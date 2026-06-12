IPCA de maio fecha em 0,58%; inflação acumulada em 12 meses chega a 4,72%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de maio em 0,58%, uma desaceleração de 0,09 ponto percentual em comparação ao índice de 0,67% registrado em abril.

A inflação acumula alta de 4,72% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta de inflação do Banco Central. No ano, o IPCA acumula alta de 3,20%. Em maio de 2025, a taxa ficou em 0,26%.

O resultado veio levemente acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,53% no mês. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por que o IPCA fechou em 0,58%

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação de maio foi impulsionada principalmente por três grupos: alimentos e bebidas, habitação e saúde e cuidados pessoais.

O grupo alimentos e bebidas registrou alta de 1,33%, com impacto de 0,29 ponto percentual no IPCA. Entre os itens que mais pressionaram o índice estão a batata-inglesa (44,69%), o tomate (20,62%), a cebola (16,80%) e as carnes (1,39%).

O IBGE aponta que os aumentos refletem menor oferta de alguns produtos e o efeito do frete, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis. Entre os produtos que caíram, destacam-se o café moído (-2,38%) e as frutas (-0,70%).

O grupo habitação acelerou de 0,63% em abril para 1,22% em maio, com destaque para a energia elétrica residencial, que subiu 3,67% e foi o principal impacto individual do mês (0,15 p.p.).

O aumento se deve à combinação de reajustes em diversas cidades e à vigência da bandeira tarifária amarela em maio, que adicionou R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Entre os reajustes regionais mais expressivos estão Campo Grande (12,36%), Aracaju (5,91%) e Fortaleza (5,59%).

Em saúde e cuidados pessoais, a alta foi de 0,90%, impulsionada pelos artigos de higiene pessoal (1,95%), com destaque para perfumes (4,42%), e pelos planos de saúde, que subiram 0,50%.

O grupo transportes registrou queda de 0,46%, refletindo principalmente a retração nos combustíveis (-1,95%). O etanol recuou 6,20%, o diesel caiu 2,34% e a gasolina teve o maior impacto negativo (-0,08 p.p.), com recuo de 1,46%. Em contrapartida, o gás veicular subiu 5,81% após queda em abril.

Regionalmente, as maiores variações ocorreram em Aracaju e Campo Grande (1,31%) devido às altas de energia elétrica e alimentos, enquanto Curitiba registrou a menor variação (0,29%), influenciada pela queda em emplacamentos e na gasolina.

Variação do IPCA por região

Região Peso Regional (%) Variação (%) Variação

Acumulada (%) Abril Maio Ano 12 meses Aracaju 1,03 0,84 1,31 4,22 5,42 Campo Grande 1,57 1,02 1,31 3,98 4,30 Recife 3,92 0,82 0,95 3,95 5,62 São Luís 1,62 1,09 0,87 3,93 4,49 Goiânia 4,17 1,12 0,77 3,24 5,30 Fortaleza 3,23 0,81 0,72 3,85 5,26 Belém 3,94 1,08 0,63 3,86 4,38 Brasília 4,06 0,16 0,63 2,52 4,11 São Paulo 32,28 0,55 0,61 3,23 5,31 Porto Alegre 8,61 0,67 0,57 2,80 4,47 Rio de Janeiro 9,43 0,73 0,53 3,11 4,19 Rio Branco 0,51 0,56 0,52 2,35 4,10 Salvador 5,99 0,64 0,51 3,57 4,67 Belo Horizonte 9,69 0,61 0,34 3,12 4,26 Vitória 1,86 0,56 0,32 2,80 4,83 Curitiba 8,09 0,66 0,29 2,41 3,33 Brasil 100,00 0,67 0,58 3,20 4,72 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

No âmbito do INPC, que mede a inflação para famílias de 1 a 5 salários mínimos, o índice subiu 0,65% em maio, abaixo de abril (0,81%), acumulando 3,36% no ano e 4,42% em 12 meses.

Qual foi o resultado do IPCA de maio de 2026?

IPCA de maio: 0,58%

IPCA no ano: 4,72%

IPCA nos 12 meses: 3,20%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.