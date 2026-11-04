Opinião: a sucessão de uma empresa não pode depender apenas de uma assinatura

Disputa sobre assinatura no caso Mitre ilustra como a falta de alinhamento familiar pode transformar o patrimônio em litígio (MiniStocker/Shutterstock)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15h00.
RESUMO ＋
Por Márcia Dolores*
Uma família que ergueu mais de um bilhão de reais em patrimônio hoje discute, na justiça, a veracidade de uma assinatura. De um lado, a mãe e um filho. Do outro, os outros dois filhos.
No meio, um espólio completamente travado, uma recuperação judicial de um grupo com dívidas que ultrapassam os seiscentos milhões e credores que correm o risco de não receber.
É exatamente aqui que reside uma das maiores lições em sucessão familiar: o patrimônio não se protege apenas com papéis. O documento deve ser a última camada estrutural.
Ele registra uma decisão, mas não tem o poder de criar o acordo prévio que faz com que essa decisão seja aceita por todos.
Quando a família não está emocionalmente e estrategicamente alinhada, o documento se transforma em um campo de batalha. Cada cláusula vira motivo de suspeita. Cada assinatura exige uma perícia.
O que deveria encerrar e pacificar a questão é, ironicamente, o estopim que a reabre.
Existe um estudo clássico do Williams Group, que acompanhou mais de três mil famílias empresárias ao longo de duas décadas.
O levantamento conclui que, de cada cem rupturas de patrimônio familiar, 97 não são causadas por erros financeiros, fiscais ou jurídicos.
A origem está nas pessoas. Na comunicação que não existiu, na confiança que se quebrou e na falta de preparo dos herdeiros para lidarem com o que estavam prestes a receber.
O caso em questão é a materialização exata dessa estatística.
Analisando a disputa recente sob essa ótica, vemos uma herdeira que, embora médica há mais de 30 anos e ex-sócia e coadministradora, relata ter se tornado parte ativa da gestão patrimonial apenas após contestar atos que já estavam formalizados.
É a personificação de um cenário comum: mulheres que estão próximas à operação a vida toda, mas distantes da mesa onde o patrimônio é efetivamente decidido.
Para evitar que a transição de um legado culmine em litígio, a ordem das ações precisa ser invertida. Começa-se pelo que a maioria das famílias deixa para o final: o alinhamento.
Isso exige uma leitura cuidadosa de cada herdeiro. É necessário mapear quem deseja conduzir o negócio, quem prefere atuar apenas como conselheiro ou acionista, e quem carrega ressentimentos que nunca foram verbalizados.
É fundamental trazer para a mesa aqueles que costumam ficar à margem (especialmente as mulheres) enquanto ainda há tempo de preparar, não apenas de reagir.
E o cuidado deve se estender também a quem entrega o bastão.
A transição mal conduzida que fere um fundador em vida é a mesma bomba-relógio que explode entre os sucessores no futuro.
Ter uma "governança emocional" não significa varrer os problemas para baixo do tapete ou suavizar atritos.
Trata-se de dar uma estrutura sólida para que o conflito seja debatido e endereçado antes de se transformar em um processo na justiça.
Famílias não se rompem porque discordam; rompem porque discordam sem ter um espaço seguro e estruturado para isso.
O testamento existia. Faltou o trabalho prévio que faz um documento ser aceito sem deflagrar uma guerra.
Quando esse alinhamento é ignorado, o que sobra é um cenário onde a história e o nome de uma vida inteira passam a ser decididos por advogados, peritos e juízes que nunca conheceram a essência daquela família.
*Marcia Dolores é fundadora da Mardô Family House Integration, psicóloga, estrategista emocional e pesquisadora da dinâmica humana aplicada aos sistemas familiares e empresariais. Pioneira na integração entre psicologia, neurociência e governança.
Segundo o artigo de Márcia Dolores, familiares questionam a veracidade de uma assinatura, em meio a um espólio travado, à recuperação judicial de um grupo e ao risco de inadimplência para credores.
O texto menciona um patrimônio familiar superior a R$ 1 bilhão e dívidas de mais de R$ 600 milhões de um grupo em recuperação judicial. A disputa envolve a mãe e três filhos, divididos em dois lados.
Para Márcia Dolores, o testamento registra decisões, mas não substitui acordos prévios nem o alinhamento emocional e estratégico entre familiares. Sem esse entendimento, cláusulas e assinaturas podem se transformar em motivos de disputas judiciais.
Segundo o estudo do Williams Group citado por Márcia Dolores, 97 de cada 100 rupturas de patrimônio familiar não decorrem de erros financeiros, fiscais ou jurídicos. O levantamento relaciona os conflitos a problemas de comunicação, perda de confiança e falta de preparo dos herdeiros.
Márcia Dolores defende identificar quais herdeiros desejam conduzir os negócios, quais preferem atuar como conselheiros ou acionistas e quais carregam ressentimentos não verbalizados. A especialista também destaca a importância de incluir mulheres nas decisões patrimoniais e preparar quem deixará o comando.
Segundo Márcia Dolores, a governança emocional consiste em criar uma estrutura segura para discutir e encaminhar conflitos antes que se transformem em processos judiciais. O objetivo não é eliminar as divergências, mas permitir que sejam debatidas de maneira estruturada entre os familiares.