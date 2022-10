Barca dos Corações Partidos comemora 10 anos com festival

Por Bússola

A #CulturaEmCasa, a primeira plataforma de streaming e vídeo por demanda gratuita do Brasil, apresenta um festival inédito que traz a irreverência do grupo A Barca dos Corações Partidos por meio de cinco produções artísticas, realizadas em São Paulo ou Rio de Janeiro. A Barca comemora a primeira década este ano e é reconhecida como um dos grupos mais emblemáticos, e que vêm transformando as várias histórias do Brasil em musicais premiados por todo o país.

O festival começa pela exibição do documentário “Ó o Auê Aí Ó” feito especialmente para marcar a volta da companhia ao Teatro Sérgio Cardoso, um ano após a última apresentação da Barca, ainda durante a pandemia, no final de 2021. A apresentação presencial no Teatro Sérgio Cardoso foi realizada no sábado, 15 de outubro, e já está disponível pela #CulturaEmCasa.

O festival segue com a apresentação de “Auê”. Premiado espetáculo da Barca dos Corações Partidos, “Auê” foi vencedor do Prêmio Shell de Teatro. No palco, oito atores/cantores promovem uma celebração muito especial da diversidade musical do país. A criação de “Auê” envolve 21 composições, é entrecortada por poesias, e explora as dores e delícias de estar apaixonado. “Auê foi muito mais do que um espetáculo, foi o nascimento artístico da companhia, a descoberta de uma linguagem”, diz Eduardo Rios, integrante da Barca.

No final de outubro, a trupe celebra o legado de Jackson do Pandeiro com o espetáculo “Jacksons do Pandeiro”. O musical traz versões inéditas das músicas do multi-instrumentista paraibano, um dos ícones do samba no país.

Desancora, um show com músicas autorais da companhia, será transmitido pela plataforma nos dias 4, 5 e 6 de novembro, sempre a partir das 20h. O espetáculo foi lançado em fevereiro do ano passado e é o primeiro da companhia que se apresenta sem marcação ou direção teatral. A montagem traz uma companhia de teatro musical se assumindo como banda.

