Páscoa é oportunidade de renda extra com alta demanda por produtos caseiros

Por Bússola

Ovos de chocolate são a marca registrada da Páscoa. Porém, a data é uma oportunidade para fazer uma renda extra com os produtos caseiros, que também são bastante procurados. A Nubimetrics, plataforma que empodera os sellers com dados inteligentes, registrou o crescimento na demanda dessas mercadorias pelo segundo ano consecutivo em 70% nos meses de janeiro, fevereiro e março. Por isso, aqueles que comercializam barras de chocolate, formas e até mesmo recheio para a produção desse artigo enxergam boas possibilidades para a data.

A startup levantou números baseados em pesquisas em marketplaces, e constatou que já no início de 2023 a palavra-chave “chocolate barra” apareceu como uma das mais procuradas da categoria, tendo ganhado 31 posições. Outros itens muito buscados são as formas e moldes de ovos de Páscoa. “Sempre indicamos para os os sellers que é preciso entender a demanda do que está em alta para comprar e vender bem, sempre com base em informações. Além disso, os títulos e anúncios criados contam muito para se sobressair entre a concorrência, principalmente na Páscoa, que é um período em que produtos específicos estão em alta”, afirma Juliana Vital, Global Chief Revenue Officer da Nubimetrics.

Outro artigo que também tem sido altamente pesquisado em marketplaces é a pasta saborizante, usada para dar cor e sabor a receitas de massas e recheios. Especificamente, o item que mais cresceu em demanda foi a pasta com sabor de pistache, que subiu mais de 110 posições e se destaca como uma das preferidas dos compradores na categoria.

“A análise de mercado é um dos primeiros passos para ter sucesso nas vendas sazonais, principalmente na Páscoa, e em marketplaces. Ela serve para entendermos como é a dinâmica dentro de cada categoria e descobrir se existem oportunidades e se é viável entrar nela. A partir deste estudo conseguimos estimar se há demanda e como é a concorrência”, diz Juliana.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Iguatemi oferta produtos internacionais exclusivos em nova campanha

Nada de podre(!) Mercado de negociação de créditos pode chegar a trilhões

BPool triplica crescimento e mira faturamento de R$ 150 milhões