes datas. As condições de pagamento variam de acordo com o lote e, por isso, precisam ser verificadas individualmente antes do envio de qualquer oferta.

Leilão tem imóveis a partir de R$ 14,6 mil

O imóvel de menor valor destacado na Orange Week é um terreno de 744 metros quadrados no Loteamento Vila Rica do Abais, em Itaporanga D'Ajuda, Sergipe. O lance inicial é de R$ 14.637, com desconto anunciado de 75%, e o encerramento está previsto para 9 de novembro, às 12h10.

Outros terrenos aparecem na mesma faixa de preço. Em Timbaúba, Pernambuco, uma área de 616,07 metros quadrados tem lance inicial de R$ 16.422 e desconto indicado de 68%. Outro terreno de 542,37 metros quadrados na cidade parte de R$ 19.397, com redução anunciada de 63%.

O catálogo também reúne imóveis residenciais abaixo de R$ 50 mil. Em Candeias do Jamari, Rondônia, uma casa de 55,3 metros quadrados parte de R$ 31.960. Já em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma casa de 99 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 46.835.

Na outra ponta do catálogo está a Fazenda São José, localizada na zona rural de São José do Xingu, em Mato Grosso. Segundo o material de divulgação da Orange Week, a propriedade tem mais de 1.200 hectares e lance inicial de R$ 37,8 milhões.

Desconto chega a 79% em alguns imóveis

O maior desconto divulgado aparece em Tanguá, no Rio de Janeiro. Uma casa de 157,19 metros quadrados no bairro Duques tem lance inicial de R$ 104.529,60, com redução indicada de 79%. O encerramento está previsto para 9 de novembro, às 12h05.

Também aparecem reduções superiores a 70% em outros lotes. Um terreno de 3.916,25 metros quadrados em Timbaúba, Pernambuco, parte de R$ 164.517,50, com desconto indicado de 77%. Em Itaporanga D'Ajuda, outro terreno de 774 metros quadrados aparece por R$ 16.541, com redução de 74%.

No Rio de Janeiro, uma casa de 138 metros quadrados no bairro de Pilares recebe lances a partir de R$ 68.707,20, também com desconto indicado de 74%.

Os percentuais elevados, no entanto, não devem ser analisados isoladamente. Como já mostrou a EXAME em um guia com sete cuidados para comprar imóveis em leilão, o interessado precisa considerar não apenas o lance, mas também eventuais dívidas, custos, situação jurídica e ocupação do imóvel.

Orange Week tem leilão de imóveis comerciais

A segunda data em destaque na campanha ocorre em 11 de novembro, às 14h. São 20 imóveis comerciais, segundo o material de divulgação da Orange Week. Entre as ofertas identificadas na plataforma está uma vaga de garagem no Centro do Rio de Janeiro por R$ 34.556, com encerramento previsto para as 14h01.

Em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, um terreno de 357,70 metros quadrados aparece por R$ 99.782, com encerramento previsto para as 14h16.

A campanha também oferece um benefício promocional relacionado ao evento, informando que quem arrematar poderá receber um vale compras de R$ 1 mil da Smash Gifts, sujeito às condições de cada lote.

"A Orange Week reforça a parceria entre Zuk e Itaú Unibanco, reunindo oportunidades em imóveis comerciais, com condições e valores diferenciados, inclusive patamares inéditos", afirma Henri Zylberstajn, CEO da Zuk.

"É uma excelente oportunidade para quem busca comprar ou investir o mercado de leilões", acrescenta.

Maior lance não garante automaticamente a compra

Um ponto importante aparece no edital do Itaú. O leilão é realizado na modalidade de maior lance condicional. Isso significa que oferecer o maior valor não garante, por si só, a aquisição do imóvel.

Segundo o documento, "o lance vencedor estará sujeito à aprovação expressa do vendedor", que poderá aceitar ou recusar a proposta. O edital acrescenta que “o maior lance ofertado não gera direito adquirido ao proponente”.

A venda somente é considerada efetivada depois da manifestação formal de aceite do vendedor. Essa condição merece atenção principalmente antes de o interessado assumir outros compromissos financeiros relacionados à aquisição.

Como funciona o pagamento dos imóveis

As condições financeiras não são iguais para todos os imóveis da Orange Week. O material de divulgação informa que alguns lotes exigem pagamento à vista, enquanto outros podem oferecer condições específicas.

O edital estabelece que o parcelamento só pode ser utilizado quando essa modalidade estiver expressamente prevista na descrição do imóvel. A forma de pagamento deve ser apresentada junto com o valor ofertado e pode interferir na decisão do vendedor sobre a proposta.

O documento também estabelece uma diferença importante em relação a outros leilões bancários. Não são permitidos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), financiamento imobiliário, consórcios ou cartas de crédito para a compra dos imóveis deste leilão.

Imóveis com dívidas, propriedades rurais e imóveis adquiridos pelo ex-proprietário são vendidos somente à vista, segundo o edital, ressalvadas as condições específicas previstas no documento para a quitação de ônus.

Depois da confirmação da venda, o comprador deverá pagar o valor integral ou o sinal previsto para a modalidade parcelada, além da comissão de 5% ao leiloeiro, em pagamentos separados.

Como participar da Orange Week

Para participar pela internet, o interessado precisa primeiro realizar o cadastro na plataforma da Zuk e enviar a documentação necessária para concluir a habilitação. Depois, deve escolher o imóvel, consultar o edital e as condições específicas do lote e solicitar a habilitação para participar.

Para o leilão de 9 de novembro, o edital estabelece que a habilitação online deve ser concluída até as 11h do próprio dia. Também é possível enviar uma proposta escrita ao leiloeiro por e-mail com antecedência mínima de 24 horas.

Depois da habilitação, os lances podem ser acompanhados pela internet. A página da Zuk orienta o participante a clicar na opção de habilitação do lote e acompanhar as ofertas em tempo real. Todos os horários previstos no edital consideram o horário de São Paulo, ou seja, o mesmo de Brasília.

O que conferir antes de dar um lance

O desconto anunciado é apenas uma das informações que precisam entrar na decisão. O edital estabelece que os imóveis são vendidos no estado físico e documental em que se encontram e determina que as condições de cada propriedade sejam analisadas previamente pelos interessados.

Por isso, antes do lance, é importante verificar a situação jurídica e documental do imóvel, possíveis débitos, ocupação, condições de pagamento, custos de transferência e despesas necessárias para regularização ou obtenção da posse.

As áreas informadas nos anúncios e catálogos são enunciativas, e as fotos divulgadas são ilustrativas. Uma eventual divergência de metragem não dá ao comprador, pelas regras apresentadas, direito automático a complemento de área, cancelamento da venda ou abatimento proporcional do preço.

Outro cuidado é não assumir que o desconto elevado representa necessariamente a economia final da operação. Uma reportagem da EXAME sobre os riscos por trás dos grandes descontos em leilões mostra que dívidas, problemas jurídicos, baixa liquidez e outros custos podem virar prejuízo depois.

Também é necessário calcular a comissão de 5% do leiloeiro e as demais despesas relacionadas à aquisição. A forma de pagamento deve ser conferida diretamente na descrição do imóvel, já que nem todos os lotes da Orange Week permitem parcelamento.