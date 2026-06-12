IPCA de maio fecha em 0,58%; inflação acumulada em 12 meses chega a 4,72%

IPCA: mercado projeta desaceleração para 0,34%, após alta de 0,43% em abril (Fernando Moraes/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 12 de junho de 2026 às 09h08.
Última atualização em 12 de junho de 2026 às 09h21.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de maio em 0,58%, uma desaceleração de 0,09 ponto percentual em comparação ao índice de 0,67% registrado em abril.
A inflação acumula alta de 4,72% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta de inflação do Banco Central. No ano, o IPCA acumula alta de 3,20%. Em maio de 2025, a taxa ficou em 0,26%.
O resultado veio levemente acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,53% no mês. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação de maio foi impulsionada principalmente por três grupos: alimentos e bebidas, habitação e saúde e cuidados pessoais.
O grupo alimentos e bebidas registrou alta de 1,33%, com impacto de 0,29 ponto percentual no IPCA. Entre os itens que mais pressionaram o índice estão a batata-inglesa (44,69%), o tomate (20,62%), a cebola (16,80%) e as carnes (1,39%).
O IBGE aponta que os aumentos refletem menor oferta de alguns produtos e o efeito do frete, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis. Entre os produtos que caíram, destacam-se o café moído (-2,38%) e as frutas (-0,70%).
O grupo habitação acelerou de 0,63% em abril para 1,22% em maio, com destaque para a energia elétrica residencial, que subiu 3,67% e foi o principal impacto individual do mês (0,15 p.p.).
O aumento se deve à combinação de reajustes em diversas cidades e à vigência da bandeira tarifária amarela em maio, que adicionou R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.
Entre os reajustes regionais mais expressivos estão Campo Grande (12,36%), Aracaju (5,91%) e Fortaleza (5,59%).
Em saúde e cuidados pessoais, a alta foi de 0,90%, impulsionada pelos artigos de higiene pessoal (1,95%), com destaque para perfumes (4,42%), e pelos planos de saúde, que subiram 0,50%.
O grupo transportes registrou queda de 0,46%, refletindo principalmente a retração nos combustíveis (-1,95%). O etanol recuou 6,20%, o diesel caiu 2,34% e a gasolina teve o maior impacto negativo (-0,08 p.p.), com recuo de 1,46%. Em contrapartida, o gás veicular subiu 5,81% após queda em abril.
Regionalmente, as maiores variações ocorreram em Aracaju e Campo Grande (1,31%) devido às altas de energia elétrica e alimentos, enquanto Curitiba registrou a menor variação (0,29%), influenciada pela queda em emplacamentos e na gasolina.
Variação do IPCA por região
|Região
|Peso Regional (%)
|Variação (%)
|Variação
Acumulada (%)
|Abril
|Maio
|Ano
|12 meses
|Aracaju
|1,03
|0,84
|1,31
|4,22
|5,42
|Campo Grande
|1,57
|1,02
|1,31
|3,98
|4,30
|Recife
|3,92
|0,82
|0,95
|3,95
|5,62
|São Luís
|1,62
|1,09
|0,87
|3,93
|4,49
|Goiânia
|4,17
|1,12
|0,77
|3,24
|5,30
|Fortaleza
|3,23
|0,81
|0,72
|3,85
|5,26
|Belém
|3,94
|1,08
|0,63
|3,86
|4,38
|Brasília
|4,06
|0,16
|0,63
|2,52
|4,11
|São Paulo
|32,28
|0,55
|0,61
|3,23
|5,31
|Porto Alegre
|8,61
|0,67
|0,57
|2,80
|4,47
|Rio de Janeiro
|9,43
|0,73
|0,53
|3,11
|4,19
|Rio Branco
|0,51
|0,56
|0,52
|2,35
|4,10
|Salvador
|5,99
|0,64
|0,51
|3,57
|4,67
|Belo Horizonte
|9,69
|0,61
|0,34
|3,12
|4,26
|Vitória
|1,86
|0,56
|0,32
|2,80
|4,83
|Curitiba
|8,09
|0,66
|0,29
|2,41
|3,33
|Brasil
|100,00
|0,67
|0,58
|3,20
|4,72
|Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
No âmbito do INPC, que mede a inflação para famílias de 1 a 5 salários mínimos, o índice subiu 0,65% em maio, abaixo de abril (0,81%), acumulando 3,36% no ano e 4,42% em 12 meses.
O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:
O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.
Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.
Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.
O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.
O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.
A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.