Veloe oferece 8 meses grátis para clientes Rappi Prime Plus

Por Bússola

A Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frota, acaba de anunciar uma parceria com o Rappi com oferta especial de oito meses de isenção a todos os clientes Rappi Prime Plus no Brasil que solicitarem a tag Veloe. Para solicitar a tag, basta acessar esse link e inserir o código promocional que os clientes Prime Plus receberão. A oferta já está disponível para todo o território nacional e para todos os clientes que fazem parte dessa categoria e queiram usufruir dos benefícios desse meio de pagamento.

Além de estar em todas as rodovias pedagiadas do país, a tag Veloe é aceita em mais de 1,2 mil estacionamentos como shopping, prédios comerciais, hospitais, universidades, estádios e clubes. Recentemente, a marca atingiu o número de 26 aeroportos credenciados em sua rede de estacionamentos, e se consolidou com a maior cobertura de aeroportos do Brasil.

Segundo André Turquetto, diretor-geral da Veloe, é essencial fazer parcerias com empresas que têm grande relevância no mercado e compromisso com a inovação e o digital. “Esse é mais um movimento que fazemos para fortalecer o nosso propósito: facilitar o dia a dia das pessoas. E esse é um compromisso que é muito latente também na operação do Rappi”. O executivo ainda diz que, “dessa forma, estamos somando esforços para atingir uma base de clientes bastante robusta e fidelizada, que pode trazer muitos benefícios para a Veloe”.

Para João Bastos, head de parcerias do Rappi Brasil, agregar valor e trazer novos serviços para o consumidor final é um diferencial importante para a empresa. “O Rappi Prime tem o pacote de benefícios mais completo para quem quer chegar primeiro. Essa parceria com a Veloe, com certeza, está muito alinhada aos princípios do Rappi e multiplica a experiência dos usuários do nosso super app. Essa união traz muitas vantagens aos nossos clientes e gera ainda mais valor aos assinantes do Prime Plus, quebrando barreiras entre o online e offline”, dsiz.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Primeiro imóvel digital do Brasil conquista 400 proprietários em 120 dias

Turismo volta diferente, após retração e crescimento, diz Lummertz