Aulão grátis para você se exercitar um pouco neste feriado de Páscoa no Rio

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, será realizado um aulão em dose tripla, promovido pela Unimed-Rio por meio do Projeto Mude 1 Hábito, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no próximo dia 7 de abril. A ação contará com atividades de yoga, HIIT e dança, e marcará também a inauguração do Gramado Unimed-Rio, na avenida Borges de Medeiros.

Em pleno feriadão, o público vai começar o dia aquecendo com a professora Carol Magno. Na sequência estará aberta a aula de HIIT, ministrada pela professora Marcela Gorgulho. O encerramento fica por conta da dança com a professora Gabi Zecchinelli. Ao final serão servidas saladas de frutas para os alunos. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, através do app da Mude.

Além das atividades, ao longo do mês de abril, serão sorteados 100 vouchers para a realização gratuita de exames de bioimpedância. O sorteio ocorrerá em parceria com a Droga Raia | Drogasil, durante algumas aulas do projeto Mude 1 Hábito. Para saber quais aulas serão bonificadas e lojas da rede têm o serviço disponível, acesse o site do Mude 1 Hábito.

