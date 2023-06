Bossanova Investimentos chega ao exit de número 100

A Bossanova Investimentos, venture capital mais ativa da América Latina, acaba de atingir sua 100ª saída de investimento em sete anos de operação, sendo o primeiro fundo latino a alcançar o número.

O exit (ou saída de investimento) é o momento em que um investidor obtém retorno financeiro a partir do investimento em uma startup. Isso pode ocorrer através de uma venda da empresa para um comprador estratégico, uma oferta pública inicial de ações (IPO) ou outras formas de liquidez.

O exit em questão, com um múltiplo superior a 10 vezes, foi da Hand Talk, startup que desenvolve soluções de tradução automática para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e cujos fundadores realizaram a recompra das ações.

O aplicativo, que já foi premiado pela ONU como o melhor app social do mundo, converte em tempo real conteúdos do português para libras, seja ele digitado, falado ou até fotografado. Foi lançado no ano de 2013 e ultrapassou a marca de 10 milhões de traduções nos seus 6 primeiros meses de uso.

“Esse 100º exit é mais do que um marco para a Bossanova. Ele simboliza o acerto de nossa estratégia de investimento e nosso compromisso em identificar e apoiar startups promissoras desde o estágio inicial”, afirma João Kepler, CEO da Bossanova.

Para ele, a abordagem de saída antecipada (Early Exit) tem permitido “maximizar o retorno financeiro para nossos investidores e reinvestir os recursos em novos empreendimentos, alimentando o crescimento contínuo do ecossistema empreendedor”.

Hoje, a Bossanova conta em seu portfólio mais de 1.500 startups e até o final do ano tem programadas mais 20 saídas antecipadas.

