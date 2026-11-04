Certificação B: o que ela revela sobre os desafios da indústria da moda

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O grupo de moda Azzas 2154 concluiu sua primeira certificação como Empresa B, após avaliação independente de práticas sociais, ambientais e de governança. A companhia unificou a avaliação de suas marcas e estruturou, com o Sistema B Brasil e a consultoria Numerik, um programa-piloto para 50 fornecedores, com foco em trabalho justo e direitos humanos.

Por Suelen Joner, head de sustentabilidade do Azzas 2154.

O Azzas 2154 concluiu sua primeira certificação como Empresa B. A conquista confirma, por meio de uma avaliação independente, que nossas práticas de governança, relações de trabalho, gestão ambiental e relacionamento com comunidades e clientes seguem dentro dos padrões exigidos pelo movimento B.

Para uma companhia do nosso porte, esse resultado tem um peso especial: reforça o compromisso de integrar critérios socioambientais à estratégia e às decisões do negócio.

Certificação B e transparência socioambiental

A certificação B precisa ser renovada periodicamente, e cada ciclo de avaliação aponta onde avançamos e onde ainda temos trabalho a fazer.

Ao unificar o processo para todas as marcas, passamos a medir o desempenho do grupo inteiro com a mesma régua, o que torna os compromissos comparáveis entre negócios de perfis muito diferentes e ajuda a definir prioridades e investimentos.

Para investidores, parceiros e consumidores, a certificação oferece transparência verificada por terceiros sobre aquilo que construímos na agenda da sustentabilidade.

Os desafios da sustentabilidade na indústria da moda

Essa conquista ganha relevância diante do momento que a moda atravessa. O setor tem enorme peso econômico e grande capacidade de influenciar culturas e comportamentos.

Ao mesmo tempo, enfrenta desafios urgentes, de reduzir emissões, rastrear matérias-primas e garantir o respeito aos direitos humanos em cadeias produtivas longas e fragmentadas.

A questão que se coloca para as lideranças é como estruturar modelos de negócio capazes de viabilizar essa transição na velocidade e na escala que o planeta precisa.

ESG e sustentabilidade como estratégia de negócios

Por muito tempo, o mercado tratou indicadores socioambientais como custo adicional ou como ação de reputação. A experiência do dia a dia mostra que integrar o ESG à estratégia reduz riscos operacionais, regulatórios e reputacionais.

Novos padrões internacionais de transparência e clima, como as metas baseadas na ciência (SBTi) e o reporte sob as normas IFRS, somados ao fortalecimento da devida diligência, tornaram a melhoria contínua uma condição para permanecer competitivo.

Para gerar valor duradouro, a sustentabilidade precisa fazer parte do desenho estratégico e da alocação de recursos.

Eficiência operacional e disciplina financeira sustentam os compromissos socioambientais, e esses compromissos, por sua vez, ajudam a proteger margens e a construir a longevidade do negócio.

A responsabilidade socioambiental qualifica o resultado financeiro e garante sua consistência no longo prazo.

O papel da cadeia de fornecedores na moda sustentável

Nenhuma empresa avança sozinha nessa agenda.

O desenvolvimento da moda depende do fortalecimento da cadeia de suprimentos, formada por uma rede ampla de parceiros das indústrias têxtil e calçadista que lidam diariamente com desafios de gestão, formalização e conformidade.

Acreditamos em corresponsabilidade e entendemos que apoiar os fornecedores no desenvolvimento de suas capacidades produz avanços mais sólidos e duradouros do que um modelo baseado apenas em auditoria e restrição.

Programa de desenvolvimento da cadeia de fornecedores do Azzas 2154

Com esse olhar, estruturamos o Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, em parceria com o Sistema B Brasil e a consultoria Numerik.

A primeira edição, de caráter piloto, prevê a participação de 50 fornecedores diretos de produtos acabados em uma jornada de diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento, utilizando o B Impact e os novos padrões do B Lab como referências.

A partir das oportunidades identificadas, serão construídos planos de evolução que considerem diferentes níveis de maturidade e necessidades, com atenção especial a Trabalho Justo e Direitos Humanos.

O objetivo é fortalecer a gestão e o desempenho socioambiental dos fornecedores; e os aprendizados do piloto contribuirão para construir uma metodologia replicável de desenvolvimento da cadeia, com potencial de expansão e de contribuição para o avanço da indústria da moda no Brasil.

Alcançar a certificação B é renovar um compromisso público, que volta a ser avaliado a cada novo ciclo, e que reforça a importância de colocar a sustentabilidade no centro do modelo de negócios da indústria da moda.

Executivos, fornecedores, investidores e consumidores têm papel nesse movimento, para que a potência criativa da moda esteja a serviço de um futuro viável e responsável para todos.