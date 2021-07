Beta Boechat estreia coluna sobre diversidade na Bússola

A partir desta terça, a publicitária e criadora de conteúdo Beta Boechat passa a fazer parte do time de colunistas da Bússola. Beta foi um dos nomes proeminentes na popularização do ativismo corporal, colocando em pauta o assunto da diversidade com o Body Positive/Corpo Livre e a gordofobia. Se identificando como uma pessoa trans não-binária, também pensa e produz conteúdo sobre gênero e a comunidade LGBTQIA+.

Beta também é publicitária formada pela PUC-Rio, e atua com consultoria e estratégia para projetos do mercado de marketing de influência, ajudando a conectar marcas e criadores de conteúdo em campanhas diversas, sendo responsável por projetos para grandes clientes deste mercado como Ipiranga, Ambev, Roku, P&G e Nestlé. Em 2018, recebeu o prêmio YouPix Builders pelo projeto "Toda Grandona", a primeira consultoria Body Positive do Brasil.

A criadora acredita que diversidade não é só sobre parecer uma marca "boazinha" ou "caridosa". Fazer doações pontuais em meses comemorativos ou celebrar a adoção de direitos básicos para o respeito entre colaboradores. É sobre falar com mais pessoas, entender as necessidades de um consumidor que hoje não aceita mais não se ver representado.

Em sua coluna de estreia, Beta traz três dicas fundamentais para que as empresas abrecem a diversidade de forma definitiva.

