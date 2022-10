Play: Qual é mesmo o nome daquele filme? Site promete acabar com dúvida

Por Danilo Vicente*

Escrevo sobre filmes desde 2011. Um dos motivos é, honestamente, lembrar todos que assisti. O problema é que a memória falha e várias vezes já comecei a assistir a um filme e tive aquela sensação de “deja vu”. Aí é só buscar nos meus escritos.

Agora, descobri um site que não me conta quais produções assisti, mas ajuda muito na hora de descobrir aquele título que fugiu à memória.

O What Is My Movie possibilita descobrir nomes de filmes com qualquer dado, buscando por nomes no elenco, tema ou qualquer citação.

O site devolve uma lista de opções de filmes. Perfeito não é, pois muitas vezes não se acha um filme com a primeira descrição. E há o fator idioma, pois o What Is My Movie só reconhece inglês. Porém, é uma mão na roda na hora de acabar com a dúvida que martela a cabeça.

A plataforma foi desenvolvida pela Valossa, empresa de inteligência artificial da Universidade de Oulu, na Finlândia. Os criadores prometem que a tecnologia do site entende o conteúdo dos arquivos de vídeo.

O site pode ser uma mão na roda para a maioria das pessoas, que é incapaz de reter detalhes de filmes que vê, às vezes mesmo pouco tempo depois de assisti-lo. Segundo a Universidade de Athabasca, no Canadá, nas primeiras 24 horas depois da sessão acentua-se a chamada “curva do esquecimento”, que segue nos dias seguintes, retendo na memória apenas uma pequena fração de tudo que foi visto.

E em uma época que virou rotina recorrer ao Google para ajudar a memória, fica ainda mais fácil não precisar se esforçar para lembrar sobre o que mesmo era um filme. Mas essa é a grande diferença do What Is My Movie. É focado em filmes, não em tudo, como o Google.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

