Bem Brasil projeta crescimento de 126% nos próximo quatro anos

A Bem Brasil, líder no mercado de batatas pré-fritas congeladas no país, com 50% do share nacional, segundo dados da Estatexport, tem metas ambiciosas de crescimento para os próximos quatro anos. A empresa projeta um aumento de vendas de 92% no período, o que pode representar um salto no faturamento de 126%. As bases do crescimento projetado levam em conta a elevação do consumo médio de batata por pessoa no Brasil, que vem registrando saltos de 3,5 kg/ano para 5,2 kg/ano — as batatas pré-fritas representam entre 20% e 25% deste consumo.

Além do aumento do consumo nacional, o mercado internacional também está em crescimento, tornando-se alvo da empresa para expandir seu mercado. “Atualmente, as exportações representam cerca de 2% do faturamento, mas nos próximos anos, a meta é chegar a 10%”, diz Denio Oliveira, presidente da Bem Brasil.

Com duas unidades fabris, Araxá (MG) e Perdizes (MG), a empresa inaugurou sua quarta linha de produção na fábrica de Perdizes, em 2021, que teve um investimento de mais de R$ 1 bilhão, considerando também as câmaras de armazenagem refrigeradas. As duas fábricas conseguem operar o ano inteiro, mesmo após o término da safra, pois os silos refrigerados possuem uma capacidade de armazenamento de 400 toneladas de bata in natura.

“A quarta linha de produção nos possibilitou investir no aumento de capacidade produtiva e na exportação. Hoje, a Bem Brasil está preparada para processar 500 mil toneladas de batatas por ano e, com isso, vamos expandir e conquistar novos mercados. Atualmente, exportamos para a Bolívia, Peru, Paraguai e Uruguai, países onde já somos líderes”, declara Denio Oliveira.

Com um crescimento robusto, acelerado e sustentável, a Bem Brasil está presente em todas as regiões do país e produz mais de 20 tipos diferentes de produto, voltados para tanto para o food service quanto para o varejo, atendendo a todos os perfis de públicos e momentos de consumo. Com isso tornou-se líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas para os lares dos brasileiros, com o maior índice de frequência de compras nos supermercados do país, segundo a Kantar.

Fundada em 2006, a empresa, de capital fechado, é pioneira na atividade em território nacional e 100% brasileira, fruto de uma tradição familiar empreendedora da família Rocheto, que desde 1940 faz o cultivo das batatas em Perdizes (MG).

Desde 2019, a empresa vem em um processo de profissionalização de gestão, com a criação de uma nova estrutura de governança e o conselho de administração. Desde então, a empresa vem trazendo nomes do mercado para assumir de liderança, incluindo o presidente Denio Oliveira.

