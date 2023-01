Quem Disse, Berenice? amplia linha de cosméticos com sabor de 7Belo

Por Bússola

O primeiro lançamento da collab entre Quem Disse, Berenice? e Arcor, inspirado na clássica bala 7Belo, foi um grande sucesso, e, por isso, a parceria está de volta. O cheirinho de framboesa foi febre entre os consumidores e, atendendo aos pedidos da comunidade, as marcas pensaram em novidades que agora vão além de makes. São quatro novos produtos que resgatam as melhores lembranças.

“O primeiro lançamento dessa parceria foi um grande sucesso, e as 'berês', como chamamos carinhosamente as nossas consumidoras, nos pediram pela volta dos produtos e mais opções com o cheirinho tão amado. Com isso, resolvemos apostar em novos produtos cocriados com 7Belo, sempre de olho nas tendências atuais, que apontam para os anos 2000. Afinal, todos gostamos de reviver os bons momentos, que trazem mais leveza e diversão para o dia a dia. Assim, a collab com uma marca reconhecida e tão amada, que já gerou identificação antes, traduz a conexão que existe entre Quem Disse, Berenice? e 7Belo”, afirma Vanessa Machado, diretora da categoria de Corpo e Banho do Grupo Boticário.

Com a expansão do portfólio, a parceria agora também conta com itens de cuidados pessoais e um novo produto de maquiagem, todos com a fragrância de 7Belo Framboesa: a loção hidratante corporal, o creme hidratante para as mãos, o body splash e o gloss labial, são os itens perfeitos para uma rotina de cuidados ainda mais divertida e gostosa.

A Loção Hidratante Desodorante Corporal e o Creme Hidratante para Mãos possuem textura bem cremosa, confortável, com a mesma cor rosada da bala, fácil absorção e hidratação por até 48 horas, além da fragrância 7Belo de framboesa. Completando o lançamento para a rotina de cuidados corporais, o Body Splash Desodorante Corporal perfumado com o dulçor característico da guloseima. Já o Gloss Labial Explosão de Framboesa possui fórmula super confortável enriquecida com ácido hialurônico, que proporciona hidratação de até 24 horas. O acabamento tem efeito “brilho de vidro espelhado”, não é pegajoso e não escorre, além de também ter o cheirinho da bala 7Belo.

Todos os produtos da linha estão disponíveis, em edição limitada, nas lojas físicas da marca, no e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000. No período de lançamento, que vai até 25 de dezembro, na compra de dois ou mais produtos, os consumidores ganham 20% de desconto, além de opções de combos 7Belo presenteáveis para o Natal.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Papel da ZFM em 'guinada verde' indica nova fronteira da economia regional

Joalheria cresce apostando em público LGBT e em alianças para si mesmo

Primeiro imóvel digital do Brasil conquista 400 proprietários em 120 dias