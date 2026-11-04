Opinião: a sucessão de uma empresa não pode depender apenas de uma assinatura

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O caso Mitre expõe uma disputa familiar sobre a veracidade de uma assinatura, em meio a um patrimônio superior a R$ 1 bilhão e à recuperação judicial de um grupo com dívidas acima de R$ 600 milhões. Para a psicóloga Márcia Dolores, a sucessão familiar exige alinhamento entre herdeiros antes da formalização de testamentos e decisões patrimoniais.

Por Márcia Dolores*

Uma família que ergueu mais de um bilhão de reais em patrimônio hoje discute, na justiça, a veracidade de uma assinatura. De um lado, a mãe e um filho. Do outro, os outros dois filhos.

No meio, um espólio completamente travado, uma recuperação judicial de um grupo com dívidas que ultrapassam os seiscentos milhões e credores que correm o risco de não receber.

Por que o patrimônio familiar não depende apenas de documentos

É exatamente aqui que reside uma das maiores lições em sucessão familiar: o patrimônio não se protege apenas com papéis. O documento deve ser a última camada estrutural.

Ele registra uma decisão, mas não tem o poder de criar o acordo prévio que faz com que essa decisão seja aceita por todos.

Quando a família não está emocionalmente e estrategicamente alinhada, o documento se transforma em um campo de batalha. Cada cláusula vira motivo de suspeita. Cada assinatura exige uma perícia.

O que deveria encerrar e pacificar a questão é, ironicamente, o estopim que a reabre.

O papel dos herdeiros nas disputas pelo patrimônio

Existe um estudo clássico do Williams Group, que acompanhou mais de três mil famílias empresárias ao longo de duas décadas.

O levantamento conclui que, de cada cem rupturas de patrimônio familiar, 97 não são causadas por erros financeiros, fiscais ou jurídicos.

A origem está nas pessoas. Na comunicação que não existiu, na confiança que se quebrou e na falta de preparo dos herdeiros para lidarem com o que estavam prestes a receber.

O caso em questão é a materialização exata dessa estatística.

Analisando a disputa recente sob essa ótica, vemos uma herdeira que, embora médica há mais de 30 anos e ex-sócia e coadministradora, relata ter se tornado parte ativa da gestão patrimonial apenas após contestar atos que já estavam formalizados.

É a personificação de um cenário comum: mulheres que estão próximas à operação a vida toda, mas distantes da mesa onde o patrimônio é efetivamente decidido.

Como preparar a sucessão familiar antes do litígio

Para evitar que a transição de um legado culmine em litígio, a ordem das ações precisa ser invertida. Começa-se pelo que a maioria das famílias deixa para o final: o alinhamento.

Isso exige uma leitura cuidadosa de cada herdeiro. É necessário mapear quem deseja conduzir o negócio, quem prefere atuar apenas como conselheiro ou acionista, e quem carrega ressentimentos que nunca foram verbalizados.

É fundamental trazer para a mesa aqueles que costumam ficar à margem (especialmente as mulheres) enquanto ainda há tempo de preparar, não apenas de reagir.

E o cuidado deve se estender também a quem entrega o bastão.

A transição mal conduzida que fere um fundador em vida é a mesma bomba-relógio que explode entre os sucessores no futuro.

Governança emocional e prevenção de conflitos familiares

Ter uma "governança emocional" não significa varrer os problemas para baixo do tapete ou suavizar atritos.

Trata-se de dar uma estrutura sólida para que o conflito seja debatido e endereçado antes de se transformar em um processo na justiça.

Famílias não se rompem porque discordam; rompem porque discordam sem ter um espaço seguro e estruturado para isso.

O testamento existia. Faltou o trabalho prévio que faz um documento ser aceito sem deflagrar uma guerra.

Quando esse alinhamento é ignorado, o que sobra é um cenário onde a história e o nome de uma vida inteira passam a ser decididos por advogados, peritos e juízes que nunca conheceram a essência daquela família.

*Marcia Dolores é fundadora da Mardô Family House Integration, psicóloga, estrategista emocional e pesquisadora da dinâmica humana aplicada aos sistemas familiares e empresariais. Pioneira na integração entre psicologia, neurociência e governança.